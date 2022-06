Seis compañías del Ibex ya cotizan en mínimos del año

Las consecuencias del mal dato de inflación del pasado viernes cada vez son mayores y el incremento de la percepción del riesgo de que los bancos centrales tengan que pegar un acelerón (todavía mayor) al proceso de subida de tipos ha hecho que los inversores se batan en retirada de la renta variable (también de la deuda pública, como es lógico).

En el mercado español están castigando especialmente a los valores bancarios e incluso han llevado al BBVA a perder los mínimos del año pese a que el entorno de subida de tipos les beneficia. En la sesión de este lunes el Ibex se dejó más de un 2% y solo hubo dos valores (Red Eléctrica y Naturgy) que salvaron el positivo. Además de la entidad de origen vasco, hay otros cinco valores del selectivo nacional que ya están cotizando por debajo del suelo marcado en 2022. Estos son Almirall, Rovi, Fluidra, Colonial e IAG.

En el caso del banco, ya se había quedado muy rezagado en el año con respecto a sus homólogos y, en este sentido, es la compañía del sector que ofrece un mayor potencial (más de un 50%) y la segunda mejor recomendación, solo por detrás de Santander. Así, desde el comienzo del año, ha cedido un 20%, alcanzando ahora un nivel no visto desde febrero de 2021. El banco cántabro también roza sus respectivos mínimos del año en la zona de los 2,60 euros y es que solo en la sesión del lunes estas dos compañías se dejaron un 3,1 y un 3,6%, respectivamente.

El castigo a Fluidra no es nuevo. Lleva todo el año siendo el punching ball dentro del índice nacional, del cual es el valor que más cae en el año, con un descenso que ya supera los 40 puntos porcentuales. En la catalana confluyen dos sentimientos inversores: por un lado la incertidumbre sobre los efectos de la inflación de costes en un negocio muy ligado a los materiales y sensible al poder adquisitivo de las personas y, por otro, una recogida de beneficios importante después de año de fortísimas ganancias. Ayer alcanzó la zona de los 21 euros por acción, algo que no había pasado desde marzo de 2021.

Otra de las que ha perdido sus mínimos es Colonial, que cedió más de un 5% ayer y cayó por debajo de los 6,99 euros donde marcaba el punto más bajo del curso. La socimi tampoco está pasando por su mejor ejercicio y pierde casi un 20%. Actualmente ya cotiza en mínimos no vistos desde que Pfizer anunciase la vacuna, en noviembre de 2020.

Precisamente de esa fecha también data la última vez que IAG estaba en los niveles a los que llegó este lunes, tras perder casi un 5% y acumular ya un descenso de más del 20% desde el primero de enero. Por contra, ya es una de las compañías que tienen un mayor potencial en bolsa, cercano al 60%. No obstante, los analistas no la meten entre los mejores consejos de la bolsa española y solo la mitad de los que recoge Bloomberg sugiere que ya es momento de volver a entrar en la aerolínea.

Las farmacéuticas

Aunque Almirall ya ha sido designada para abandonar el Ibex tras la última revisión, todavía no se ha consumado el cambio y, por lo tanto, sigue cotizando en el índice hasta el lunes de la próxima semana. Y lo hace, de momento, habiendo perdido mínimos del año que se encontraban en los 10,02 euros. En la jornada de ayer caía un 2,2% hasta los 9,9 euros, zona no vista desde noviembre de 2020.

Por último, Rovi, compañía que pertenece al Ibex desde diciembre del año pasado y que en los últimos meses había sido de las más alcistas gracias, sobre todo, a su acuerdo con Moderna. Sin embargo, este efecto se ha ido diluyendo y este año se sitúa como la segunda más bajista del indicador, con una caída del 26%. Así, ha vuelto a perder la zona de los 56,90 euros donde había tocado suelo en 2022, yéndose a cotizar a mínimos que no visitaba desde octubre de 2021.