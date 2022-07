'Santander Acciones Españolas' se coloca ya entre los cinco mejores fondos

El fondo que gestiona Rodrigo Utrera, el responsable de renta variable de Santander AM, junto a Gonzalo Sanz, sube dos puestos en la última semana, hasta la quinta posición, donde estaba 'Okavango Delta'.

Tras las caídas de las bolsas, que descuentan un escenario de recesión, ya solo quedan cuatro fondos de bolsa española activos en positivo en el año: Azvalor Iberia, Sigma Inv. House FCP Equity Spain A, Iberian Value y Cobas Iberia C, que se mantienen en los mismos puestos que hace una semana. El que sí ha cambiado es el quinto, que hasta hace unos días ocupaba Okavango Delta, capitaneado por José Ramón Iturriaga, en Abante, que cae dos posiciones, las dos que sube Santander Acciones Españolas, gestionado por Rodrigo Utrera, responsable de renta variable de Santander AM, junto a Gonzalo Sanz.

Santander Acciones Españolas, que es el fondo más grande por patrimonio de su categoría, con 912 millones de euros en activos bajo gestión, cede un 1,99% en el año, con datos de Morningstar hasta el pasado 5 de julio, frente al 6,55% que retrocede el Ibex con dividendos en el mismo periodo. En una entrevista a Rodrigo Utrera del elEconomista.es el pasado 18 de junio, explicaba que el peso del sector financiero en la cartera de este fondo era de, aproximadamente, el 17%. A la pregunta de si aumentarían este porcentaje, Utrera respondía que "veremos. Si surgen oportunidades... (...). Hay algunas firmas financieras que empiezan a meter en precio escenarios muy catastrofistas".

Según los últimos disponibles en Morningstar, sus cinco mayores posiciones se encuentran en Iberdrola, Inditex, CaixaBank, Cellnex y Endesa.

Pero no es el único cambio que se ha producido en la última semana, en la que las pérdidas medias de los 33 fondos que forman parte de la Liga de la Gestión Activa de elEconomista.es, que recopila a aquellos en los que al menos un 60% de su cartera está descorrelacionada del índice de referencia, se han incrementado del 3,55% hasta el 7,14% (algo más abultadas de lo que pierde el Ibex con dividendos). BBVA Bolsa Plus ha ascendido otros tres puestos, lo que le coloca entre los diez fondos activos con mejor comportamiento en el año, cuando hace una semana ocupaba la decimosegunda posición, con pérdidas del 5,07%.

Aunque el salto más significativo lo ha protagonizado Caja Ingenieros Iberian Equity A, que ha escalado seis peldaños, y ha pasado de estar en la posición número 23 a la 17. El fondo que gestiona Dídac Pérez, que es también director de inversiones de Caja Ingenieros Gestión, retrocede un 8,45% este ejercicio.

Cambios en las últimas posiciones

También se han producido movimientos en los últimos puestos. Fidelity Iberia, que lleva meses asentado en la última posición, ha escalado un puesto después de que Santander Small Caps España baje tres, aunque ambos productos obtienen un resultado muy similar en el año: pérdidas superiores al 13% (ver gráfico).