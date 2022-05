Jos Dijsselhof (BME): "Las grandes salidas a bolsa se irán al segundo semestre si todo se calma"

SIX completará la integración de BME para el año 2024, en un camino que no ha sido fácil por el timing. La operación se cerró en plena pandemia, y ahora con el repunte de la volatilidad hay quien ha decidido mantenerse al margen. Y es a ellos a quienes Jos Dijsselhof, consejero delegado de SIX y presidente de BME, quiere volver a atraer. Espera cerrar un buen ejercicio gracias al retorno del inversor en busca de refugio ante la inflación y mayores volúmenes de contratación con tanta rotación de activos. Abrirá la puerta a las criptos, además, este año... pero solo en Suiza como también ha hecho con las SPAC.

¿La volatilidad es tan buena para su negocio como puede parecer?

La volatilidad es buena, pero es mejor si gradualmente va incrementándose, en lugar de las idas y venidas que estamos viendo ahora porque el nivel de participación, que también es muy importante, se reduce ya que parte de los inversores deciden que no es un buen momento para estar y se mantienen al margen. En términos de volúmenes de negocio es positivo, pero nos gustaría invitar a los inversores a que regresen al mercado de renta variable y de renta fija.

Se espera que el BCE eleve el tipo de depósito 75 puntos básicos este año, como mínimo. ¿Eso hará volver a los inversores que busquen protegerse de la inflación?

Eso creo porque, además, el mercado se ha calmado un poco y ofrece un mejor punto de entrada para quienes hayan decidido mantenerse al margen. De todas maneras va a ser curioso porque hay gente que nunca ha vivido en un contexto de tipos de interés elevados y necesitan hacerse a ello, ver cómo funciona. Para nuestro balance un incremento de los tipos será positivo, también para los ingresos de algunas partes del negocio.

"Vemos las SPAC como una evolución, pero en España no hay demanda suficiente"

¿Se esperaba un 'crash' así en el mercado de bonos?

Todo está relacionado con la renta fija. Era una reacción esperada por parte del mercado, desde mi punto de vista.

Pero, ¿quizás se ha producido demasiado rápido?

El mercado normalmente actúa de manera correcta y, si no, él mismo lo corregirá. Tengo mucha confianza en los mercados, que son justos.

Llevamos años, no solo ahora debido a la volatilidad, en los que muchas compañías optan por el 'capital privado' en vez de salir a bolsa porque allí las valoraciones no están tan castigadas. ¿Le preocupa?

El private equity es una de las opciones que tienen las compañías para financiarse, pero no podemos olvidar que, al final, todas estas transacciones financieras necesitan una salida. Muchas de esas salidas, de algún modo, pasan por realizar una OPV o ser vendidas a alguien que finalmente termina saliendo a bolsa. Vemos las SPAC como una evolución, que es otra vía para que la gente crezca y tenga acceso al mercado de capitales. Hay que tener en cuenta que la bolsa, de por sí, es muy competitiva especialmente en empresas de mediana y pequeña capitalización, muchas de las cuales están buscando salir a bolsa y eso se ve en el crecimiento exitoso de BME Growth. Incluso ahora, en momentos tan difíciles, siguen produciéndose listings [con cinco salidas a bolsa en 2022]. Pero, desde luego que, en el momento actual, las compañías más grandes, las mayores OPVs, esperarán un poco más para ver cuándo hay una mayor estabilidad, certeza y claridad hacia dónde va el mundo. No es algo que yo pueda predecir, pero estoy seguro de que las grandes salidas a bolsa regresarán al mercado. Es solo una cuestión de tiempo, puede que no por ahora, pero sí el año que viene o el siguiente.

"Soy positivo, veo un buen verano con el turismo; en los próximos años el crecimiento se acelerará"

¿No ve la figura de las SPAC en España entonces?

No. No vemos demanda suficiente para ello.

¿Ni tampoco ninguna gran OPV este año en la bolsa española?

No puedo predecirlo. Si la calma vuelve en los próximos dos meses podría haber salidas a bolsa para la segunda parte del año. La gente que tiene la opción de esperar mirará más hacia el segundo semestre.

¿Cree que España abandonará en algún momento esa sequía de salidas a bolsa?

España ha sido golpeada por el Covid más que otros países, y parece que tampoco la recuperación va a ser igual de rápida que en otras regiones. Soy positivo, no obstante, veo un buen verano con el turismo; en los próximos años el crecimiento se acelerará y volverá a la senda previa al Covid y esto nos hará volver a ver más salidas a bolsa.

"Estamos construyendo un mercado con blockchain, tokens y, en general, digitalización"

¿Diría que está volviendo el inversor institucional extranjero a la bolsa española?

No se ha visto de una manera directa todavía.

Con una cuota de mercado del 60% en España, ¿se sienten cómodos?

Hay gente que se dedica a mirar nuestra cuota de mercado y se preocupa de que estemos en el nivel en el que debemos estar y esto es entre una cuota del 60% al 70% [en España]. Nosotros ofrecemos el mejor spread [de precios] y para poder mantenerlo necesito una cuota de mercado alta, alrededor del 60%-70%, pero hay mucha competencia (...) y, al final es bueno para los inversores.

¿Y cómo ve las criptomonedas? Es un momento, quizás, demasiado fácil para posicionarse en contra...

Como sabes nosotros tenemos una gran iniciativa que es SIX Digital Exchange. Estamos construyendo un mercado con blockchain, tokens y, en general, digitalización. Queremos garantizar que si alguien compra/vende criptomonedas quedará propiamente registrado y daremos la seguridad de que tu activo se guarda en un modo seguro de la misma manera que se hace con las acciones tradicionales. Hay plataformas que no están reguladas, existen rumores de que cerca del 10%-15% de estos activos desaparecen o son robados... hay una necesidad real de que exista un jugador creíble y regulado que garantice la protección de estos activos.