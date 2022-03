Europa ya está a menos de un 5% del soporte clave

Tras otra jornada de fuertes descensos de la bolsa europea como la de este martes, los principales índices continentales no van a rebotar como sí sucedió la semana pasada, o al menos eso es lo que se desprende de los futuros, planos o con ligeros descensos en el EuroStoxx 50.

La guerra en Ucrania se está alargando y recrudeciendo y las caídas en el parqué de momento no han encontrado freno, por lo que ya están a poco menos de un 4% de alcanzar el soporte clave de los 3.600 puntos del EuroStoxx 50.

Desde el punto de vista técnico, "el EuroStoxx volvió ayer a la zona de mínimos de la semana pasada, que todavía están a un 5% del soporte realmente clave de los 3.600 puntos", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Aproximaciones a esta zona sería en circunstancias normales lo que se podría llamar como la oportunidad del año para comprar bolsa, buscando que desde ahí la tendencia alcista principal se retome para marcar nuevos máximos crecientes sobre los 4.400 puntos", agrega.

"Esto no sorprende ya que para poder fiarnos de la sostenibilidad de un eventual rebote lo mínimo exigible era que las subidas consiguieran cerrar de forma generalizada los huecos del 24 de febrero, que pasan por los 4.050 puntos del EuroStoxx", añade Cabrero. "Mientras esto no suceda se mantendrá la amenaza bajista de asistir a otro latigazo que no pondrá en jaque las posibilidades alcistas de las bolsas europeas mientras no profundice por debajo de los 3.600 puntos del EuroStoxx", concluye.

Máximos de 2014

Las materias primas ya venían siendo un catalizador importante para el repunte de la inflación, con una demanda que sobrepasaba la oferta después de los peores meses de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, el conflicto en Ucrania ha supuesto una presión mayor al alza de estos activos.

Según el índice de materias primas de Bloomberg, el Bloomberg Commodity Index, el nivel de estas es ya el mayor desde septiembre de 2014, por encima de los 120 puntos. Entre las muchas materias que están disparándose es cierto que el petróleo es la que más. Este miércoles se apunta al inicio del día otro 5% que hace al barril de Brent superar ya la cota de los 110 dólares por unidad, algo que no se veía desde 2014.

La bolsa rusa sigue cerrada

El Banco de Rusia ha anunciado que mantendrá cerrada la bolsa de Moscú por tercer día consecutivo ante el temor a un desplome de los principales valores por las fuertes sanciones económicas impuestas por Occidente por la invasión rusa de Ucrania. "El Banco de Rusia decidió no reanudar la negociación el 2 de marzo de 2022 en la bolsa de Moscú en la sección del mercado de valores (...)" con algunas excepciones, indicó en un comunicado.

Las excepciones se refieren a las órdenes directas con liquidaciones en rublos, a los derivados -salvo los instrumentos del mercado de derivados en la sección de pares de divisas-, a los metales preciosos y a algunos contratos para futuros en las posiciones de cierre, entre otras.

El bono alemán seguirá en negativo

El hecho de que el bono alemán a 10 años ayer volviese a terreno negativo después de apenas un par de semanas dando rentabilidades positivas fue una de las noticias más importantes de ayer, por lo que significa, por un lado, como termómetro del miedo inversor en torno al conflicto en Ucrania y, por otro, por lo que representa para los bancos centrales.

De hecho, el BCE, donde ya se descontaban hasta dos subidas de tipos este año, ahora tiene más difícil que nunca dar un paso en este sentido y tendrá que mantener el apoyo monetario mientras la situación de guerra no cambie. Esto ha relajado de nuevo las primas de riesgo periféricas, que han pasado en apenas una semana de los 104 puntos a los 93 enteros en el caso de la española.