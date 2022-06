Acerinox asegura que las negociaciones con Aperam "se han acabado" y cree que una OPA hostil "no es pensable"

Acerinox ha asegurado que las negociaciones con Aperam para una fusión "se han acabado" y ha considerado que una posible OPA hostil "no es pensable" en un sector como el siderúrgico, muy vigilado por los riesgos de competencia en cualquier operación de concentración.

En una rueda de prensa, el presidente de ACERINOX Rafael Miranda, que dejará su cargo al término de la junta general de accionistas de la sociedad, que se celebrará este jueves al no poder ser reelegido al haber alcanzado la edad máxima prevista en los estatutos sociales de compañía para su reelección, indicó respecto a las negociaciones que hubo con APERAM que "el consejo de administración fue radical en decir que se ha acabado".

Además, sobre una posible OPA hostil de la neerlandesa controlada por la familia Mittal subrayó que son operaciones que "en este sector no son pensables", ya que "están condenadas al fracaso en sectores que tienen una componente regulatoria en cuanto a términos de competencia".

De todas maneras, Acerinox no se cerró a ninguna operación corporativa en el futuro, ya que la compañía tiene un plan estratégico y está "continuamente viendo oportunidades", añadió Miranda.

En este sentido, el consejero delegado del grupo, Bernardo Velázquez, afirmó que el ver qué oportunidades pueden surgir "es una obligación" y que para ello la compañía cuenta con un equipo de estrategia que analiza constantemente "tanto el posible crecimiento inórganico como orgánico".

Miranda calificó de "muy preliminares" las conversaciones que se mantuvieron con Aperam para estudiar la idea de constituir "una compañía europea mucho más competitiva que pudiera competir en el mercado global", ya que existía "complementariedad y lógica industrial" en una posible operación.

No obstante, subrayó que Aperam quería una adquisición del 100% de Acerinox y que la oferta de precio no vinculante que planteó "estaba muy alejada del valor intrínseco de Acerinox y decidimos no proseguir".

Por otra parte, los directivos de la siderúrgica insistieron en que Europa necesita "cuál debe ser su matriz energética", especialmente tras la crisis provocada por la guerra en Ucrania, para hacer frente a los altos costes de la energía que se está sufriendo.

A este respecto, Velázquez puso como ejemplo la disparidad en los costes energéticos dentro del propio grupo, con unos niveles de 220 euros por megavatio (MWh) en Europa en el primer trimestre de este año, frente a los 45-46 euros/MWh en Estados Unidos.

"En Europa hay una situación que hay que hacérsela ver, agravada con el tema de Ucrania, y aquí, pues bienvenida sean todas las medidas transitorias que se ponen encima de la mesa, pero que son medidas transitorias y no duran mas que un año y alguien lo va a pagar", dijo.

Así, consideró que Europa no puede ser "dependiente de una región del mundo" energéticamente y debe "redefinir" lo que quiere. "Se necesita jugar todavía con la energía nuclear y el gas", añadió Miranda al respecto.

Velázquez, que destacó que la compañía cuenta ya con contratos de compraventa de energía renovable a largo plazo por "cerca de un 30% a partir de 2023", aseguró que hay soluciones ya aprobadas por Bruselas para que se pueda ofrecer a la industria unos costes energéticos adecuados.

El Gobierno "puede hacer algo más"

Asimismo, Miranda consideró que el Gobierno español "probablemente pueda hacer algo más" en este sentido por medio de la fiscalidad o de flexibilidad laboral para defender a la industria del país. "Soy de los que cree que si el mundo está yendo por la vía de reducciones fiscales, pues si vas por la vía contraria impones a los agentes económicos una carga que otros no tienen", dijo Miranda.

A pesar de la actual coyuntura incertidumbre por el impacto de la guerra en Ucrania, los directivos pusieron en valor que Acerinox firmó de enero a marzo de este año "su mejor trimestre en 52 años de historia", y vaticinaron una segunda mitad del año "con expectativas de conseguir un año récord".

Una Acerinox moderna

Respecto a sus ocho años en la presidencia de Acerinox, Miranda aseguró que ha sido un periodo "lleno de retos y desafíos" en la que ha habido "escenarios complejos y complicados", pero se mostró satisfecho de dejar una compañía "mucho más moderna y mucho más ágil".

Acerinox celebra este jueves su junta general, en la que se propondrá la reelección y ratificación de Santos Martínez-Conde como consejero dominical, y la ratificación y nombramiento de Carlos Ortega Arias-Paz, actual director general de Corporación Financiera Alba, también como consejero dominical, que posteriormente será propuesto por el órgano rector de la compañía para relevar a Miranda en el cargo de presidente no ejecutivo.

Durante la celebración de ese mismo consejo, se propondrá la reelección de Bernardo Velázquez, cuya reelección y ratificación como consejero ejecutivo será aprobada también en la junta anteriormente, para el cargo de consejero delegado, renovando así la condición que ostenta desde 2010 y para la que ya fue reelegido en 2014 y 2018.

Velázquez es también ingeniero Industrial del ICAI. Durante su trayectoria dentro de Acerinox ha desempeñado la dirección de las filiales de México y Australia, la dirección de Estrategia y la dirección general, formado parte de los consejos de administración de North American Stainless (USA), cuya presidencia sigue ostentando, Columbus Stainless (Sudáfrica) y Bahru Stainless (Malasia) donde también fue presidente. También lo ha sido de Acerinox Europa (España) e Inoxcenter (España).

En la actualidad es, además, presidente de la patronal siderúrgica Unesid y vicepresidente del International Stainless Steel Forum (ISSF).