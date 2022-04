'Comgest Growth Europe', en busca de las firmas con poder de fijar precios

Víctor Blanco Moro Madrid

De nuevo, la gestión activa ha demostrado ser un acierto, también en renta variable, durante el año pasado, si uno ha acertado con el gestor. Para Comgest, esta ha sido uno de los elementos que les ha permitido cosechar los buenos resultados de 2021, una rentabilidad del 34,7% que le sitúa dentro del 5% de fondos con mejor comportamiento ese año, dentro de su categoría (renta variable europea growth de gran capitalización).

"La estrategia del fondo no ha cambiado desde su lanzamiento en mayo del año 2000: conseguir retornos invirtiendo en empresas europeas de gran calidad, de crecimiento a largo plazo, con gestión activa, y para inversores que tienen un horizonte de inversión de largo plazo, normalmente 5 años o más", señala Alistair Wittet, gestor del fondo.

A cierre del año, el fondo mantenía 41 posiciones en renta variable, con un 44% del patrimonio invertido en las 10 posiciones más grandes. ASML Holding, Novo Nordisk, EssilorLuxottica, Linde y Accenture eran las cinco principales apuestas del gestor.

Para él, la clave en este momento de elevada inflación es estar invertido en las empresas que tienen poder de fijación de precios, una idea que repiten muchos gestores, pero no todos consiguen encontrarlas y entrar en el mejor momento, para conseguir los buenos resultados que ha alcanzado Comgest en 2021. "En 2021 la crisis del Covid-19 propició que los fuertes se hiciesen más fuertes todavía. No ha habido mejor ejemplo de esto que en el sector del consumo. En los primeros nueve meses de 2021, las marcas de lujo Louis Vuitton y Hermès experimentaron un crecimiento de sus ingresos de más del 35% por encima de los niveles pre-crisis del año 2019, mientras sus competidores luchaban por conseguir recuperar los niveles de ese año", explica Wittet.

"Creemos que es la calidad la que va a defender nuestras posiciones de la cartera del peligro de inflación y el aumento de los tipos de interés. Para nosotros, no hay mejor herramienta para protegerse de la inflación que contar con poder de fijación de precios, y no hay mejor defensa contra el aumento de los costes de la deuda, que no tener deuda", señala.

Con esto en mente, la estrategia del fondo de Comgest para este año sigue invariable. "La cartera está construida para ser resistente, con un enfoque particular en empresas que han demostrado bajos niveles de ciclicidad y altos niveles de ingresos recurrentes. Estos atributos señalan qué empresas destacan en tiempos de crisis, y aunque la crisis del Covid ha sido totalmente diferente a las anteriores, la cartera ha demostrado, una vez más, ser más resistente", explica.

Además, añade que "esta crisis ha funcionado como un acelerador de tendencias que ya existían antes, como la digitalización, la descarbonización y el comercio electrónico. La economía saldrá de esta crisis en forma de K, y nuestra cartera se beneficia".