Ranking internacional de fondos: los españoles son un tercio y ocupan 43 de los 90 mejores puestos

Víctor Blanco Moro Madrid

Los fondos españoles que forman parte de la clasificación han empezado el año con muy buen pie. Igual que el año pasado, en el que en el arranque del ejercicio los productos españoles se agolpaban en el primer cuartil de la tabla por la buena rentabilidad que estaban consiguiendo, en 2022 la tendencia ha continuado, y los gestores activos españoles de bolsa internacional están haciendo los deberes, superando la media de rentabilidad que consiguen los 180 fondos que conforman La Liga de la Gestión Activa Global en el arranque de año.

Son 66 los productos de gestoras españolas que forman parte de la tabla, un tercio del total, y sin embargo 43 de ellos se mantienen entre los primeros 90 puestos, la mitad de La Liga. De media, los fondos españoles consiguen mantener una rentabilidad del -0,90% a fecha del 14 de enero, frente al -2,64% que acumula la media de fondos que forman parte de La Liga. En el mismo periodo, entre el 1 y el 14 de enero, el MSCI World de bolsa internacional perdía un 1,81%.

Azvalor vuelve a brillar

Si se tienen en cuenta los fondos que conforman la tabla de clasificación este año, los seis que consiguieron las mejores rentabilidades de toda La Liga en 2021 fueron españoles. Tres de ellos son fondos de la gestora Azvalor (Azvalor Internacional FI y Azvalor Blue Chips FI y Azvalor Value Selection). Hamco Global Value Fund R FI, de Andbank, también estaba entre ellos, además de Horos Value Internacional FI, de la gestora Horos, y Santander GO Global Eq ESG AE EUR Acc, del banco español.

Los tres fondos mencionados de Azvalor consiguen una rentabilidad de entre el 7,6%, en el caso del Azvalor Internacional, y el 7% de Azvalor Blue Chips este año. La apuesta de la gestora ha sido muy clara, y la ha mantenido con confianza durante los últimos años, convencidos de que terminaría por dar buenos resultados: las materias primas. Y así ha sido, al menos en 2021 y 2022, años en los que los precios de los recursos básicos han dejado atrás la corrección que ha sido la tónica predominante en el lustro, y han empezado a vivir un rally alcista que, aunque empieza a mostrar síntomas de agotamiento en algunas materias primas, no parece tener intención de frenarse en otras.

Cobas se mantiene arriba

Además de Azvalor, otra de las gestoras de estilo value más conocidas de nuestro país, Cobas AM, está obteniendo muy buenos resultados este año con sus fondos de bolsa internacional. Cobas International P Acc EUR, Cobas Large Cap P Acc EUR, Cobas Grandes Compañías C FI y Cobas Selección C FI se mantienen en los puestos 6, 8, 10 y 11 de la tabla, con rentabilidades que ya oscilan entre el 7,3% y el 6,7%.

Igual que ocurre con Azvalor, los buenos resultados que consiguen varios fondos de una misma casa son el reflejo del éxito de una estrategia, y en el caso de los fondos de la gestora de Francisco Paramés, la clave del éxito ha sido muy parecida a la de Azvalor: optar por sectores cíclicos en este momento de recuperación tras la pandemia. Cobas Internacional, el que mejores resultados consigue en este momento, tiene un peso especialmente fuerte de su cartera como el industrial, las empresas de consumo cíclico, y también de la energía, con empresas como Golar LNG, su principal apuesta, con un 8,3% de su cartera invertido en ella a cierre de septiembre de 2021, una compañía que desarrolla proyectos de terminales para gas natural licuado, una inversión que está dando buenos resultados en un momento en el que el precio del gas natural se ha disparado en los mercados de casi todo el mundo.

En cuanto a los fondos españoles que peor lo están haciendo en el inicio de año, Paradox Equity Fund FI, de Welzia, es el que está dejando los resultados más pobres en las primas dos semanas, con una rentabilidad del -10,41% en ese periodo.

Tras él aparece Gestión Boutique IV JPB Biotech FI, de Andbank, con una rentabilidad del -10,16%, y en tercer lugar por la cola de los fondos españoles en La Liga Global se encuentra Beka International Select Equities FI, de Beka, con un -7,59%.