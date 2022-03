Musk y Zuckerberg se quedan fuera de un ETF que invierte en valores según el carácter de sus CEO

En los últimos años, la variedad de ETF o fondos cotizados se ha multiplicado. En el mercado se pueden encontrar desde ETF tecnológicos, como el que lanzó Goldman Sachs el año pasado, pasando por fondos cotizados contra el cambio climático o un ETF del bitcoin, hasta un vehículo que apuesta por todo lo relacionado con el metaverso. Incluso uno que invierte en valores según el carácter de sus CEOs. Se trata del ETF Return on Character que acaba de lanzar ROC Investments, en cuya cartera no están ni Elon Musk, CEO de Tesla, ni Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta.

Este nuevo fondo selecciona las compañías en función de un modelo de carácter centrado en la integridad, la responsabilidad, el perdón y la compasión. Según Dan Cooper, CEO de ROC Investments, el ETF se rige por estos criterios porque son los principios esenciales que "los padres tratan de inculcar a sus hijos", pero en cambio no están presentes en el mundo financiero. Para él, estas cualidades son más importantes que la educación, el cargo, la política, la edad, el sector o la religión.

El ETF Return on Character de ROC Investments, que se gestiona activamente y reajusta sus 75 a 150 participaciones de la cartera una vez al año, considera que los resultados extraídos de su modelo proporcionarán una mayor rentabilidad, así como un mayor compromiso de los trabajadores y menores niveles de riesgo corporativo.

ROC Investments selecciona a los consejeros delegados de las 1.000 empresas públicas de EEUU analizando sus discursos. En concreto, puntúa su comportamiento, sus controversias y su carácter general. Entre los valores que conforman la cartera de este ETF se incluye Apple, liderada por Tim Cook; Microsoft, con Satya Nadella a la cabeza; y Amazon, dirigida por Andy Jassy. También invierte en Costco, Berkshire Hathaway y Nvidia, según publica Business Insider.

En cambio, valores tan sonados como Tesla o Meta no forman parte de la cartera del nuevo fondo cotizado de ROC Investments. Ambos consejeros delegados, Musk y Zuckerberg, han sido objeto de escrutinio público por cuestiones relacionadas con su vida personal o empresarial. Alphabet, Chevron y Bank of America son otras empresas que no tienen cabida en el ETF Return on Character.

Meta, excluida de otro ETF por "tóxica"

El fondo cotizado Subversive Metaverse anunció a principios de año una inversión en todas las empresas, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, de cualquier sector relacionado con la creación del metaverso, con la excepción del proyecto personal de Mark Zuckerberg. Según Michael Auerbach, fundador del ETF, en un comunicado de prensa, Meta es demasiado tóxica desde el punto de vista de la reputación y representa "la antítesis de lo que los consumidores reales buscan en su futuro digital".

El fondo nace con la misión de cuestionar la integridad del status quo y para asegurarse de que la industria del metaverso desarrolle su verdadero potencial. Por ese motivo, Subversive Metaverse no solo no apuesta por Meta sino que, además, ha tomado una pequeña posición en corto contra sus acciones.

Entre las principales participaciones del fondo destacan Roblox, Microsoft y otras compañías de juegos, así como empresas que no cuentan con una estrategia enfocada al metaverso pero que podrían beneficiarse de ella, como Peloton y Hasbro. Uno de los objetivos de Subversive Metaverse es atraer a los inversores más jóvenes, para lo cual explora temas como el cannabis, la salud mental o el clima para su ETF.