Tras la 'tormenta' de los banco centrales llegan... los PMIs

En esta misma agenda la semana pasada se avisó de que el último dato de inflación en Estados Unidos presionaba y de qué manera a la Fed para acelerar, más, el endurecimiento de su política monetaria. El mercado no tardó en comprar esta idea y el mismo lunes se empezó a descontar una subida de tipos de 75 puntos pese a que todavía muchos analistas se mostraban escépticos. Y así fue finalmente. Lo que en esta agenda no se podía anticipar fue la reunión de emergencia que convocó el BCE al verse amenazado, como hace una década, por el incremento de las primas de riesgo de algunos países miembro, esencialmente los periféricos.

Después de toda esta tormenta que se ha desatado en los mercados durante los últimos días, la semana que empieza ahora apunta a una calma chicha sobrevolando los parqués ya que no se prevén datos macro importantísimos, aunque sí algunas referencias de actividad que pueden echar más gasolina al fuego de los pronósticos más pesimistas sobre la posibilidad de estar ante una recesión en próximos meses. "El BCE ha mostrado que reconoce el problema al que se enfrenta, pero creemos que se necesita más para una situación sostenible, además de las propias diferencias que existen en el seno del propio banco central y que podría retrasar o incluso impedir que haya un acuerdo", explican desde Bank of America. Con respecto a Estados Unidos, desde este banco dan un 40% de probabilidad de recesión en 2023. "La Fed va detrás de la curva y no delante y eso es muy peligroso por lo que les obliga a hacer; vemos la inflación en el 3%, el crecimiento nulo y los tipos de interés en el 4%", agregan.

Esta semana habrá pistas que puedan reforzar precisamente esta visión. ¿Dónde? El martes se publicarán los datos de ventas de vivienda de segunda mano (el viernes serán las viviendas nuevas) en el último mes en Estados Unidos, un indicador que históricamente ha marcado tendencialmente la confianza del consumidor. "El martes recibiremos los datos de mayo sobre ventas de viviendas existentes en EEUU, en las que el mercado espera una bajada con respecto al mes anterior, que reflejaría el impacto esperado de unos mayores tipos hipotecarios y de la postura más dura de la Fed", señalan en Allianz GI.

También en Estados Unidos se harán públicos los datos PMI de manufactura, servicios y compuesto del mes de junio, donde los analistas esperan un ligero deterioro que, sin embargo, mantendría estas encuestas por encima de los 50 puntos que indican contracción económica.

A este lado del Atlántico, el miércoles se conocerá la confianza del consumidor de la zona euro. Las encuestas apuntan a 20,8 puntos negativos, que aunque sigan siendo datos malos, compara positivamente con los -21,1 enteros del mes de mayo. Asimismo, en Alemania el viernes es el turno de la encuesta de confianza ifo de junio, que seguirá en niveles homólogos (93 puntos) al mes pasado. Al igual que en EEUU, el jueves habrá datos PMI, con lecturas que será peores, según anticipan los expertos, que las de mayo, aunque seguirán en zona de expansión. "Esperamos un debilitamiento de la actividad económica en Europa, aunque esto podría no evitar que el BCE tome una postura dura en su lucha contra la inflación", añaden en Allianz.

"En términos generales, está claro que la liquidez que animaba los mercados se está retirando mientras al mismo tiempo la incertidumbre relativa a la economía y a la política monetaria sigue siendo elevada, lo cual explica el incremento sostenido de la volatilidad", señalan en Allianz GI. "Las publicaciones de datos de la semana que viene deberían darnos más perspectivas sobre las condiciones del crecimiento global", agregan. "Al menos, ha terminado el periodo de las rentabilidades negativas nominales aunque no las reales, por lo que es una situación que no es fácil para los inversores que quieren, al menos, mantener su poder adquisitivo", concluyen.

Otros datos de interés

Además de todo esto, habrá alguna referencia más con cierto interés para los mercados. El primero de ellos será este mismo lunes, cuando el Banco Popular de China marque la próxima referencia de sus tipos de interés. Se espera que se mantenga en el 3,7%, aunque no se descarta que incluso se vuelvan a rebajar para estimular la actividad después de los confinamientos por la pandemia del primer trimestre y parte del segundo. Asimismo, habrá dato de inflación en Reino Unido, que se incrementará hasta el 9,1%.