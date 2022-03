El EuroStoxx mira a los 3.930 puntos para alargar el rebote

Después de un nuevo fin de semana marcado por la continuidad de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, las bolsas apuntan este lunes a un inicio semanal con leves alzas, a la espera de que en los próximos días representantes de ambos países se vuelvan a reunir en Turquía.

Desde el punto de vista técnico, "los principales índices del Viejo Continente están encontrando series dificultades para seguir sosteniendo los avances de las últimas tres semanas, algo que se pudo ver perfectamente la semana pasada con la incapacidad de las bolsas europeas de marcar nuevos altos sobre los máximos de la semana anterior, que son los 3.930 puntos del EuroStoxx 50 o los 14.555 del Dax", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"La superación de estas resistencias de corto plazo es algo que todavía no se puede descartar mientras el EuroStoxx 50 no pierda soportes que encuentra a corto plazo en los 3.824 puntos, que es el nivel que no puede perder si quiere mantenerse vivo el rebote de las últimas semanas", añade el experto. "Superando el EuroStoxx 50 los 3.930 puntos y el Dax los 14.555 puntos podría existir un nuevo estirón al alza, probablemente el último, que podría llevar a estas importantes referencias a buscar zonas de antiguo soporte, ahora resistencia clave, como son los 14.800/15.000 del Dax y los 4.000/4.050 puntos del EuroStoxx, de las cuales depende que se aleje el riesgo de ver una próxima caída que haga perder los mínimos marcados hace tres semanas", concluye.

Más ventas en los bonos

Desde que los bancos centrales tomaron la decisión de ir sin reparos hacia el camino de la subida de tipos y la retirada de estímulos, el mercado de renta fija ha ido reaccionando al unísono con fuertes ventas de sus principales referencias a uno y otro lado del Atlántico.

De hecho, en Estados Unidos esto, unido a las dudas sobre el crecimiento y la inflación, ha provocado que el bono a 5 años supere en rentabilidad al de 30 años, apuntando por tanto hacia un riesgo para la economía a corto plazo. En el Viejo Continente el bono alemán ya está en máximos de rentabilidad de 2018 y hoy los futuros apuntan a otra jornada de fuertes ventas.

El petróleo cae un 3%

Después de una semana en la que el precio del petróleo se ha mantenido estable en la zona de los 120 dólares por barril, este lunes el crudo comienza cotizando con descensos del 3% a causa de los nuevos confinamientos decretados en Shanghái. El riesgo de que el mayor importador de petróleo vaya a reducir su demanda energética está aliviando ligeramente la tensión reciente en los precios, a falta de saber qué ocurre con las sanciones de la UE a Rusia en este sentido.