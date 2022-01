El mercado descuenta cinco subidas de tipos de la Fed antes de 2023

Víctor Blanco Moro Madrid

La primera reunión del año de la Reserva Federal estadounidense (Fed) ha dejado huella en los mercados. La institución no cambió su hoja de ruta para los próximos meses, pero dejó algunos mensajes que han terminado calando entre los inversores, que ya descuentan cinco subidas de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Fed este año.

Al menos, eso es lo que reflejan los mercados de deuda de más corto plazo, que ahora cotizan, según los futuros, que los tipos de interés terminarán 2022 en el 1,5%, desde el 0,25% actual (la parte alta del rango en el que la Fed establece los tipos).

James Athey, director de inversiones de abrdn, destaca cómo "el hecho de que el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, haya restado importancia a la preocupación por el endurecimiento de las condiciones financieras en este momento realmente permite al mercado seguir adelante y valorar un endurecimiento monetario considerablemente mayor en los próximos 24 meses".

La decisión de Powell ya está pesando a las bolsas, y todo apunta a que, si continúa con el plan que ha esbozado, sigan los problemas para la renta variable. "Es probable que esto actúe como un importante viento en contra para la renta variable en general, pero en particular para aquellos que han pasado los últimos años cotizando con valoraciones exageradas", explica Athey.

Los mercados están reaccionando ante una reunión que ha dejado un mensaje más agresivo de lo que se esperaba. Como explican desde la gestora Federated Hermes, se pasó "de un comentario de inflación transitoria, a otro en el que esta corre el riesgo de ser prolongada, algo que lleva a la gestora a interpretar que los mercados están previendo una subida de tipos que "no sólo es inminente, sino que puede ser rápida", un argumento que explica "los retrocesos que está experimentando la renta variable y las subidas en el rendimiento de los bonos", destacan.

Posible subida de 0,5 puntos

Para marzo el mercado de futuros descuenta una subida de tipos de 30 puntos básicos, y en las últimas semanas se llegó a descontar incluso una mayor, que se acercaría más a los 50 puntos básicos que a los 25. Esto ha generado la especulación de que la Fed podría llevar a cabo un movimiento poco ortodoxo en ese momento, una posibilidad que ni siquiera Powell llegó a descartar del todo en la reunión, cuando se le planteó la posibilidad.

Powell "también dijo que no se ha tomado ninguna decisión sobre el ritmo de las subidas y que, potencialmente, todas las reuniones de la Fed serán en directo. Esto significa que la Fed podría anunciar subidas en cada reunión, lo que fue una sorpresa para el mercado. De hecho, no negó formalmente la posibilidad de una subida de 50 puntos básicos en marzo", explica François Rimeu, estratega senior de la gestora francesa La Française AM.