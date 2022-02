Merlin entra al 'Top 10' con su mejor consejo en dos años

Este año puede ser un punto de inflexión para el mercado en general y para algunos sectores en particular. Entre ellos puede estar el sector inmobiliario, íntimamente relacionado con los tipos de interés y la inflación.

La mayor socimi española, Merlin Properties, tiene en su cartera de activos desde centros logísticos a centros comerciales y oficinas y ahora también una de las mejores recomendaciones del mercado español, lo que le ha valido para volver a formar parte del Top 10 por Fundamentales de Ecotrader, la herramienta que recoge semanalmente los mejores consejos del parqué nacional.

No es la primera vez que lo hace, pero no estaba en esta selección desde que salió en noviembre de 2019. En este periodo, tampoco ha estado ninguna firma del sector, si bien es cierto que Aedas Homes y Neinor lo han merecido en algún momento y no lo han conseguido al no contar con el mínimo de seguimiento de analistas previsto en FactSet. Y es que el consenso que recoge la entidad le concede a Merlin su mejor recomendación desde inicio de 2019.

Después de que se abriera una guerra interna entre Santander, principal accionista de la compañía, y su consejero delegado, Ismael Clemente, el mercado rápidamente se posicionó a favor de la continuidad de este último, que se ha celebrado en el parqué con compras. "En este sentido, consideramos que, si bien la continuidad del actual equipo directivo es positiva, las posibilidades de salida de papel, de una colocación o venta de todo o parte de la participación de Banco Santander [22% del capital] aumentan", advierten desde Renta 4.

En el parqué, pese a la fuerte recuperación de su acción durante 2021, año en el que sus títulos se anotaron casi un 30%, todavía está un 22% por debajo de niveles previos a la pandemia, y es que una parte de sus activos, las oficinas y los centros comerciales, han sufrido un gran impacto por las restricciones derivadas del Covid-19. "El virus ha cambiado de forma estructural nuestra forma de trabajar y de consumir y eso ha creado una gran incertidumbre sobre estos activos [aproximadamente dos tercios del porfolio actual de Merlin], en los que esperamos caídas de rentas entre un 5 y un 20%", apuntan desde Bankinter. "Sin embargo, vemos incrementos en los activos net leases [bancos y supermercados a largo plazo], donde los ingresos se irán ajustando a este entorno inflacionario", añaden.

En este contexto, el próximo 23 de febrero la compañía anunciará sus resultados del ejercicio 2021, en el que se espera que alcancen unos ingresos de 507 millones de euros, lo que supone un 13% más respecto a 2020 y algo menos de lo que ingresaron en 2019.

También se espera que anuncien el segundo dividendo a cuenta de 2021 después de haber repartido ya 0,15 euros. El consenso espera otros 0,17 euros para alcanzar, en total, una rentabilidad del 3,2%, aunque podría ser superior.

Descuento frente al NAV

Aunque es habitual que las compañías del sector coticen por debajo del valor de sus activos, Merlin tendría que anotarse más de un 60% para cotizar en línea con los 15,69 euros en los que actualmente está fijado su NAV. No obstante, el consenso de analistas que recoge Bloomberg no es tan optimista y sitúa su precio objetivo en los 11 euros, hasta donde hay un potencial del 14% desde los niveles actuales.