Algo no encaja: Las bolsas 'compran' la recesión y se esperan más ganancias

Se acaba el primer semestre de un año que, seguro, se recordará. Y no precisamente por sus buenas noticias. Una escalada en los precios que no ha hecho sino incrementarse con la irrupción de un conflicto en Occidente sin precedentes desde 1939, sumado al endurecimiento de la política monetaria en pos de controlar dicha inflación ha sido el escenario en el que han actuado los mercados en estos seis meses. Un telón de fondo poco alentador que ha empujado a las bolsas continentales a comprar la idea de recesión en sus cotizaciones, pero que, sin embargo, no se ha visto reflejado en la previsión de beneficios para 2022 de las mismas.

Este comportamiento, totalmente inusual, puede verse en cada una de las principales plazas europeas. A pesar de las vastas correcciones que sufren los índices en la primera mitad de 2022, todos experimentan revisiones al alza del BPA (beneficio por acción) en lo que va de año. El Ibex 35, que lleva mostrando una mayor fortaleza que sus homólogos continentales ante las distintas sacudidas de este ejercicio, finaliza los primeros seis meses con el doble aumento del BPA que el EuroStoxx; del 14% frente al 7,7% de la referencia europea.

El temor a que la subida de los tipos de interés a ambos lados del Atlántico culmine en una contracción de la economía ya lleva cotizando varias semanas en las plazas bursátiles. Sin embargo, todavía no lo ha hecho en los pronósticos de los analistas. Si bebemos de la historia pasada, esta descorrelación no se ha observado en anteriores crisis (ver gráfico), ya que un pronunciado descenso en bolsa ha traído consigo un deterioro en la estimación de ganancias. El MSCI World, índice bursátil ponderado por 1.546 empresas en todo el mundo, así lo recoge. Y es que, en las diferentes recesiones que han tenido lugar en el globo desde 1990, una caída en la rentabilidad de los precios ha supuesto, por ende, la misma conducta en los beneficios.

En cuanto a la referencia española, pasa de los 776 euros por acción estimados en enero a los 786 euros actuales, según el consenso de analistas de FactSet. Un incremento que dobla al del índice de referencia del Viejo Continente y que solo es superado por el Cac francés, que ve un aumento en su previsión de beneficios del 19% en este periodo. Así las cosas, si ponemos como punto de partida el primer día de junio, la superioridad del Ibex se ve con mayor claridad, ya que es el índice europeo donde más engorda la estimación de ganancias con un alza del 1,4%, frente al 0,3% del Dax alemán y del Stoxx 600.

Fue en 2011 la última vez que el índice español cerró con un BPA superior al esperado para el presente año, al registrar 793 euros por acción. Para 2022, como adelantábamos, el BPA previsto del Ibex es de 786 euros. Una cifra que, según pronósticos, disminuirá levemente en 2023, hasta los 770, y volverá a aumentar en dos años, con 816 euros por acción para 2024.

Nicolás López, director de análisis de renta variable en Singular Bank, explica en este sentido:"Habría que ver qué índice tiene más riesgo ante una eventual recesión global. En nuestra opinión, el Ibex podría tener una mayor resiliencia que el EuroStoxx. En un contexto de recesión moderada o estancamiento con inflación, el sector bancario y las eléctricas tendrían un mejor comportamiento relativo que otros ligados con el consumo o la industria, que tienen mayor peso en los índices europeos". Sin embargo, el experto añade: "España tiene algunos riesgos específicos como su endeudamiento público y dependencia energética [...]. En un eventual escenario de recesión y crisis financiera, la mayor vulnerabilidad de la economía española haría que los inversores prefiriesen mercados con un perfil de riesgo menor como EEUU, Alemania o Europa".

Por su parte, Sergio Ávila, de IG, desarrolla que "el crecimiento económico se ha mantenido en el primer semestre y las compañías de sectores value han mejorado sus beneficios". No obstante, explica, "de cara al futuro, una eventual crisis económica puede lastrar estos datos y el mercado ya empieza a anticipar que podría venir una recesión. Aun así, la composición sectorial del Ibex es más propensa a hacerlo mejor que el resto de mercados europeos, aunque todos lo hagan mal en bolsa", finaliza.

La mitad del Ibex, al alza

Más de la mitad de firmas que componen el indicador ven un alza en la previsión de beneficios para 2022 en estos primeros seis meses. Concretamente, 18 compañías, con Repsol a la cabeza con un incremento del 78%. La firma capitaneada por Antonio Brufau, que es también una de las más alcistas del club de las 35, pasa de los 2.606 millones estimados al principio de año a los 4.640.

La segunda de esta lista es Acerinox, con un incremento del 43,6%, seguida de ArcerlorMittal, con un 27,2%. Las acereras, que también viven un año singular, con una subida en el precio del acero por la falta de oferta tras la irrupción de la guerra y, ahora, las dificultades de producir por la paralización de China, son, también, las firmas con mayor potencial, con un recorrido medio del 70% para los analistas.

Banco Sabadell y Bankinter, que ofrecen peres (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) inferiores a 10 veces, entran dentro del ranking de los 10 valores con mejores presagios. BBVA y Banco Santander, por su parte, se quedan a las puertas, con la primera en el undécimo lugar (7,6%), seguida de Banco Santander, con un alza de 7,5% en la previsión.