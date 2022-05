Europa resiste sobre soportes y mantiene viva la posibilidad de ver aún un recorrido del 10%

Las últimas jornadas de idas y venidas en los mercados han vuelto a poner de manifiesto que la volatilidad continúa siendo la gran protagonista en los parqués. Los principales selectivos occidentales apuntan a un cierre de semana en el que las ganancias sean las que predominen. Un comportamiento que contrasta abiertamente con el visto en el inicio de la jornada del jueves, en el que los números rojos fueron la nota dominante, y que permitiría a las bolsas del Viejo Continente, pese a todo, cerrar la semana con un bagaje positivo.

Sobre todo si acaban siguiendo la estela de los índices asiáticos, que se revalorizan este viernes más de un 1% ante la decisión del Banco Central Chino de bajar los tipos de interés de los préstamos a largo plazo, en una medida que ha sido interpretada como clave para dar apoyo al sector inmobiliario y un intento de relanzar el dinamismo perdido en el crecimiento de la economía china.

Un cierre semanal alcista, permitiría a las bolsas continentales alejarse de los soportes a los que se aceraron de manera muy peligrosa en la sesión del jueves. Y es que, los descensos de ayer llevaron a los índices europeos a niveles donde cerraron la semana pasada y desde donde en la apertura de este lunes se abrió un hueco al alza, que es el primer soporte que debe vigilarse de cara a que se mantengan sin cambios las opciones de seguir viendo un mayor rebote en próximas fechas.

"Mientras no se pierdan de forma general los mínimos que marcaron las principales bolsas europeas la semana pasada, tales como son los 3.526 puntos del EuroStoxx 50, se mantendrán intactas las posibilidades de ver una segunda pata dentro del rebote que nació en los mínimos de marzo". Así lo asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, quien añade que "esta segunda pata del rebote podría buscar al menos niveles donde concluyó la primera pata del mismo, esto es la zona de los 4.025 puntos del EuroStoxx 50"

En el caso del Ibex 35, una eventual caída no revestirá peligrosidad para un escenario de continuidad de las alzas mientras no profundice por debajo de los 8.350 puntos, desde donde a comienzos de semana se abrió un hueco alcista y que ayer mantuvo a raya a la presión vendedora. "De que no se pierda ese rango de soporte depende que podamos seguir confiando en un contexto alcista en próximas fechas", concluye Cabrero.