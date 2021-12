Lecturas de un profesional CFA: 'Ruido: un fallo en el juicio humano'

¿Se imaginan un mundo en el que el resultado de una entrevista de trabajo estuviese determinado por una lotería, y no por una valoración objetiva del entrevistado? ¿O un mundo en el que la prima de una póliza de seguros variase en función de quién es el encargado de fijar dicha prima? ¿Y qué tal una consulta al psiquiatra, en donde el diagnóstico de la enfermedad estuviese sujeto al mismo nivel de aleatoriedad? Obviamente, este mundo hipotético sería bastante insufrible y percibido como injusto. Y, sin embargo, en todas estas decisiones y en innumerables más, el componente aleatorio es mucho más elevado de lo que pensamos.

O al menos esto es lo que argumentan en su última obra, recién publicada, Daniel Kahneman (que no necesita presentación), Oliver Sibony (profesor en la HEC de París) y Cass Sunstein (coautor del famoso libro Nudge). El libro Ruido: un fallo en el juicio humano es una investigación a fondo de la arbitraria aleatoriedad del juicio humano, o lo que sus autores llaman ruido. Los autores, que se nutren de un extenso cuerpo académico de investigación, nos ofrecen un panorama de lo ruidosas que son las decisiones en campos tan variados como el sistema judicial, la medicina, la psiquiatría, la gestión de inversiones, los recursos humanos o los seguros. Es importante señalar que no se centran en aquellos juicios en los que esperamos que haya variabilidad y en los que la diversidad de opiniones es bienvenida, como puede ser las críticas a una película recién estrenada o las diferentes opiniones que puede haber sobre el futuro plan de negocio de una empresa, sino en aquellos juicios en los que creemos que hay (y que debiera haber) cierta uniformidad cuando, en realidad, no la hay.

El ruido es, junto con los sesgos cognitivos, las dos fuentes de errores en el juicio humano

El ruido ocurre tanto por la variabilidad del juicio entre personas (por ejemplo, algunos médicos dan más medicación que otros), como dentro de la misma persona (un médico puede dar menos medicación a un determinado paciente que la que sus propios estándares dictarían, o bien puede tener un mal día porque está lloviendo, lo que se conoce como ruido ocasional).

El ruido es junto con los sesgos cognitivos las dos fuentes de errores en el juicio humano. Una propiedad fundamental del ruido, a diferencia del sesgo, es que para verificar su presencia no necesitamos saber el valor real sobre el que emitimos el juicio, simplemente necesitamos saber su distribución estadística. Si observamos una serie de disparos a una diana, pero sin saber dónde está la diana, solo podemos ver si dichos disparos están sesgados si conocemos el centro de la diana (su valor medio u objetivo), mientras que podemos saber si hay ruido simplemente con saber la distribución de los disparos en el espacio, viendo su variabilidad.

Los sesgos han recibido mucha más atención en la literatura académica que el ruido en las últimas décadas. Sin embargo, la experiencia de los autores es que el ruido es una fuente de error en el juicio humano generalmente mayor que la de los sesgos y, por el contrario, no ha recibido tanta atención. ¿Por qué existe este tratamiento tan dispar a nivel teórico?

Primero, porque los sesgos se explican más fácilmente y son observables individualmente, mientras que el ruido es un fenómeno estadístico que se presta menos al formato de historias o relatos causales. Y, segundo, porque un error común sobre el ruido es pensar que en muestras elevadas los errores se cancelan unos con otros. No obstante, la mayoría de las veces los juicios que emitimos se aplican a casos diferentes (por ejemplo, una sentencia más dura a un individuo no se compensa con otra más leve a otro sentenciado por exactamente el mismo crimen). De hecho, en este tipo de situaciones, los errores no se cancelan, sino que se suman.

¿Cómo podemos reducir el ruido en la toma de decisiones? Los autores abogan por una serie de buenas prácticas o métodos de prevención, que denominan higiene de decisiones. Al igual que otras formas de prevención (ej. lavarse las manos), la higiene de decisiones nos librará de muchos errores, pero no sabemos a priori de cuáles. Los errores de los que nos prevenga serán "invisibles" y, por tanto, este tipo de procedimientos suelen estar poco agradecidos y ser considerados tediosos o innecesarios.

El libro menciona varias medidas de higiene, pero aquí me detendré en tres. En primer lugar, el uso de reglas mecánicas, desde las más sencillas como el uso de reglas frugales (basar las decisiones en una o dos variables con elevado poder de predicción, y ceñirnos firmemente a ellas en todos los casos), hasta las más complicadas como el aprendizaje automatizado por algoritmos. Aunque nos pueda parecer que estas reglas no capturan la sutileza de nuestros pensamientos, lo que consiguen es reducir la variabilidad indeseada de nuestros juicios. En segundo lugar, el uso de evaluaciones relativas frente a las absolutas, ya que se evita el problema del uso de las escalas, que es siempre subjetivo y ruidoso. Y, en tercer lugar, la agregación de opiniones verdaderamente independientes (sabiduría de la multitud) y, cuando no se puede, la agregación de varias opiniones realizadas por uno mismo en diferentes momentos del tiempo (la multitud interior).

Como todos los escritos que llevan el sello de Kahneman, Ruido es una fascinante lectura sobre la falibilidad de nuestras evaluaciones y de cómo mejorarlas. La obra está estructurada de tal modo que, si solo se está interesado en esto último, uno puede saltar a la parte final sin pérdida de continuidad. Para aquellos que decidan leerla de principio a fin, la lectura está repleta de casos prácticos salpicados con una buena dosis de humor. Todo aquel obligado a tomar decisiones subjetivas en el día a día de manera recurrente encontrará fundamental la lectura de este libro, que está destinado a convertirse en un clásico.

Ficha técnica

Título: Ruido: un Fallo en el Juicio Humano.

Autor: Daniel Kahneman, Oliver Sibony & Cass Sunstein.

Editorial: Debate, 2021, pp.496, tapa dura.

Javier López Bernardo, PhD., es CFA y Miembro de CFA Society Spain.