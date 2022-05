Un empujón más nos permitiría soñar con alzas del 10-15% adicional

Ya les señalaba la semana pasada que nadar a contracorriente nunca ha sido fácil y es por ello que no me sorprende las dificultades que están encontrando las bolsas para formar una reacción alcista que hace tres semanas vengo favoreciendo y que me llevó en Ecotrader a recomendar subir la exposición a bolsa en 15 puntos tomando posiciones, entre otros índices, en el Ibex 35 y el S&P 500 cuando cotizaban en torno a los 8.200 y los 3.820 puntos respectivamente.

Pues bien, de momento este rebote solamente ha tomado cuerpo de un modo contundente en nuestro índice patrio, el Ibex 35 y, de forma más moderada, en el resto de bolsas del Viejo Continente y más tímida en Wall Street.

La subida ha llevado al Ibex 35 a alcanzar la zona de fuerte resistencia que presenta en los 8.900-9.000 puntos, que es el primer objetivo que valoraba y el obstáculo que debe ser superado para que se alejen los riesgos bajistas de asistir a mayores caídas en próximas semanas, que no descarto que puedan volver a llevar al Ibex 35 a la zona de los 8.200 puntos antes de que asistamos a una subida potente y sostenible hasta objetivos en los 10.100 puntos.

Análisis estratégico del Ibex 35

Para que se aleje este riesgo sería preciso que el Ibex 35 supere los 9.000 puntos y, en lo que es más importante, el EuroStoxx 50 logre romper la directriz bajista que viene guiando de forma milimétrica las caídas desde los máximos de enero, que actualmente discurre por los 3.800-3.840 puntos.

Como pueden ver todavía falta un empujón para poder cantar victoria y favorecer con mayores garantías de éxito el desarrollo de una segunda pata dentro del rebote que iniciaron las bolsas europeas desde los mínimos de marzo, algo que hace tiempo vengo señalando que podía tomar cuerpo.

Análisis estratégico del EuroStoxx 50

Este segundo impulso podría buscar al menos niveles donde concluyó la primera pata del mismo, esto es la zona de los 4.025 puntos del EuroStoxx 50 y, en un contexto de mayor fortaleza, podríamos soñar con incluso ver alzas hacia los 4.200-4.400 puntos, que sería la recuperación del 61,80% de toda la caída y los altos del año respectivamente. Eso supondría asistir a alzas adicionales de al menos un 5% y soñar con subidas del 10-15%.