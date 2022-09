El S&P sube más de un 200% desde la crisis de Lehman mientras Europa, un 50%%

Hoy hace 14 años de la quiebra de Lehman Brothers. La mala praxis con las hipotecas subprime (también conocidas como basura o de alto riesgo) del que entonces era el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos se acabó transformando en una crisis financiera global que azotó con una crudeza inédita a los mercados. Ahora, casi una década y media después, la complicada situación macroeconómica no depende de la bancarrota de una de las entidades bancarias más importantes del mundo, pero los temores de que suceda un derrumbe financiero parecido al sufrido en 2008 sobrevuelan gran parte de las economías del globo.

La inflación descontrolada, los altos precios de la energía y la guerra en Ucrania, entre otros reveses del ejercicio en curso, abren actualmente el debate entre los expertos sobre la posibilidad de sufrir una caída en bolsa similar a la crisis de Lehman. Sin embargo, según una encuesta realizada por elEconomista.es entre 24 firmas de asesoramiento patrimonial y gestión de activos, todavía hay esperanza.

El 83% de los expertos no considera que se vaya a producir tal hecatombe. Además, respecto a si es o no el momento de estar en el mercado por el riesgo de las abultadas caídas bursátiles, los encuestados consideran que, en función del perfil de cada inversor, puede ser un buen momento para ir añadiendo riesgo a las carteras y beneficiarse de los bajos precios de entrada renta variable.

En este sentido, y con una visión optimista, Diego Fernández Elices, director general de inversiones de A&G, explica que, sin ningún desequilibrio relevante en la economía, "no existe la menor indicación de que podamos ver caídas como las vistas en la crisis de Lehman, más allá de que el ser humano siempre tiende a pensar que cada crisis será igual que una de las dos anteriores", pero ahora "el sector financiero está saneado, el corporativo no tiene unos niveles de deuda que sean un problema y el sector inmobiliario no acumula los excesos que tenía en esa crisis", finaliza.

Sin embargo, aunque la mayoría de los expertos no ve un nuevo Lehman en la coyuntura actual, sí que señalan las correcciones adicionales que habrá en las próximas semanas. Un hecho que ya se ha experimentado en jornadas como la del pasado martes, donde el S&P 500 cedía más de un 4% y el Nasdaq 100 cerró con una caída del 5% y con el total de sus valores en territorio negativo; algo que no sucedía desde el Covidcrash y que tampoco ocurrió en la crisis de Lehman.

La remontada de las bolsas

14 años después, todos los principales índices de este y el otro lado del Atlántico, excepto el Ibex 35 y la Bolsa de Milán, han logrado borrar las pérdidas y superar los niveles previos a 2008.

El S&P 500, concretamente, avanza más de un 215% desde entonces, lo que supone el doble de lo que rebota el Dax alemán desde la mencionada quiebra financiera, que es el índice europeo que más avanza desde entonces, con un alza de más del 100%.

El Nasdaq 100, por su parte, es el índice que más rebota en el mismo intervalo gracias a la propia naturaleza de las compañías que lo componen y su auge en los últimos años: la tecnología. Así, el índice tecnológico por excelencia se anota un alza de más del 580% desde entonces. Cabe recordar que el mercado americano fue el primero que consiguió reponerse de las zarpas de la crisis sanitaria y marcó uno de los escenarios más sorprendentes de 2020, con los dos principales índices cerrando el año con ganancias superiores al 15%.

La renta fija se anota un nuevo hito y no precisamente por positivo

Tras estos, y continuando con el Viejo Continente, el Stoxx 600 es la siguiente referencia bursátil con más holgura, con una subida del 50% desde entonces. Lo sigue el Cac francés, con más de un 43%, y el británico Ftse 100, con un 36%.

La principal referencia española, sin embargo, no puede presumir de las mismas cifras, ya que todavía está un 29% por debajo de los niveles que rondaba antes de mediados de septiembre de 2008, cuando alcanzaba el entorno de los 11.000 puntos. No obstante, aunque el cómputo del índice no haya conseguir olvidar estas pérdidas, hay valores que sí que lo han hecho. Concretamente, una docena de compañías del Ibex alcanzan actualmente niveles superiores a los de entonces, con Rovi a la cabeza de esta remontada, con un alza en su cotización del 408%. Solaria, Fluidra, Inditex y Ferrovial son las siguientes, ya que sus títulos han subido desde entonces un 407%, 305%, 302% y 230%, respectivamente.

En cuanto a la renta fija, se anota un nuevo hito y no precisamente por positivo. El índice de Bloomberg de deuda mundial ya pierde en el último año hasta el doble, desde máximos a mínimos, de lo que se dejó en plena crisis de Lehman, ya que entonces cedió en torno al 9%, frente al 19% actual.