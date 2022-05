La letra se entiende si se mira qué hace el bono americano

Joaquín Gómez Madrid

Los mercados tienen algo de ese pensamiento que justifica que cuando eres feliz disfrutas la música, pero cuando estás triste entiendes la letra. Cuando las cosas suben, el inversor se instala en ese estado de complacencia en el que el que no hay que tratar de entender lo que sucede y dedicarse a disfrutar.

Cuando se producen fuertes correcciones es cuando las interpretaciones más sesudas se instalan en el hipotálamo, y desafortunadamente muchas de ellas son las que nos llevan a tomar decisiones que no se corresponden con las de nuestra planificación financiera.

Esta semana hemos asistido a dos sesiones en las que se clarifica el claro desnortamiento que tienen los mercados. Y no me refiero exclusivamente a la bolsa, porque lo que ha sucedido en renta fija no es una rendición, es una humillación. Tras el primer mensaje de subida de tipos de la Fed de medio punto porcentual, hasta el 1%, se produjo una reacción tibia que todo hacía indicar que se imponía que todo estaba ya comprado con el rumor.

Sin embargo, al cierre de la sesión se precipitó una efervescencia alcista sustentada en que el halconismo de Powell oteaba una subida de tipos en EEUU hasta el entorno del 3%. La economía sigue fuerte y los 200 puntos básicos de subida que quedan pendientes este año serán suficientes para refrenar la incontrolada inflación.

Y en esto llegamos a la sesión del jueves en la que Wall Street no perdía unos escalones, se comía una planta entre descansillo y descansillo, y el Nasdaq algo más en su línea de que las FAAMNG (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix y Alphabet) suponen la mitad del mercado bajista en el que se encuentra la tecnología.

Pero, en mi opinión, lo más sorprendente estaba ocurriendo en la renta fija. El principal activo de inversión del mundo, el bono estadounidense, sufría ventas que lo descoyuntaban al 3,08%. El mercado dejaba de creer que la Fed no lleve los tipos más allá del 3%, empezó a pensar que se irán más allá, y se producían en una sola sesión pérdidas en renta fija tan difíciles de explicar como los milagros del Real Madrid en esta Champions salvo si se recuerda al admirado David Gistau cuando decía que la Copa de Europa es el "patio de recreo del equipo blanco".

En una sola sesión, el principal activo de inversión provocaba pérdidas del 1,5%. Y esto se lo comían muchos inversores que tienen fondos con carteras a vencimiento que cortan cupones pero se tragan la pérdida liquidativa diaria.

El drama para un fondo de renta fija o un mixto con grandes posiciones de deuda este año es de una magnitud que deja en buen lugar a la renta variable, entrada ya en un mercado de corrección con caídas del 15% que de momento no dan paso a un mercado bajista -de más del 20%-. Cuando un perfil moderado ve que su banco le dice que pierde más de un 5% no entiende que un bono americano se deja en el año un 13% y un alemán un 12%.