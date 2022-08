Repsol y Grifols lideran las subidas y caídas de un Ibex que cede un 2% este mes

Una de cal y otra de arena. Así podría definirse la conducta del Ibex 35 durante el mes de agosto, a falta de una sesión para cerrarlo definitivamente. Ante la tónica bajista que se extiende por Europa, el Ibex retrocede un 2,16% y junto al Footsie londinense, vuelve a ensalzar una de las mejores conductas del Viejo Continente.

Frente a julio, en el que el índice nacional presentó uno de los comportamientos más débiles de todo el continente -Europa llegó a aventajar a la bolsa española hasta en siete puntos en este cómputo mensual-, el selectivo de las 35 regresaba al trabajo con su mejor tono y, a excepción de la primera jornada del mes, llegó a acumular hasta once sesiones consecutivas en el terreno positivo, lo que constituyó su segunda racha de subidas más larga de este siglo. En ellas el Ibex 35 consiguió una revalorización del 5,1% y redujo sus pérdidas anuales al 2,32%.

Desde el pico máximo que alcanzó el 16 de junio en los 8.511 puntos -superó su resistencia situada desde Ecotrader en los 8.400 puntos- se desploma más de un 6% y ha llegado a acumular hasta diez seguidas de descensos, lo que supone su racha más larga de caídas desde noviembre de 2017. El índice nacional acumula dos sesiones consecutivas por debajo de los 8.000 puntos y vuelve a agrandar sus pérdidas anuales hasta el 8,42%, con respecto al 6% de caída que presentaba al cierre de julio.

Estas dos caras de la moneda en su conducta bursátil tienen una clara explicación. La volatilidad también se tomó un respiro y dio tregua a los indices que vienen sufriéndola durante todo el ejercicio. Al igual que las preocupaciones durante el verano, los temores a una recesión también habían logrado esfumarse del mercado por un tiempo. Pero el encuentro de los banqueros centrales de todo el mundo en Jackson Hole volvió a hacer sentir el nerviosismo entre los inversores, que ya no dudan que la recesión económica será real. De hecho, así lo expresó el presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Jerome Powell, para quien en la dicotomía entre combatir la inflación y evitar el deterioro económico, la Fed tiene que insistir en doblegar la subida de los precios. Una inflación que causará "dolor a los hogares y las empresas", en palabras del propio Powell.

Los mejores y peores

Sin duda, entre las mayores ganancias del mes de agosto hay dos claros vencedores: los sectores energético y bancario.

Las nuevas subidas en los precios de la energía -el gas de referencia en Europa alcanzaba sus máximos históricos en bolsa y el barril de Brent volvía a los 100 dólares- auparon a Repsol hasta la cima del Ibex este mes. La petrolera gana un 8,8% de su valor y rompe la racha de dos meses consecutivos en el terreno negativo. Por el momento, se coloca como la segunda firma más alcista del índice español en 2022, con ganancias del 26,44%. En el toma y daca que llevan las energéticas durante estas últimas semanas en la pelea por ser el valor que más gana del Ibex en 2022, actualmente la batalla la gana Acciona Energía con una revalorización cercana al 28%. Tras perder cerca de un 8% el lunes, Solaria cierra el top 3 de subidas del año, con un avance del 25%.

Los rumores de una posible subida de los tipos por parte del Banco Central Europeo en 75 puntos básicos para la próxima reunión de septiembre han impulsado las cotizaciones de la banca española, que sitúa a todas sus entidades entre las diez más alcistas del selectivo en agosto. Destacan las subidas de Banco Sabadell, el segundo que más gana tras Repsol, seguido de Bankinter, con revalorizaciones del 8,5% y 4,8% respectivamente.

Cuatro en mínimos anuales

Cuatro compañías del Ibex llegan a este cierre mensual en mínimos del año -Grifols, Indra, Rovi y Endesa- y otras dos se mueven en su entorno -Colonial y Fluidra -.

La mayor caída del mes la presenta Grifols, con una pérdida de su valor del 15,05%. Su desplome del 28,41% en 2022 no solo la establece como la tercera más bajista del Ibex en el año, sino también en mínimos anuales y niveles de 2013. Fluidra continúa su descalabro en bolsa y no consigue cerrar ningún mes del ejercicio en positivo. Tan solo este vuelve a depreciarse un 11,94% y ya retrocede un 54,55% en el año, la más bajista del índice. Rovi cierra las tres mayores caídas del Ibex en el año, en segundo lugar, con pérdidas del 34,34% y del 5% este mes. IAG no ha podido despuntar en verano y cierra agosto con un desplome del 12,19%, la tercera más bajista. En los tres meses estivales pierde sobre un 20% que se agranda hasta el 27,26% en 2022, la cuarta que más pierde en el año.