Ecotrader: "En caída se compra y en rebote se vende"

Joan Cabrero Barcelona

Dejamos atrás una semana en la que Wall Street ha experimentado un fuerte rebote, que es algo que no me sorprende para nada. De hecho, ya les advertía la semana pasada que las bolsas norteamericanas presentaban una extrema sobreventa que hacía muy complicado que siguieran cayendo sin antes experimentar un rebote que presumiblemente podía ser importante y que, operativamente, era lo que había que intentar aprovechar, tomando posiciones en aquellos títulos que antes de la caída hubieran mostrado una especial fortaleza y en los que la última corrección bajista no hubiera afectado su estructura de precios tendencial alcista.

Una vez este rebote ha llevado al S&P 500 a recuperar el 61,80% de Fibonacci de toda la última caída y al Nasdaq 100 la mitad de la misma, entiendo que ya no hay que pensar en comprar sino más bien en ir recogiendo parcialmente beneficios de las estrategias que abrieron durante la caída -aquí las últimas recomendaciones de Ecotrader- y aprovechar el rebote para cerrar aquellos títulos que las últimas bajadas hayan deteriorado su tendencia alcista principal.

Con esto no digo que el rebote no pueda seguir avanzando algo más, pero me temo que en el mejor de los casos el Nasdaq 100 podría recuperar dos terceras partes (Teoría de Dow) de la última caída, lo que supondría verlo en la zona de los 15.600/15.700 puntos.

Si eso sucede lo aprovecharíamos para ir reduciendo la exposición a bolsa y recogiendo más beneficios ya que no se puede descartar todavía que en próximas semanas asistamos a otro latigazo bajista que si pierde los mínimos de la sesión de pánico del 24 de enero, esto es los 4.200 del S&P 500 o los 13.724 del Nasdaq 100, nos indicaría que estaríamos ante una corrección de orden mayor y en tal caso habría que esperar caídas hasta al menos los 13.000 del Nasdaq 100.

Tengan presente que el riesgo de este año es que vayan a pie cambiado y es por ello que no voy a cansarme de repetir que nos encontramos ante un momento de mercado en el que saber comprar aprovechando caídas para luego vender en rebotes.

Este es el trading que en próximos meses habrá que realizar hasta que llegue de nuevo el momento de volver a invertir en busca de otro gran movimiento alcista en las bolsas.

Clave del EuroStoxx 50

Las caídas generalizadas en las bolsas europeas dejaron como lo más destacable la semana pasada ver como el EuroStoxx 50 ha vuelto a poner a prueba la solidez de la directriz alcista que viene guiando la fase lateral alcista del índice durante los últimos meses, que actualmente discurre por la zona de los 4.060 puntos.

De su mantenimiento junto con soportes clave de los 4.000 puntos, que es la base del canal que les dibujo en el chart adjunto, depende que no se abra la puerta a un escenario más correctivo que consolidativo, similar al que estamos viendo al otro lado del Atlántico y en el que el riesgo sería asistir a una caída hasta la zona de los 3.600 puntos en el peor de los casos, cuyo alcance sería una oportunidad inmejorable para volver a comprar bolsa europea con una visión de medio / largo plazo.

Toda compra orientada a corto plazo debe tener stop en los 4.000/4.060 puntos. Mientras no se pierda ese rango de soporte pueden continuar los vaivenes sin que haya novedades que planteen fortaleza mientras el EuroStoxx 50 no logre superar la zona de antiguo soporte, ahora resistencia, de los 4.230/4.260 puntos.