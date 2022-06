¿Una apuesta segura? Las diez compañías más infravaloradas del planeta, según Morningstar

La volatilidad parece haberse asentado en los mercados y ni siquiera los valores más potentes son ajenos a esta situación. Con el S&P 500 dejándose un 14% en lo que va de año, más de un inversor ve este escenario como la oportunidad ideal para lanzarse a por auténticas gangas. Para todos ellos, he aquí las 10 compañías más infravaloradas del planeta, según Morningstar.

En general, Morningstar incluye en su lista de "Best Companies to Own" aquellas con amplios márgenes de rentabilidad, ventajas competitivas constantes o en aumento, y flujos de caja predecibles, así como un sólido compromiso con los criterios ESG (cuestiones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo).

En el caso de la lista de las compañías más infravaloradas, Morningstar compara el precio real de sus acciones a 31 de mayo y la estimación del valor razonable calculado por la propia empresa de servicios financieros, según publica The Street.

1. Salesforce: en el puesto número 1, Morningstar ha elegido al gigante del software empresarial. Desde el 31 de diciembre de 2021, el precio de sus acciones ha pasado de 254,13 dólares a 160,24 dólares. Desde el 5 de noviembre, cuando alcanzó máximos, el valor ha caído casi un 40%. Según Morningstar, pese a la caída del crecimiento de los ingresos por debajo del 20%, "la continua expansión de los márgenes proporcionará un crecimiento compuesto de los beneficios superior a esa cifra durante mucho más tiempo".

2. Yum China: la empresa estadounidense de restaurantes de comida rápida china ostenta el puesto número 2 de la lista de Morningstar. A 31 de diciembre del 2021, el valor de las acciones de Yum China rozaba los 50 dólares. En lo que va de año, ha experimentado altibajos hasta volver a los 45,46 dólares. Desde máximos alcanzados el 11 de junio de 2021, el precio de las acciones ha bajado un 37,32%.

3. Taiwan Semiconductor: el mayor fabricante de chips por contrato del mundo cerró el año con el valor de sus acciones a 631 dólares taiwaneses (unos 21 dólares). En estos cinco meses, el precio de Taiwan Semiconductor se ha reducido hasta los 540 dólares taiwaneses (unos 18,36 dólares). Las acciones alcanzaron los 672 dólares taiwaneses el 14 de enero de 2022, su máximo histórico. Desde entonces, han caído casi un 20%.

4. Veeva Systems: el precio de las acciones de la compañía, que proporciona software para la industria de las ciencias de la vida, ha bajado un 33,36%. Desde el 6 de agosto de 2021, el valor ha pasado de 338,82 dólares a 170,28 dólares.

5. Equifax: Morningstar elige a la oficina de crédito estadounidense como la quinta empresa más infravalorada. Desde el 31 de diciembre de 2021, momento en el que alcanzó máximos, el precio de las acciones de Equifax ha caído desde 292,79 dólares hasta los 202,58 dólares.

6. Anheuser-Busch InBev: en lo que va de año, las acciones de la empresa cervecera han experimentado bajadas y subidas. En cinco meses, el precio de las acciones ha caído un 2,44%. Desde el máximo de 122,65 dólares alcanzado en 2015, han bajado hasta los 52,33 dólares. En opinión de Morningstar, AB InBev tiene una de las ventajas de costes más fuertes en nuestra cobertura de consumo defensivo y está entre los operadores más eficientes".

7. Guidewire Software: en el número 7 de la lista se encuentra esta empresa que proporciona software para compañías de seguros. Desde el 31 de diciembre de 2021, el precio de las acciones ha pasado de 113,53 dólares a 79,94 dólares. Guidewire Software alcanzó máximos el 8 de enero de 2021, desde entonces ha caído más de un 38%.

8. ServiceNow: la compañía ofrece servicios de computación en la nube se ha dejado en lo que va de año un 27,98%. El precio de sus acciones alcanzó máximos el 29 de octubre de 2021. Desde ese día, su valor ha pasado de 690 dólares a 467,47 dólares.

9. Tyler Technologies: Morningstar coloca en el número 8 de la lista a este proveedor de software para el sector público de EEUU. Desde el 31 de diciembre de 2021, el precio de sus acciones ha caído desde los 537,95 dólares hasta los 355,82 dólares.

10. Adobe: en último lugar se encuentra la empresa de software, que cerró 2021 con sus acciones 567,06 dólares y a finales de mayo 416,48 dólares. Adobe alcanzó máximos el 29 de noviembre de 2021. Desde entonces, se ha dejado 270 dólares.