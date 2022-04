Economía y CNMV lanzan un Plan contra el fraude financiero ante el auge de la inversión en criptomonedas

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han firmado este viernes un convenio marco para potenciar y mejorar la prevención contra actividades financieras potencialmente fraudulentas, que ha sido suscrito por un total de 19 instituciones públicas y privadas y al que se espera que se adhieran más entidades próximamente. En este sentido, la ministra del ramo, Nadia Calviño, ha "instado" a que se unan "todos los que no están" ya que en un entorno de "acelerada digitalización necesitamos contar con todos los actores del mundo digital", ha reconocido durante el acto de firma del acuerdo que se ha celebrado este viernes en Madrid.

"Hace algo menos de un año lanzamos una iniciativa" para luchar contra el fraude financiero ante la efervescencia de plataformas digitales que ha desatado "la pandemia, tipos de interés bajo y el acceso tan sencillo a las redes sociales" que hizo que muchos españoles estuvieran en búsqueda desesperada de rentabilidad", ha asegurado Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV.

El nuevo Plan contra el fraude financiero contempla la colaboración entre distintos organismos como el Ministerio de Economía, la CNMV, las fuerzas de seguridad del Estado, la Asociación Española de Banca (AEB), la CECA, el Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain) o Inverco, entre otras. "Hoy es momento para lanzar un mensaje a los inversores minoristas: les recomendamos que no escatimen esfuerzos en informarse sobre donde ponen su dinero. Pueden ser detectados con cierto nivel de chequeo y desconfianza", apuntó Buenaventura durante el acto. Y recordó que en caso de que algo "fuera mal existen mecanismos" para proteger al inversor de un posible fraude.

En línea con las palabras de Nadia Calviño, la CNMV insistió en la necesidad de que las empresas de buscadores de Internet y redes sociales, como podrían ser Google, Facebook o Twitter, se unan al acuerdo para eliminar la publicidad por parte de las entidades advertidas.

Las criptomonedas están en el punto de mira del regulador desde hace tiempo ante su auge en plataformas digitales, pero no se ciñe solo a este ámbito. "Estas firmas siempre van a utilizar el reclamo más jugoso en cada momento" para atraer inversores y, en este momento, ese reclamo son las divisas digitales como el Bitcoin o Ethereum. "Hemos puesto a disposición de Economía el listado de entidades no autorizadas en el ámbito de la inversión [ lo que comúnmente se conoce como chiringuitos financieros] que permitirá a las fuerzas de seguridad tener mejor información ( ) Estamos trabajando con las entidades financieras para advertir a quien quiera transferir dinero a estas entidades mediante una advertencia. Buscamos limitar la publicidad solo a aquellas que tengan licencia. También hemos pedido a buscadores de Internet y redes sociales que se unan a esta medida para que no sean el ámbito de difusión. Y también queremos colaborar con influencers", afirmó Buenaventura.

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, reconoció que este tipo de fraudes financieros "pueden tener algunos costes transitorios y otros que pueden ser de carácter más permanente" llegando incluso a afectar a la "estabilidad financiera" del país. En su opinión, plataformas que no cuentan con autorización de las autoridades afectan, especialmente, a los colectivos más vulnerables que, en este caso, son los jóvenes y adolescentes, que son quienes, por otro lado, están más en contacto con plataformas como Instagram, Twitter o TickTock donde también se promocionan estos chiringuitos. En su opinión, es clave no solo prohibir la publicidad de estas plataformas sino también reforzar la educación financiera en nuestro país.

Desde la AEB (Asociación Española de Banca), su presidenta, Alejandra Kindelán, ha reconocido que "los bancos tienen herramientas muy potentes para detectar el fraude financiero. La colaboración público-privada es esencial para detectar el fraude", reconoció durante el acto.

El ostracismo de las criptos

El pasado mes de marzo las autoridades europeas (a las que también pertenece la CNMV así como el Banco de España y la Dirección General de Seguros) EBA, ESMA y EIPO hicieron público un documento con el objetivo de controlar la publicidad que se hace de la inversión en criptoactivos que requerirá incluir advertencias sobre los riesgos asociados para el inversor y para prevenir también el blanqueo de capitales.

En estos momentos, según Banco de España, existen siete plataformas registradas en España que ofrecen servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y otras cuatro que funcionan como custodia de monederos electrónicos. Se trata de Bitcoinforme, Blox, Onyeze Digital Assets, Bitgo Deutscheland, C.R. Tecnología y Finanzas, Bit Base, Trade Republic Bank y Globastar Technologies. En todo caso, desde la institución aclaran a este medio que su misión es encargarse del registro de estas empresas, pero "no implica supervisión, ya que no existe todavía regulación al respecto, sino comprobar cuando solicitan su registro si cumplen las normas sobre prevención del blanqueo de capitales".