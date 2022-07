Las 'campanas' de elEconomista.es que premian la excelencia inversora

Las campanas de Inversión a Fondos se han convertido en todo un símbolo de la excelencia de la industria de inversión en España, tanto de los mejores fondos de inversión y planes de pensiones como de las estrategias financieras de las compañías. "No hay subjetividad, son datos y es el reconocimiento de la gestión durante 2021, un año muy importante", destacó durante su intervención Gregorio Peña, presidente editor de Ecoprensa, quien pidió la ampliación del mercado bursátil español para que puedan acceder más empresas familiares, que ahora "sufren numerosas cargas fiscales que les hacen desistir de su idea inicial".

En la VIII edición de estos galardones, que se entregaron esta semana con el patrocinio de Abanca, Ibercaja e Inversis y la colaboración de Mutuactivos, el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, subrayó la importancia del gobierno corporativo para el buen funcionamiento de las empresas y cómo los inversores institucionales pueden ayudar a mejorar la gobernanza mediante su adhesión al Código de buenas prácticas que el organismo supervisor acaba de sacar a consulta pública. Dicho código persigue la implicación de gestoras de fondos, planes de pensiones e incluso family offices en la gestión de determinados aspectos donde por ser accionistas con derecho de voto su acción puede ser determinante en algunos aspectos para el buen gobierno de las compañías.

Buenaventura resaltó que la naturaleza del código responde a que "la implicación de los inversores en la gestión de las sociedades en las que invierten y en su gobierno corporativo es muy necesaria e indispensable", entre otras razones porque "tienen una responsabilidad fiduciaria con sus partícipes".

Esta fijación con la importancia del gobierno corporativo por parte del regulador está ligada con la cada vez mayor concienciación con la sostenibilidad, al ser una de las patas de la ESG, una tendencia donde "Europa se ha situado a la cabeza del proceso de transformación del sistema financiero, legislando de forma intensa y convirtiéndolo en un elemento importante", subrayó Buenaventura.

Entre las novedades que deberá afrontar la industria de inversión se encuentra la entrada en vigor del reglamento que obligará a las firmas a tener en cuenta las preferencias de los inversores en temas de sostenibilidad cuando se evalúe por primera vez su perfil o se actualice. "Son derechos de los clientes y por eso todos en el mercado debemos ser escrupulosos y meticulosos para facilitar esta transformación", aseguró.

El presidente de la CNMV también recordó que el 40% de las carteras de los fondos españoles se encuentra en activos de renta fija, una situación que debe monitorizarse sobre todo en un entorno donde los mercados financieros están soportando las tensiones derivadas de la creciente inflación y el tensionamiento de la política monetaria, aparte de la guerra en Ucrania.

Los premiados

Joaquín Gómez, director adjunto de elEconomista, recordó en la introducción al acto la importancia de la industria de inversión para afrontar un periodo inflacionario y cómo la magia del interés compuesto podría representar un alivio para las arcas públicas como una forma de financiar los futuros pagos de las pensiones.

Aparte de las campanas basadas en criterios cuantitativos sobre los resultados obtenidos el año pasado, como la rentabilidad de los fondos de inversión, planes de pensiones y sicavs o los dividendos más rentables de las compañías españolas, elEconomista también otorga dos premios cualitativos: a la mejor firma según el ranking ESG de este diario, que se entregó por segunda vez, y a la empresa con mayor creación de valor para el accionista, concedido por cuarto año.

Sicav más rentable: Masira (Santander PB)

Masira Inversión, sicav gestionada por Santander Private Banking Gestión, cerró el año pasado con una rentabilidad de doble dígito, y no una cualquiera... Ascendió hasta el 73,29% -más de 27 puntos de rentabilidad respecto a la segunda sociedad más rentable-. Se trata de una sicav que puede invertir tanto en renta variable como en renta fija, entre otros activos, sin que el porcentaje de cada uno esté determinado por folleto. Aunque en el primer trimestre de este año casi toda la cartera estaba invertida en bolsa, según consta en la última información disponible en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) correspondiente al primer trimestre del año, periodo en el que acumula una rentabilidad neta del 36,68%.

Entre sus principales posiciones se encuentran compañías como Okeanis Eco Tankers, una empresa internacional de buques cisterna con sede en Grecia que opera en la industria del transporte de petróleo crudo; Eagle Bulk Shipping, que se dedica al transporte mundial de productos básicos a granel; o Costamare, uno de los principales propietarios y proveedores de portacontenedores para vuelos chárter.

Este año esta sicav, que atesora 51 millones en activos bajo gestión, también se sitúa en los primeros puestos por rentabilidad entre todas las que están a la venta en el mercado español (concretamente en el segundo, al anotarse más de un 51% desde enero) y, si se echa la vista atrás, a tres años ha ofrecido una rentabilidad anualizada del 33% a sus partícipes. En un plazo de cinco años, el retorno anualizado alcanza el 14,61%.

Mejor plan de empleo: Thermo Fisher 2 (Mutuactivos)

Los planes de empleo siempre han sido uno de los productos al que los ahorradores han dedicado menos tiempo a analizar, en parte por haber contado con un escaso desarrollo. Pero una vez que la ley de impulso de los fondos de pensiones de promoción pública ha superado el último trámite parlamentario, es probable que se tendrán más en cuenta a la hora de analizar su rentabilidad en función del perfil de riesgo. Dentro de esta categoría, Thermo Fisher 2, integrado en el fondo de pensiones Fondomutua Empleo Renta Variable Internacional de Mutuactivos, ha sido el plan de pensiones de empleo con mejor rendimiento en 2021, con un 29,77%.

Se trata de un fondo de pensiones que invierte en bolsa global y este año está consiguiendo generar alfa especialmente en Europa de forma activa. "En el resto de áreas geográficas el vehículo apuesta principalmente por invertir a través de índices de la forma más económica posible para los partícipes.", explican en la firma.

Mutuactivos está reforzando este segmento de negocio, razón por la que el año pasado lanzó al mercado Fondomutua Empresas, su primer plan de promoción conjunta dirigido a empresas de cualquier tamaño. Y en planes individuales, cuenta con tres nuevos productos: Generación 60s, Generación 70s y Generación 80s, que siguen la estrategia denominada de ciclo de vida, en los que la cartera de activos se va adaptando al paso del tiempo para reducir el peso de la renta variable cuanto más cerca está la edad de jubilación.

Mejor fondo de bolsa española: Magallanes Iberian Equity

El año pasado, los fondos de bolsa española lograron una rentabilidad media del 11,74%, según datos de Morningstar. Sin embargo, la estrategia ibérica de Magallanes Value Investors (Magallanes Iberian Equity M) fue capaz de ganar 7 puntos más, al cerrar el año con una rentabilidad del 18,69%, que le coloca como el fondo más rentable de bolsa española entre los veinte mayores en 2021. Hito que premió elEconomista, y cuyo galardón recogió Diogo Pimentel, analista de inversiones de la gestora fundada por Iván Martín -que se encarga de la gestión de este producto- Blanca Hernández y Mónica Delclaux en 2014.

El buen comportamiento de este fondo a largo plazo también sirvió para que Morningstar lo premiara este año en la categoría de mejor fondo de bolsa española. A cinco años consigue una rentabilidad anualizada del 0,17%, la tercera más alta entre los grandes productos de bolsa española.

Según la última información disponible, a cierre de mayo, las cinco mayores posiciones de Magallanes Iberian Equity, que está a punto de borrar las pérdidas en el año, se encontraban en la portuguesa Semapa, en Gestamp, Miquel y Costas, Ibersol y Repsol.

A finales de abril, Iván Martín reivindicaba en una entrevista en este periódico que España es ahora un caso de value puro de los que se dan pocas veces, ya que al ser un activo tan infravalorado podría ser considerado como de inversión valor. Y es que a pesar de que el mercado español se comporta mejor este año que otras plazas europeas, apenas entra dinero.

Mejor fondo español de RF: Caixabank Smart RF Inflación

El año pasado el escenario en renta fija era muy diferente al actual, ahora que se ha producido un reajuste en el precio de los bonos ante las subidas de los tipos de interés de los bancos centrales de todo el mundo. Por entonces, el inversor se enfrentaba a una glaciación en renta fija, en la que era casi imposible conseguir algo de rentabilidad al mismo tiempo que la inflación empezaba a dar signos de fortaleza.

Sin embargo, sí que hubo fondos de renta fija capaces de generar valor para sus partícipes en ese contexto tan complicado y un ejemplo de ello es CaixaBank Smart Renta Fija Inflación, gestionado por Marisa Sánchez, que obtuvo una rentabilidad del 5,82% el año pasado frente al 0,19% que perdieron de media los más de 200 fondos de esta categoría a la venta en el mercado español.

Este producto replica una cartera optimizada elaborada por la propia gestora, con el objetivo de conseguir una rentabilidad similar a la de su índice de referencia, el ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index. Y su buen hacer no se limita solo a 2021. Según datos de Morningstar, este producto, que echó a andar en 2018, el año en el que se produjo otra crisis de mercado con una renta fija que tampoco sirvió de refugio, consigue una rentabilidad anualizada del 1,13%. Se trata de la octava más elevada de toda la categoría. En dicho periodo, los fondos de renta fija euro se anotan pérdidas medias del 1,6% al año.

En 2022, con la mayoría de índices de renta fija apuntándose pérdidas de doble dígito, las de CaixaBank Smart Renta Fija Inflación son del 6,9%.

Mejor plan de pensiones RV y Mejor fondo de bolsa global: Azvalor Global Vaue y Azvalor Managers

Los premios al mejor plan de pensiones de renta variable y al mejor fondo activo de bolsa global a Azvalor AM, la gestora fundada por Álvaro Guzmán, Fernando Bernad y Beltrán Parages, son el reconocimiento a la tenacidad de una firma value que ha apostado por sectores denostados durante los últimos años debido a la tendencia de la sostenibilidad, por lo que no ha sido fácil nadar a contracorriente. Azvalor Global Value PP cerró 2021 con un 49,85% de rentabilidad, mientras que Azvalor Managers, gestionado por Javier Sáenz de Cenzano, logró un 47,31%.

Carlos Romero, responsable de inversores institucionales de la firma, señaló durante su intervención la importancia del ahorro para la jubilación, un segmento donde la gestora acumula ya 160 millones de euros con sus dos planes y donde busca expandir su negocio mediante la gestión de planes de empleo, como el de Amadeus.

Azvalor Managers es uno de los productos más originales del mercado español, ya que no se trata de un fondo de fondos, sino que cuatro boutiques internacionales han recibido el mandato para gestionar una parte de la cartera. Se trata de Donald Smith, que solo invierte en compañías pequeñas y muy pequeñas de EEUU; Goehring and Rozencwajg, más centrados en compañías de recursos naturales; y Moerus y Mittleman Brothers, que aplican una estrategia más global. El mérito de este fondo, que ya va por su cuarto año de vida, es que terminó como líder de la Liga Global de elEconomista en 2021 superando a unos 400 productos activos.

Mejor plan de pensiones RF: Colonya Plaetic y Solidari

Dentro de los planes de pensiones de renta fija, el ganador del año pasado, al haber obtenido la mejor rentabilidad, ha sido Colonya Plaetic i Solidari PP, un plan adscrito al fondo de pensiones Ahorro Pensión Treinta y Tres gestionado por Caser para la caja de ahorros balear de Pollença, que logró un 3,29% de rentabilidad gracias a una estrategia que tiene en cuenta los criterios éticos. Este fondo de pensiones está clasificado dentro de la categoría de renta fija mixta, lo que significa que su porcentaje de inversión en renta variable es inferior al 30%. La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la eurozona, con posiciones en bolsa norteamericana y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en deuda pública española como internacional, así como en renta fija privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo, según los datos de la ficha de Vdos.

Su rendimiento del año pasado es considerable teniendo en cuenta que de los 126 planes registrados por Morningstar, únicamente 22 terminaron en terreno positivo, y de este grupo solo once superaron el 1% de rentabilidad. Aparte del Plaetic i Solidari, otros planes que lograron una buena revalorización fueron Arquia Banca Plan Inversión PP, con un 2,88%, Fondomutua Conservador PP, con un 2,56%, Abanca Renta Fija Mixta Conservador PP, con un 1,61%, y EDM Pensiones Renta Fija PP, con un rendimiento del 1,57%, en un año en que la media de los planes de renta fija se situó en el 0,71%.

Mejor fondo activo de bolsa española: Horos Value Iberia

Pese a que cuando se habla de estrategias value, muchos inversores tienen solamente dos o tres nombres en la cabeza, los más archiconocidos del sector, Horos Asset Management es una de las boutiques de inversión aparecidas en los últimos años que se ha hecho un hueco gracias al resultado de sus fondos. Aunque cuentan ya con algo más de cuatro años de vida, el equipo, compuesto por Javier Ruiz como director de inversiones y Alejandro Martín y Miguel Rodríguez como gestores, lleva trabajando juntos desde 2012, lo que ha consolidado uno de los grupos de profesionales más consolidados. En su anterior etapa ya demostraron su valía con algunos premios y ahora con Horos están continuado con este reconocimiento, como ha sido el caso del Horos Value Iberia, que terminó el año pasado como el mejor fondo activo de bolsa española, con un 26,45%, rendimiento que le hizo liderar la Liga de la gestión activa de elEconomista.

El equipo gestor se vanagloria de ser unos auténticos buscadores de valor en el mercado ibérico, ya que cuenta con casi un 19% de valores portugueses dentro de una cartera en la que Catalana Occidente, Semapa, Merlin Properties, Iberpapel, Sonae, Gestamp, Elecnor, Renta Corporación y Alantra acaparan las principales posiciones. El sector financiero representa el 25% del patrimonio, pero teniendo en cuenta que los gestores agrupan en este epígrafe también a aseguradoras y holdings.

La gestora también cuenta con un fondo de renta variable internacional, que se encuentra en el primer cuartil de la Liga global de la gestión activa, junto a otras firmas value españolas.

Valor en el que más mejora la recomendación: Neinor

La promotora, que ha mostrado unos pilares fuertes en el primer semestre del año con unase ha ganado la confianza de los analistas, que han mejorado notablemente la recomendación sobre la misma a lo largo del año y, actualmente, aconsejan tomar posiciones sobre sus títulos.

Neinor Homes dispone de un potencial alcista del 20% hasta llegar a su precio objetivo, marcado en los 11,82 euros, según el consenso de analistas que recoge FactSet. Así, de los seis expertos que han revisado la firma en el último mes, tres otorgan a la promotora un precio justo superior al fijado por el consenso del mercado. En el caso de Banco Sabadell, de hasta 12,10 euros.

Además del buen desempeño que ha mostrado en el parqué en los primeros seis meses de un año que ha estado protagonizado por los sustos, Neinor Homes cerró el primer trimestre con un beneficio neto de 35 millones, por lo que más que triplica la cantidad conseguida en el mismo periodo del año pasado (10,2 millones).

El nuevo programa de recompra de acciones que anunció la promotora el mes pasado –un nuevo buyback por un importe total de 25 millones de euros, el equivalente a 1,7 millones de acciones, un 2,2% del total– también fue un gran catalizador de sus títulos. Así, la rentabilidad por dividendo es otro de sus puntos fuertes, ya que, a través de dos pagos (uno en abril y otro el próximo 21 de julio), ofrece a sus accionistas una retribución que superará una rentabilidad del 5,6% totalmente en efectivo.

Valor donde más se ha incrementado el número de analistas: Iberdrola

Solo 16 compañías de las 115 que conformaban la bolsa española a cierre del año pasado contaba con al menos un total de 20 analistas cubriendo su cotización, según el consenso de FactSet. En un contexto en el que, tras la entrada en vigor de Mifid II en enero de 2019, la caída del seguimiento ha dejado huérfanas de analistas a un buen puñado de firmas, Iberdrola fue el valor donde más se incrementó este número en 2021, al pasar de 9 a 18 expertos en doce meses. A día de hoy, este número ha continuado en ascenso, hasta los 26 que cuenta ahora, aunque aún está por debajo de los 37 analistas que llegó a tener en 2009.

Ángeles Santamaría, consejera delegada de Iberdrola España, recogió el galardón y en su discurso destacó el amplio seguimiento que tiene la firma en la industria financiera y que les permite "demostrarles a todos nuestros accionistas quiénes somos y hacia donde queremos ir", señaló. Santamaría destacó que "la historia de Iberdrola es un ejemplo de creación de valor hacia nuestro más de 600.000 accionistas que generación tras generación han creído y siguen confiando en nosotros. Y no es una opinión, es un dato ya que hace unos días hemos celebrado una junta general en la que ha habido una gran participación y un respaldo de l 98% al equipo de gestión", afirmó Santamaría.

Prueba de ello es que en las últimas dos décadas el valor bursátil de la compañía se ha multiplicado por seis y es la segunda mayor firma del Ibex por tamaño por detrás de Inditex, la primera utility europea y la cuarta del mundo.

Emisión de deuda más barata: Repsol

El año pasado Repsol se financió por primera vez con un bono ligado a la sostenibilidad. Fue el 6 de julio, cuando emitió deuda por 650 millones de euros, una operación que ha terminado confirmándose como la más barata de todo el año en el mercado español, empatada con la de Acciona Energía, con un cupón del 0,375%. Sin embargo, la emisión de Repsol tiene un vencimiento más largo que la de la firma de renovables, ya que la de la petrolera es a 8 años, frente a los 6 años de Acciona. El éxito de la emisión contribuye a la estrategia que han seguido las empresas españolas en los últimos años de aprovechar el bajo coste de la deuda para financiarse a plazos largos con un coste de financiación más atractivo que en el pasado.

La emisión de Repsol recibió una fuerte demanda a pesar de la baja rentabilidad que ofrecía el bono: las peticiones superaron los 1.500 millones de euros, casi tres veces la oferta. Y, por primera vez, la petrolera lanzó al mercado un bono verde, cuyo cupón está condicionado a que la firma reduzca su indicador de intensidad de carbono un 12% hasta el año 2025. Si no lo logra, el coste de estos bonos para Repsol, y la rentabilidad a vencimiento para el bonista, se incrementarán.

David de Cáceres, director de financiación de Repsol, fue el encargado de recibir el galardón, de manos de Javier Lendínez, responsable de Banca Empresas de Ibercaja. "En la medida que vamos incorporando elementos ESG en nuestra actividad financiera, las empresas tenemos que integrar cada vez más unidades en este segmento para conseguir los objetivos", destacó De Cáceres.

Emisión de deuda más barata y mejor estreno en Bolsa: Acciona Energía

Acciona Energía protagonizó en 2021 la emisión de deuda más barata al colocar un bono verde de 500 millones a seis años al 0,375% con un rendimiento al 0,416% (precio de emisión: 99,758%). Este fue el estreno de la filial del grupo en el mercado de deuda, alcanzando una demanda de más de cinco veces superior a la oferta y un coste de financiación competitivo para maximizar el valor generado por su plan de crecimiento. "Pensamos que la financiación corporativa va a ser una palanca clave que nos dé ventaja competitiva a nuestra compañía y nos permita obtener fuentes de financiación muy eficientes y al mismo tiempo de gran flexibilidad", afirmó Arantza Ezpeleta, directora financiera de la firma al recoger el premio.

Por otro lado, Acciona Energía protagonizó el año pasado la mayor salida a bolsa desde Cellnex y la mejor del ejercicio con un rebote del 22% desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2021. "Sacar la división de energía del grupo Acciona fue una decisión estratégica compleja por su carácter estructural y por las implicaciones que tenía en la gestión en el día a día, la interacción matriz-filial, el gobierno corporativo, la percepción del mercado, etc. Pero al mismo tiempo pensábamos que esta operación iba a permitir a Acciona Energía alcanzar su máximo potencial ante esta nueva etapa de trasformación y crecimiento sin precedentes como es el horizonte cero emisiones netas 2050", subrayó Ezpeleta. En el ejercicio actual, en el que se anota un 15% ha logrado otro hito, saltar al Ibex 35.

Valor en el que más se ha incrementado la negociación: Fluidra

2021 fue un año histórico para Fluidra por varios motivos. En primer lugar, en marzo logró dar el salto e incorporarse al Ibex 35. Por otro lado, la compañía vivió un impulso sin precedentes a su negocio gracias al auge que experimentó la piscina residencial en el ejercicio post Covid.

En el conjunto del año, el fabricante de piscinas obtuvo un beneficio neto de 252 millones de euros (lo que supuso un crecimiento interanual del 162%) y unas ventas de 2.187 millones (un 47% más que en 2020), lo que suponen los mejores resultados de su historia y un nuevo récord en ventas, impulsadas no solo por la demanda en piscinas, sino también por las adquisiciones de otras empresas.

Su acceso al índice de referencia de la bolsa española fue posible gracias al incremento que experimentó la negociación de sus títulos, que precisamente le valió un galardón en la entrega de los Premios Inversión a Fondo de elEconomista. La empresa con sede en Barcelona, de acuerdo con los datos de Bolsas y Mercados Españoles (BME), septuplicó el volumen diario negociado, que pasó de 2,8 a 20,5 millones de euros.

Recogió el premio Xavier Tintoré, CFTO de Fluidra, quien señaló que este reconocimiento les hace una especial ilusión porque "ese incremento de la negociación nos llevó a entrar en el Ibex, lo que ha representado una palanca que nos permite lucir uno de los compromisos que tiene Fluidra desde su salida a bolsa en 2007: el de ser muy transparente con las operaciones y la estrategia de la compañía", destacó.

Dividendo más rentable fuera del Ibex: Metrovacesa

Unos 0,80 euros por título se embolsó en 2021 el accionista de Metrovacesa, compañía que ya pisa fuerte entre los reyes del dividendo de la bolsa española. Ese importe repartido, teniendo en cuenta el precio que pagó el inversor que compró a cierre de 2020, le valieron a la compañía el reconocimiento de Dividendo más rentable no Ibex.

La compañía cede algo más de un 5% en el parqué en lo que llevamos de 2022, un ejercicio en el que la promotora se defiende en bolsa un poco mejor que el Índice General de la Bolsa de Madrid, que pierde algo menos del 6%. El pasado mes de febrero presentó sus resultados de 2021, y confirmó que se despide de los números rojos. La compañía registró un beneficio neto de 18,5 millones de euros en 2021, frente a las pérdidas de 163,5 millones de 2020.

Además, en el conjunto del año, la compañía logró unos ingresos de 510,7 millones de euros, lo que se traduce en un incremento de más de un 250% respecto al ejercicio previo. "Las cifras constatan un fuerte impulso de la actividad operativa y comercial de la compañía, acercándose así a su velocidad de crucero", señalaron desde la firma.

El reconocimiento lo recogió Borja Tejada, CFO (Chief Financial Officer) de Metrovacesa, quien señaló que a la compañía le hace "mucha ilusión ver reconocido el esfuerzo que hacemos por crear valor para nuestros accionistas e inversores". Con el telón de fondo de los buenos resultados cosechados en los últimos tiempos, Tejada quiso añadir, tras recoger el galardón, que "para nosotros, esto es solamente el principio; lo bueno viene ahora" afirmó.

Dividendo más rentable del Ibex: Telefónica

Telefónica se sitúa entre los valores más alcistas del Ibex 35 en 2022, pero viene de años muy malos en bolsa. Quien compró 'telefónicas' a cierre de 2020, el año en que estalló la pandemia, lo hizo tras sufrir el valor un desplome del 48%. Este brutal descenso no hizo sino engordar la rentabilidad del dividendo que pagó en 2021. Y es precisamente esta rentabilidad la que ha valido el premio al mejor dividendo del Ibex repartido en 2021.

Durante la pandemia, Telefónica se vio forzada a recurrir al dividendo flexible -el scrip, o pago en acciones, por razones de prudencia financiera. Casi dos años después, el pasado mes de febrero, la compañía anunció que regresa al dividendo en efectivo, con un pago de 0,30 euros, el mismo importe que hasta ahora repartía en scrip. "Las incertidumbres que motivaron ese dividendo flexible han terminado, y emergen otras, pero confiamos en nuestra capacidad para seguir devolviendo ese voto de confianza a nuestros accionistas mediante el dividendo en efectivo", afirmó Adrián Zunzunegui, director global de Relaciones con Inversores de la compañía, al recoger su campana.

"Nos hace especial ilusión este premio, ya que el dividendo es la manera de compartir los resultados con nuestros accionistas", más aún teniendo en cuenta que el grupo cuenta "con 1,2 millones de accionistas particulares", destacó Zunzunegui, quien también quiso poner de relieve el esfuerzo del grupo por mitigar, a través de recompras y amortizaciones, el efecto dilutivo que tiene el scrip para el accionista que elige el efectivo.

Mejor valor de la Cartera de elEconomista.es: Cellnex

La Cartera de elEconomista se estrena como galardón en la octava edición de los premios de Inversión a Fondo. Esta herramienta de gestión activa que nació a comienzos del año pasado tuvo en Cellnex su mejor estrategia, de la que sacó un rendimiento del 24%. Aunque este año no esté siendo igual de prolífico, la cartera de gestión activa que propone este medio mantiene a la torrera como una de las piezas clave de su composición actual.

Juan José Gaitán, director de relación con inversores de Cellnex, recogía la campana a la vez que agradecía a los accionistas de la compañía, a los que no remunera apenas con dividendos "pero sí con crecimiento, como se vio en 2021". "Este año no está siendo fácil para empresas como la nuestra, especialmente sensibles al entorno de subida de tipos de interés, aunque intentaremos remendarlo de aquí al año que viene", matizó.

Y es que este curso se sitúa como el segundo valor más bajista del Ibex, no solo por la situación a la que hacía referencia el directivo de la compañía sino también por las múltiples posibilidades que se han abierto en el ámbito de la operación corporativa sobre las filial de torres de Deutsche Telekom, para la cual Cellnex se postula como una de las principales candidatas si no la favorita, y a la que va a optar junto con un fondo de capital privado como es Brookfield. En este caso, según los expertos, el mercado ha descontado ya los peores escenarios, que son tanto que sobrepague por el activo, como que pierda la gran oportunidad que queda de crecer en el Viejo Continente.

Mejor valor del Eco30: Glencore

El año pasado, la acción de Glencore se revalorizó casi un 61%, gracias a la subida de precio de las materias primas, lo que le ha valido el precio al mejor valor de cuantos forman parte del índice Eco30, asesorado por elEconomista.es y calculado por Stoxx. Sin duda, 2021 fue su mejor año en bolsa desde 2016, cuando el título se disparó un 206,5%. Ahora, en los primeros seis meses del presente ejercicio, las acciones de la empresa suiza cotizada en Londres acumulan una rentabilidad cercana al 20%. Y todavía tiene un potencial alcista próximo al 40%, dado que el consenso de analistas que recoge FactSet sitúa el precio objetivo en los 619,8 peniques.

El último récord de ingresos de Glencore se remonta a 2019, cuando la compañía declaró 192.000 millones de euros, pero el consenso de mercado ya estima que sobrepase esta cifra en 2022: podría alcanzar los 265.747 millones de euros. En cuanto a las ganancias, se prevé un beneficio neto extraordinario de 17.754 millones de euros (unos 15.300 millones de libras) para este año, una cifra sin precedentes en la historia de la empresa.

Así, por sus beneficios de 2022 se pagan múltiplos de 3,8 veces a precios actuales de la acción y 5,7 veces por los de 2023. La rentabilidad por dividendo es otro de sus atractivos para el inversor, ya que este año se espera que roce el 13%, según los pronósticos del consenso de analistas.

Glencore es el mayor comerciante de materias primas del mundo, presente en cada continente, y sus ventas de 2021 procedían en casi un 45% de Asia-Pacífico, mientras que en torno a un 32% provino de Europa y un 18% del continente americano.

Mejor valor del Top10 por fundamentales y mejor valor del Eco10: Arcelor

ArcelorMittal firmó un extraordinario ejercicio 2021, con un subidón cercano al 50%, que le llevó a situarse como la mejor compañía en dos de las seis herramientas de elEconomista.es, el Top 10 por fundamentales, donde arrojó ganancias del 55,6% y en el Eco10, el índice de ideas de calidad que elabora este diario con la colaboración de 50 firmas de análisis y calculado por Stoxx, donde obtuvo cerca de un 48,9%. Ahora, en lo que llevamos de 2022, la compañía se anota pérdidas en bolsa superiores al 20%.

La caída de doble dígito en el parqué ha llevado a ArcelorMittal, que luce una recomendación de compra de manos de los analistas, ha abaratarse por PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) por debajo de las 3 veces y brinda uno de los potenciales de revalorización más atractivos de la bolsa española. Hasta los 40,29 euros en lo que la valora el consenso de mercado resta un 86%.

El miedo a una recesión está pasando factura al sector de recursos básicos europeos, que temen una reducción de la demanda. Estas circunstancias pueden ser un escollo para que la siderúrgica bajo el control de la familia Mittal consiga batir su beneficio operativo (ebitda) del año pasado, en 16.921 millones de euros. Y es que si hay algo puede afectar a las cuentas de las acereras, en opinión de los estrategas de Barclays, es el deterioro de los precios de la materia prima. Con las estimaciones que recoge FactSet a día de hoy, esta cifra todavía se sitúa por encima de los 16.000 millones de euros.

Mejor cartera de consenso del Eco10: Metagestión

Por segundo año consecutivo, Metagestión fue la cartera más rentable del Eco10, el índice de ideas de calidad que agrupa a las diez mejores ideas de inversión españolas que elabora elEconomista junto a 50 casas de análisis y calculado por Stoxx. Su portfolio logró una rentabilidad del 27,78% frente al 7% que sumó el índice naranja en 2021 y el 8% que ganó el Ibex 35. La gestora ha iniciado un nuevo rumbo tras la llegada de Carlos Flores a la dirección general en septiembre del año pasado y de Alberto Roldán como director de inversiones en diciembre. Este primer semestre la cartera que elabora Metagestión para Eco10, formada por cinco valores, acumulaba una rentabilidad de casi el 6% a cierre de mayo.

"Para Metagestión es un reconocimiento que nos hace especial ilusión porque en este proceso profundo de cambio en el que nos encontramos nos permite reafirmar nuestro compromiso con el análisis, con el valor y con la gestión independiente, por lo que nos obliga a trabajar duro este año para volver el que viene no como la mejor cartera, que sería un hito por tercer año consecutivo, sino como la mejor gestora y los mejore fondos", destacó Roldán al recoger el premio.

¿Qué valores han elegido ahora para encarar el tercer trimestre del año? Sus gestores han decidido mantener su exposición al ciclo a través de valores como Fluidra, los fabricantes de autocomponentes CIE Automotive y Gestamp, la aerolínea IAG y la petrolera Repsol.

Premio elEconomista.es a la creación de Valor: Vidrala

Más información sobre el galardón en este enlace.

Premio mejor valor del ranking ESG de elEconomista.es: Endesa

Más información sobre este galardón en este enlace.