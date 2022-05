El mercado descuenta que el IPC en Europa subirá dos décimas en mayo hasta el 7,6%

Al coincidir la semana que viene con el cierre del mes de mayo, las principales economías del mundo revisan sus indicadores de los últimos 30 días. Sin duda, entre ellos, el dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) de la eurozona será el que acapare la mayor parte de la atención a este lado del Atlántcico.

Y es que, aunque en abril este dato cayó una décima porcentual hasta el 7,4%, el consenso de mercado recogido por Bloomberg descuenta que el IPC interanual de mayo repuntaría de nuevo hasta situarse en el 7,6%. Según estas previsiones, el coste de la energía será de nuevo quien más aporte al encarecimiento de la vida de los países miembro junto con el aumento de los precios en productos agrícolas, en parte por la falta de cereales en el mercado mundial con el conflicto de Ucrania (conocido como el granero de Europa) y por el límite a las exportaciones de cereales establecido desde India, que amenazan con generar una escasez de grano en todo el mundo, ya que se trata de un importante exportador de la materia prima.

Sin embargo, no todos los países recibirán en el mes de mayo la misma presión inflacionaria. Según la analista de Bloomberg, Maeva Cousin, en Francia el IPC se situaría en el 5,6% interanual, casi tres décimas por encima del dato que se dió en abril. Muy por encima se sitúan las previsiones de inflación para Alemania o España, donde el consenso de mercado estima que se alcanzarán cifras del 7,4% y 8,4%, respectivamente, y que se traducirían en un incremento de una décima en ambos casos.

Lo anecdótico es que, el IPC en países como España o Alemania, el dato sería prácticamente repetir el porcentaje de abril interanual en contraposición a Francia, que "aplicó mayores límites gubernamentales a los precios del gas y la electricidad que amortiguan el golpe para los hogares", según el experto Jamie Rush de Bloomberg. Se verá si las proyecciones de los expertos se cumplen o no el próximo martes. En los últimos meses, el consenso de analistas ha pecado de ser excesivamente complaciente con los datos de inflación, con previsiones de IPC que se han quedado por debajo del dato que finalmente se ha publicado.

Mientras el dato real no se aleje demasiado de las estimaciones que hace el mercado, lo que se evidencia es que la inflación en la eurozona no da tregua a la cartera de sus ciudadanos y afecta a las previsiones de crecimiento (como también se ha visto en Estados Unidos).

Y este entorno de precios elevados no comenzará a corregirse hasta casi la salida del 2022, si se tienen en cuenta los cálculos que realizan desde el departamento de análisis del Citi. El experto de este banco de inversión, Benjamin Nabarro, considera que la inflación en Europa es "principalmente exógena, impulsada por la oferta" y que ésta se volverá más persistente en el tiempo, aún cuando se moderen los precios en el corto plazo. Si bien la presidenta del BCE adelantó esta semana que la primera subida de tipos de interés en el año llegaría en julio, siempre y cuando las condiciones no cambien excesivamente hasta entonces y se cumplen las previsiones que maneja el BCE, no se espera que se realicen más de tres cambios en la política monetaria de la entidad de 25 puntos básicos cada una en 2022 para contener el auge de los precios.

Un lunes sin Wall Street

Como se mencionaba con anterioridad, la semana que se avecina estará cargada de datos macroeconómicos tanto en Europa como en Estados Unidos que pueden esclarecer si el crecimiento económico se resiente aún más por los precios o, por el contrario, se aprecia un cambio de tendencia.

Por ejemplo, el martes se dará a conocer el nuevo dato de confianza del consumidor en el país, después de que el mes de abril trajera consigo una mejora de las expectativas por parte de la ciudadanía norteamericana por la relajación de los precios y por un entorno más favorable para el empleo. De hecho, sobre este último también se espera una mejora de las cifras de contratación en el país, lo que se contrapone a la amafama Gran dimisión de la que tanto se ha hablado estos días.

Sin embargo, todos los datos que se publiquen el lunes en Estados Estados Unidos deberá esperar al martes para conocer la reacción de los mercados, dado que el 30 de marzo es festivo nacional (Día de los caídos, o Memorial Day, en inglés). También se producirá el cierre del parqué de Londres el 2 y 3 de junio.