La sangría continúa: el euro regresa a 1,05 dólares y amenaza con la paridad

Víctor Blanco Moro Madrid

Desde el inicio del año pasado, hace 16 meses, el euro ha empezado un periodo de rebajas que le ha llevado a perder un 13,5%.

En aquel momento el mundo se preparaba para empezar las campañas masivas de vacunación, y era prácticamente impensable concebir que la Reserva Federal estadounidense (Fed) estaría ya subiendo los tipos de interés, menos de un año y medio después. Pero así ha sido, y mientras la Fed está ya en pleno proceso de endurecimiento de su política monetaria, el Banco Central Europeo (BCE) está todavía varios pasos por detrás.

Las diferencias entre la situación económica de Estados Unidos y Europa, y de sus políticas monetarias, están pesando en la cotización del euro. Ha pasado de los 1,22 dólares en los que empezó 2021, a los 1,05 dólares. Ayer tocó este nivel, una cota que no visitaba desde hace más de 5 años, en marzo de 2017, y desde el que todavía podría profundizar aún más: cada vez más voces apuntan a la posibilidad de ver la paridad entre el euro y el dólar en próximos meses, si la situación no cambia.

Es el caso de Amundi AM, Acadian AM, Unigestión y National Australian Bank, cuatro firmas que, en declaraciones a Bloomberg, no descartan la posibilidad de que el euro pueda igualarse con el dólar próximamente. "Las perspectivas son todavía muy negativas", explican desde Acadian AM, quienes contemplan, incluso, la posibilidad de que el euro termine el año "en el entorno de los 0,85 o 0,90 dólares". Sería la primera vez, desde el año 2002, en la que el euro se iguala con el dólar estadounidense.

"Somos bajistas con el euro, y tenemos la paridad como el objetivo marcado para el final de este trimestre", reconocen desde Amundi AM.

El dólar saca músculo

La debilidad del cruce del euro con el dólar llega tanto por la vía de la divisa europea como por la de la estadounidense. El billete verde es el activo refugio por excelencia, y en un año en el que las bolsas y la renta fija están sufriendo un desplome importante, el capital busca al dólar.

"El rol del dólar en esta situación es crítico, especialmente teniendo en cuenta que suele comportarse bien cuando la economía estadounidense es más fuerte que la de otros países", explican desde Unigestión. "Cualquier escalada del conflicto Rusia/Ucrania, o una Fed todavía más agresiva, posibilitará que el euro caiga hasta la paridad", señalan. Las declaraciones del banco recuerdan la cruda realidad europea: hay una guerra en el Viejo Continente y, por el momento, desgraciadamente no parece que la situación vaya a resolverse próximamente.