La AIE se suma al plan de Biden y libera otros 60 millones de barriles

Sergio Fernández Madrid

La Agencia Internacional de Energía (AIE) ha cogido el testigo de la Administración Biden y ha anunciado su propia liberación de reservas para combatir el auge del precio del petróleo que se ha visto a escala global desde que comenzó la invasión de Ucrania y desde que la Unión Europea y Estados Unidos estudian nuevas sanciones que pueden provocar que el combustible ruso deje de fluir hacia Occidente.

Así, la AIE plantea inyectar 60 millones de barriles al mercado, que se sumarían a los 180 millones de barriles durante los próximos seis meses que adelantó la Casa Blanca la semana pasada.

Según la AIE, que no incluye ningún país miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el crudo saldría de los inventarios de los aliados de Estados Unidos pero no de sus propias reservas. De esta forma, el total del petróleo que se inyectará al mercado ascendería a los 240 millones de barriles, aunque no se ha especificado en qué momento saldrá de las reservas de los aliados esta preciada materia prima, según Bloomberg.

Lo que está claro es que la ausencia del petróleo ruso en el mercado global ha provocado un desajuste entre la oferta y la demanda que está condicionando a un mercado de por sí volátil con la OPEP sin variar su hoja de ruta de bombeo de crudo desde mediados del año pasado. De hecho, desde Bloomberg estiman que la carencia del combustible ruso supone un déficit de tres millones de barriles cada día.

Además, varias firmas de análisis ya han adelantado que aunque la liberación de reservas estratégicas pueda aliviar los precios en el corto plazo a la larga el problema volverá a tener efecto en el mercado. Desde el departamento de análisis de Goldman Sachs vaticinan incluso que los inventarios liberados por parte de Estados Unidos solo tendrían efecto durante los mismos seis meses que se liberen las reservas.

Por ahora, el barril Brent, referente en Europa, oscila en torno a los 104 dólares por unidad. Un precio más modesto que el registrado antes de conocer las iniciativas de Biden y de la AIE. Por otra parte, el consenso de mercado recogido por Bloomberg sí que proyecta una merma en el precio del Brent en el corto plazo y al cierre de 2022 se podría ver al referente en Europa por debajo de los 98 dólares.