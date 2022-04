elEconomista y My Investor organizan una jornada sobre cómo invertir en un escenario de subida de tipos

elEconomista Madrid

En un escenario de enorme volatilidad en los mercados, donde los analistas ya anticipan que la subida de los tipos de interés se realice más rápido de lo previsto y los bancos centrales tendrán un papel crucial, los inversores se encuentran ante la tesitura de calibrar sus carteras para la segunda parte del año.

Para ayudarles a tomar decisiones de inversión en este escenario, elEconomista y MyInvestor organizan este miércoles 27 de abril la jornada Gestión activa y pasiva para invertir con una subida de tipos real, que contará con varias mesas de debate, en las que, aparte de analizar el papel de la gestión pasiva en las carteras, gestores y analistas de reconocidas firmas de inversión activa explicarán las oportunidades de inversión que ven en el mercado.

En la primera mesa, que versará sobre El auge de la gestión indexada y los roboadvisor. Productos eficientes y comisiones mínimas ¿Tiene sentido combinar la gestión activa y pasiva?, se analizará si tiene sentido incorporar activos de gestión pasiva en las carteras para combinarlos junto a los de gestión activa y hasta qué punto los inversores españoles se fijan en las comisiones a la hora de seleccionar este tipo de productos.

Contará con la participación de Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management, Ignasi Viladesau, director de inversiones de MyInvestor, André Themudo, responsable del negocio de distribución y de gestoras de fondos para BlackRock en Iberia y Francisco Sainz, CIO de Imantia.

En la segunda mesa, titulada El renacer del value. Oportunidades de inversión, Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea AM, Alejandro Martín, gestor de Horos AM, Carlos Val-Carreres, gestor de MyInvestor, Ignacio Olave Valdivielso, socio de Azvalor AM y Diogo Pimentel, analista de inversiones de Magallanes Value Investors comentarán los principales valores de sus carteras.

A continuación llegará el turno de Una nueva generación de exitosos gestores independientes. El poder de las redes: confianza y cercanía al partícipe, mesa redonda en la que Gabriel Castro, gestor de Singular AM, Juanma Rodríguez, gestor de Impassive Wealth, Rafael Ortega, gestor de River y MyInvestor Cartera Permanente, y Carlos Santiso, gestor de Icaria Capital Dinámico e Icaria Cartera Permanente, contarán cuál es su proceso de construcción de carteras y cuál es el potencial de revalorización de sus fondos.

El evento, que comenzará a las 9,30 horas, se podrá seguir en directo por streaming en eleconomista.es.