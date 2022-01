Tecnológicas, 'criptos' y materias primas: las burbujas de riesgo se están desinflando en todas partes

Para aquellos a los que les preocupa que la política monetaria notoriamente acomodaticia de la última década ha creado burbujas de activos en todo el mundo, los primeros síntomas de pinchazo empiezan a ser palpables. Los problemas pueden estar a la vuelta de la esquina tras años de mercados espumosos.

Para los estrategas de Bank of America (BofA), entre ellos Michael Hartnett, la burbuja está "explotando simultáneamente" en activos como las criptodivisas, las acciones tecnológicas de larga duración, el paladio y otras áreas históricamente arriesgadas del mercado. La reducción de las áreas especulativas se produce mientras los inversores se preparan para que la Reserva Federal de EEUU acelere el ritmo de endurecimiento de su política. Con solo anunciar sus intenciones la Fed, el miedo ha hecho aparición.

"La reducción de la liquidez por parte de la Fed provocará un aumento tanto de la prima de riesgo de la renta variable como de los tipos de interés, lo que seguirá afectando de forma desproporcionada a los activos más arriesgados del mercado, incluidas las inversiones impulsadas por el impulso en valores tecnológicos que pierden dinero, los valores meme y, en particular, las criptomonedas, que no tienen valor intrínseco", según relata a Bloomberg Jay Hatfield, gestor de carteras de Infrastructure Capital Advisors.

El ejemplo más palpable es el del ETF Ark Innovation, insignia de la inversión disruptiva. El fondo de la célebre inversora Cathie Wood ha caído aproximadamente un 46% desde su máximo histórico en febrero de 2021. La señal halcón de la Fed ha golpeado fuertemente a los nombres tecnológicos 'caros', y muchos de ellos, incluyendo Tesla y Roku, son los pilares de Ark.

La especulación también se está drenando en otros rincones también arriesgados de los mercados de renta variable. Una cesta de Goldman Sachs de acciones de tecnológicas sin beneficios ha caído después de un rally de años, mientras que un índice de seguimiento de SPACs ha bajado un 35% desde sus máximos.

"Un entorno de tipos de interés potencialmente al alza está haciendo que los inversores reevalúen el riesgo que están dispuestos a asumir", sostiene Todd Rosenbluth, jefe de investigación de ETFs en CFRA. "Los negocios con mayor potencial de crecimiento, pero menos estables, están perdiendo el favor mientras los inversores priorizan los más estables".

Aun así, no considera que el repliegue de estas áreas del mercado sea una explosión de la burbuja. "No me gusta la expresión burbuja porque sólo es evidente a posteriori", matiza Rosenbluth. "Estamos en medio de esta tendencia y podría revertirse o no".

El índice Nasdaq Biotech, que incluye empresas como Amgen y Gilead, perdió un 6,5% en la primera semana del nuevo año, su peor tramo de cinco días desde mediados de marzo de 2020. Muchos miembros del indicador aún no han generado ventas o beneficios y se han visto afectados por la rotación de los inversores de los valores de alto riesgo y alta recompensa.

Mientras tanto, el ETF Invesco Solar vio una salida de más de 70 millones de dólares el jueves, la mayor desde marzo del año pasado. El fondo, que en 2020 registró una ganancia de más del 230%, ha perdido su brillo en los últimos días, a medida que la Fed ha endurecido el tono.

Las criptodivisas no se han librado de esta sacudida a la inversión especulativa. El bitcoin había caído cerca de un 40% a última hora del viernes, después de haber alcanzado un máximo histórico de casi 69.000 dólares en noviembre. El ether, la segunda criptomoneda más importante por valor de mercado, había caído un 35% desde sus máximos de noviembre.

La caída del bitcoin "parece estar más impulsada por los operadores e inversores a corto plazo que lo consideran como un activo de riesgo y tienden a liquidar posiciones para reducir el riesgo de sus carteras", según Noelle Acheson, directora de perspectivas de mercado de Genesis Global Trading. "Además, el apalancamiento en el mercado no está en niveles excesivos, pero había estado aumentando, lo que significa que las liquidaciones de posiciones de derivados ayudan a empujar el mercado a la baja".

La debilidad de la tecnología y las criptomonedas es un doble golpe para un fondo cotizado que se centra en ambas industrias: el ETF Global X Fintech. El fondo -que tiene tanto empresas tecnológicas emergentes, como Affirm Holdings y empresas relacionadas con las criptodivisas, como Coinbase- ha caído un 30% desde que alcanzó un récord en octubre.

Mientras tanto, el Hang Sang Tech Index ha bajado aproximadamente un 50% desde sus máximos a principios de 2021, ya que las amplias regulaciones corporativas y los temores de una burbuja inmobiliaria pesan sobre las acciones tecnológicas chinas.

Las materias primas también se han desinflado. Tras una subida de varios años que llevó al paladio a un máximo histórico en mayo, el metal ha caído un 35%.

"Lo que hemos visto en el pasado, cuando los tipos suben, ya sea por las expectativas de subida de tipos de la Fed o por la subida de los tipos a 10 años, parece que la tecnología y algunos de los modelos de crecimiento se ven más afectados por la valoración", resume a Bloomberg Jerry Braakman, director de inversiones y presidente de First American Trust en Santa Ana, California.