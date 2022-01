El exCEO de Goldman Sachs cambia de opinión sobre las criptomonedas: "Su ecosistema ha madurado en el último año"

Lloyd Blankfein, exCEO del banco de inversión Goldman Sachs, siempre se ha mostrado escéptico con el mundo de las criptomonedas, calificando al bitcoin como una especie de burbuja. "No me gusta, no me siento cómodo con eso", llegó a decir en una entrevista realizada en 2017.

Ahora, unos cuantos años después, Lloyd Blankfein ha cambiado su opinión, asegurando que su visión sobre las criptomonedas ha evolucionado. "No puedo predecir el futuro, pero creo que es muy importante poder predecir el presente", explicó a la CNBC a la vez que defendió que el ecosistema que rodea a las criptomonedas ha madurado en el último año.

Esta evolución llega después de que estos activos digitales trajeran billones de dólares en valor y un ecosistema de rápido crecimiento a pesar del crash de bitcoin y ethereum de las últimas semanas. La capitalización de mercado de las criptomonedas cayó por debajo de los 2 billones de dólares la semana pasada después de alcanzar un máximo de 3,1 billones de dólares en noviembre.

"Ha perdido mucho valor, pero en un punto en el que contribuyen billones de dólares y ecosistemas enteros están creciendo a su alrededor", indicó Blankfein. "Por supuesto, tenemos los beneficios de la transferencia instantánea y la reducción del riesgo crediticio y todos los beneficios de blockchain", explicó.

Para Blankfein, las compañías financieras tradicionales, incluida Goldman, han comenzado a ofrecer a los clientes formas de comprar, intercambiar y custodiar monedas digitales, y ha surgido un universo paralelo de protocolos financieros descentralizados para que se puedan prestar y obtener rendimiento de sus monedas.