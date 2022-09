La Fed se reúne con la idea de los 100 puntos básicos sobre la mesa para septiembre

Los últimos datos de inflación en Estados Unidos han demostrado que la tendencia de los precios en el país es descendente, si se mira el IPC interanual de los últimos dos meses. Pero el dato subyacente, descontando energía y alimentos básicos, ejemplifica que un entorno de precios altos seguirá pegado a la cartera de los estadounidenses.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) se enfrenta a esta realidad en la reunión prevista la semana que viene, donde la institución actualizará su decisión de tipos de interés al cierre de la cita del miércoles y de la que se desprende, cuanto menos, el mismo tono agresivo que el visto hasta la fecha, con cuatro movimientos al alza en 2022 y los dos últimos de 75 puntos básicos cada uno.

El IPC subyacente de agosto - en el 6,3%, dos décimas más que en el mes anterior- mantiene la presión sobre el discurso hawkish de la Fed y esto ha llevado a economistas y firmas de inversión a valorar la posibilidad de un alza de un punto porcentual de golpe, lo que dejaría los tipos de referencia en el país en septiembre en el 3,5%. Desde luego el mercado ya anticipó esta posibilidad según se ha visto en los recortes de Wall Street de esta semana y en la cotización de bonos y del dólar. "Dado que la inflación continúa siendo más persistente de lo esperado, no está claro que llegar a un tipo más elevado de manera lenta y paulatina sea preferible a llegar más rápido", recogieron en un comunicado desde el banco de inversión Piper Sandler.

En JP Morgan consideran que está sobre la mesa de los funcionarios de la Reserva Federal la subida de 100 puntos básicos, aunque cifran en un tercio la posibilidad de que realmente se anuncie este cambio. La postura de un movimiento de 75 puntos básicos sigue siendo la predominante según recoge el consenso de mercado de Bloomberg. Como la evolución de los precios responde favorablemente a los cambios aplicados por el banco central hasta la fecha no se esperan cambios de ritmo. "Los buenos conductores no aumentan su velocidad a medida que se acercan a su destino", ejemplifica el economista jefe de JP MOrgan, Michael Feroli.

Un acelerón en septiembre, según el experto, daría a entender que en próximas reuniones la Fed podría ser más flexible o incluso iniciar la bajada de tipos ya en 2023. No parece que vaya a ser así, según la mayor parte de las opiniones vertidas por los expertos. Todos dan por sentado que la Fed mantendrá el rumbo hasta que la inflación en Estados Unidos llegue al objetivo del 2%.

'Salva de despedida' de 50 puntos

Quizá la cita de la Reserva Federal de Estados Unidos sea la que acapara la atención internacional, pero más bancos centrales se pronunciarán los próximos cinco días hábiles. El fallecimiento de la reina Isabel II, y su luto nacional, obligó al Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) a aplazar la cita hasta el jueves 22 de septiembre. Tras el entierro de la reina, el próximo lunes, el BoE anunciará su particular salva de honor. Se presume que se anunciará otra subida de 50 puntos básicos, según se descuenta de los futuros de tipos en el Reino Unido, para contener la escalada de precios en el país -el IPC cayó al 9,9% interanual en agosto, desde el 10,2% del mes anterior-.

La máxima autoridad monetaria de Brasil no realizará movimientos, según el consenso de mercado, y mantendrá los tipos en el 13,75% en su reunión de septiembre. En Suiza, la inflación ha escalado hasta el 4% en el último dato, cifra no vistas en el país desde 1993. Esto hace especular al mercado con una subida de 50 puntos básicos hasta el -0,25% en busca de los tipos al 0% y del empoderamiento del franco suizo frente al dólar. Donde tampoco se esperan cambios es en el seno del Banco de Japón, con los tipos por debajo del cero desde 2015 y con los precios en cotas no vistas desde 2014.