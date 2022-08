Telefónica es la gran 'teleco' a la que más le elevan la previsión de ingresos

Hacía tiempo que a Telefónica no le venía un viento de cola tan claro en el mercado. Pese a todo el contexto negativo que rodea la economía y los mercados en los últimos meses, a la teleco española en particular no le está yendo mal, aunque en el parqué se ha desinflado algo durante las últimas semanas.

El buen momento por el que está pasando la compañía se refleja, entre otras cosas, en la previsión de ingresos de los expertos. Según el consenso de analistas que recoge FactSet, las ventas del grupo este año alcanzarán los 38.689 millones de euros, un 7,6% más de lo que se esperaba a comienzos del ejercicio. Si comparamos esta situación con el resto de las grandes telecos europeas, es el mayor incremento ya que a Deutsche Telekom se la mejoran en un 5,5% y a Orange un 1,45% en el mismo periodo. Por el contrario, a Vodafone y a BT Group les han reducido las expectativas de ingresos desde el primero de enero.

Ya en sus últimos resultados superó ligeramente las expectativas de los expertos, elevando a su vez el guidance para este año (parte alta o media alta del crecimiento de dígito bajo de ingresos y oibda). "En el segundo semestre debería ser más palpable el impacto de la oferta de fútbol, costes de la energía más comparables a los del pasado año y la reducción de plantilla en España", señalan desde Bankinter. "La finalización de las compras de espectro y los derechos de fútbol a precios razonables así como un entorno competitivo más pacificado disminuyen los catalizadores para el segundo semestre, pero una elevada y sostenible rentabilidad por dividendo mantiene el atractivo del valor", agregan.

Desde Goldman Sachs, que también han elevado sus propias previsiones para este año después de ver los "sólidos" resultados del primer semestre, avisan de que "el año que viene los márgenes se podrían ver presionados, sobre todo en Brasil y España, por el impacto de la inflación de costes laborales y un deterioro en el consumo".

Hay otro punto que está siendo clave para entender la evolución de Telefónica y es precisamente su exposición a otras divisas, especialmente al real brasileño, con el que guarda una correlación importante en el parqué. En lo que va de año la moneda sudamericana se ha apreciado un 23% frente al euro, recuperando niveles de comienzos de 2020. "La revalorización de estas divisas está siendo superior a la que se esperaba, además en Alemania también subieron el guidance por la mejora del mercado, de la captación de clientes y del ARPU; también en España y en Hispanoamérica ha habido un efecto orgánico en esta mejora", explica Juan Peña, analista de GVC Gaesco. "Nosotros somos optimistas con una mejora del crecimiento del flujo de caja libre, el cual será más que suficiente para cubrir todo el dividendo y también para apoyar el desapalancamiento del grupo", explican en Bank of America.

Después de un buen inicio de año, sus títulos en bolsa se han desinflado considerablemente hasta dejar las ganancias en un 7% anual. Sus valoraciones, que llegaron, de media, a rozar los 5 euros por acción también han sufrido una pequeña contracción en las últimas semanas. No obstante, sigue ofreciendo un potencial en bolsa importante, de más del 19%, hasta los casi 4,9 euros donde se encuentra ahora el precio objetivo medio de cara a los próximos 12 meses. En cuanto a la recomendación, los expertos sugieren mantener sus títulos en cartera (la única teleco de las grandes que es una compra es Deutsche Telekom, que recientemente ha vendido el 51% de su filial de torres de telecomunicaciones a los fondos DigitalBridge y Brookfield). "Creo que en verano ha habido un cierto cambio hacia valores de más riesgo y volatilidad, y ahora vuelven a virar hacia un perfil más o menos conservador; creemos que Telefónica está bastante infravalorada pese al contexto económico adverso ya que está demostrando que sus infraestructuras están muy valoradas y, por lo tanto, vemos recorrido incluso hasta los 6 euros, aunque, por lo menos, debería alcanzar los 5 euros", advierten desde GVC Gaesco.

Movimiento corporativo

Otro de los grandes catalizadores de las acciones de las compañías de telecomunicaciones en Europa es la consolidación del sector. Para Telefónica ha sido especialmente importante el movimiento entre MásMóvil y Orange en España, además de su papel protagonista en sus otros grandes mercados como Brasil y Reino Unido. "A partir de aquí ya no tiene mucha opción para seguir consolidando en los grandes mercados, mientras que en los pequeños, por el contrario, está tratando de salir", arguye Peña. Hay que recordar que recientemente vendió el 45% de la fibra rural en España a Vauban y Crédit Agricole por 1.021 millones, además de que tiene el proyecto de desarrollar este mismo tipo de infraestructura en Reino Unido. "En todo caso, podría hacer compras pequeñas en el segmento Tech", matiza Peña.

Desapalancamiento

Con todo, el apalancamiento de Telefónica este año todavía se ha quedado en 2,8 veces su ebitda. Si bien es cierto que esta ratio es inferior a la que sostienen Vodafone y Deutsche Telekom, ambas por encima de las 3 veces. Para Bank of America, "Telefónica va a empezar a tener un papel activo de compras en el sector, reduciendo así su exposición al efecto divisa, mejorando el flujo de caja y, en consecuencia, sus dividendos". Además, está pendiente de un ingreso extraordinario procedente del contencioso ganado al Estado correspondiente a la devolución de unos 1.000 millones de euros en impuestos de hace casi una década (entre 2008 y 2011). A esto habría que añadir también los intereses de demora, los cuales se seguirán incrementando mientras la Agencia tributaria no salde su deuda con la teleco presidida por Álvarez-Pallete.

En este sentido cabe recordar que a raíz de la crisis del Covid, la compañía redujo su retribución al accionista hasta los 0,3 euros por acción e introdujo el pago en formato scrip (el cual sólo amortizaba parcialmente). No obstante, este año ya ha anunciado que volverá a darlo íntegramente en efectivo. El próximo dividendo, que será el primero a cargo de las cuentas de este año, se espera para el mes de diciembre, como viene siendo habitual.

El efecto del fútbol, en el tercer cuarto

En los resultados del próximo trimestre ya se podrá contemplar el efecto producido por la campaña del fútbol en el grupo. Esto puede tener consecuencias en márgenes, ARPU, ingresos, 'churn rate' y cuota de mercado. "Yo no creo que tenga un efecto importante, aunque es cierto que ahora se ve el precio que se paga por separado, y antes venía todo agregado en el mismo paquete", explica Juan Peña, analista de GVC Gaesco. "No esperamos un cambio radical porque las otras ofertas no son tan competitivas ya que Dazn solo te da la mitad de los partidos y Orange, que sí que los tiene todos, ya los tenía el año pasado y no provocó ningún cambio importante entre los consumidores del producto".