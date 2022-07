Efecto dominó en el mercado cripto: Vauld bloquea la retirada de efectivo tras un aluvión de salidas

El efecto dominó continúa en el mercado de las criptomonedas y la última pieza en caer ha sido la plataforma Vauld. La firma, que permite abrir depósitos, conceder y acceder a préstamos o invertir en cryptos, ha bloqueado la retirada de fondos. Las cuentas de los clientes estarán congeladas hasta nuevo aviso y la compañía baraja una reestructuración.

"Nos estamos enfrentando a retos financieros. Esta situación se debe a una mezcla de circunstancias, como la volatilidad, el contexto del mercado o la deteriorada situación de nuestros socios", explica la compañía en un comunicado. Además, Vauld equipara el momento que atraviesa con otros similares anunciados en las últimas semanas, como el desplome de Terraform, el corralito de Celsius o la bancarrota de Three Arrows Capital. Todas ellas, con problemas de liquidez.

