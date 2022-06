El 'criptofondo' de cobertura Three Arrows entra en liquidación por el hundimiento del mercado

Un tribunal de las Islas Vírgenes Británicas ha ordenado la liquidación del fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital, según ha anunciado la cadena Sky News. La firma Teneo Restructuring será la encargada de gestionar la liquidación del fondo, cuya sede se encuentra en Singapur. La orden judicial se emitió el martes.

Three Arrows fue uno de los fondos más golpeados por el estallido de Terra y Luna, dos criptomonedas conectadas que se hundieron de forma espectacular en mayo, llevándose por delante los ahorros e inversiones de miles de personas. Three Arrows había invertido una buena parte de sus fondos allí. Y el hundimiento del mercado de criptomonedas, que ha llevado al bitcoin de nuevo a balancearse precariamente en la cuerda de los 20.000 dólares este mismo miércoles, no ha hecho más que golpear a las firmas de inversión que habían apostado a lo grande por el sector.

Una liquidación significaría que Teneo gestione la disolución de la empresa, liquidando sus activos y devolviendo el dinero a los acreedores. Three Arrows y Teneo no han hecho declaraciones.

La situación ha golpeado de rebote al 'criptobróker' Voyager, que ha denunciado esta misma semana a Three Arrows por morosidad, al no recibir un pago de un préstamo por valor de 675 millones de dólares. El bróker está tratando de recuperarse, y ha contratado a Moelis & Co. para que le asesore en el proceso. Voyager consiguió líneas de crédito —200 millones entre dólares y la 'stablecoin' USDC más 15.000 bitcoins— del brazo de inversión de Alameda Research para ayudar a apuntalar su liquidez.