La plantilla de BBVA celebra su primer Día de la Sostenibilidad

BBVA celebra este miércoles, 22 de junio, su primer Día de la Sostenibilidad. Es un evento dirigido a sus empleados, con el objetivo de que éstos tomen conciencia de esta prioridad estratégica del grupo. La plantilla de la entidad financiera dedica una jornada a conocer las principales iniciativas globales y proyectos sostenibles que han contribuido en el último año a impulsar su crecimiento y las oportunidades asociadas a este ámbito. Visite el portal especializado elEconomista Inversión sostenible y ESG.

Los empleados de Ciudad BBVA que participen en las distintas actividades a lo largo del día, profundizarán en conocer cómo pueden aplicar la sostenibilidad en su actividad diaria y cómo ayudar a los clientes en la transición hacia un futuro más verde e inclusivo.

"La sostenibilidad forma parte del día a día de nuestros empleados y nos parecía relevante poder dedicar una jornada a sensibilizar a la plantilla y presentar la sostenibilidad como un objetivo estratégico en el que todos estamos contribuyendo dentro del banco desde diferentes iniciativas", afirma Imma Catalá, responsable global de Cultura y Engagement en BBVA. La entidad considera la sostenibilidad como una capacidad estratégica necesaria para afrontar los retos a los que se enfrenta la sociedad. Tanto es así que ha dedicado grandes esfuerzos en formar a toda la plantilla en esta materia. "Más del 80% de nuestros empleados se han formado en sostenibilidad y todas estas acciones completan una formación para la que hay que estar siempre actualizado", añade. Antoni Ballabriga (BBVA): "La sostenibilidad es la mayor oportunidad de negocio de la banca de aquí a 10 años".

Los empleados del banco participarán en diferentes actividades, tanto presenciales como online para conocer algunas de las iniciativas sostenibles más destacadas en todo el grupo. Entre las actividades online, realizar un ecotest para poner a prueba sus conocimientos en temas verdes, consultar la formación disponible en esta materia, apuntarse a acciones de voluntariado o acceder a la oferta de productos sostenibles para empleados. Entre estos productos que el banco ofrece a su plantilla en España se encuentran diversos descuentos y financiación en la instalación de paneles solares y aerotermia para viviendas, ofertas de renting para vehículos eléctricos o el suministro de electricidad con garantía de origen 100% renovable. Con motivo de esta jornada especial, la sede de Ciudad BBVA acoge una feria sostenible con diferentes puestos donde el empleado puede informarse sobre productos verdes o colaborar con las ONG Prodis, Proyde, It will be, Apadrina un olivo y Seo Bird Life.

Cubiertas verdes

Adicionalmente, se han organizado visitas guiadas para conocer las cubiertas verdes y las instalaciones fotovoltaicas instaladas en los tejados de los edificios de la sede. El banco ha organizado un café solidario por el que el dinero íntegro de los desayunos se ha donado para la reforestación de un bosque en Teruel. Un menú sostenible en los espacios de restauración con productos de proximidad ha completado la oferta sostenible de la jornada.

Todas estas acciones se replicarán en una jornada de puertas abiertas para los familiares de los empleados, que podrán descubrir cómo pueden contribuir a tener un mundo más sostenible. Además, se llevarán a cabo actividades dirigidas a los más pequeños (ecotalleres, cultivo en los huertos o atracciones lúdicas) y para toda la familia (exposición y prueba de vehículos sostenibles, visitas guiadas) completan esta primera edición del día de la sostenibilidad en BBVA.