Hay que vigilar la inflación de la UE, con permiso del Covid

La semana que viene, todo apunta a que la atención de los inversores va a estar centrada casi por completo en la evolución de los contagios de la nueva cepa de Covid, y de cualquier información nueva que vaya conociéndose sobre esta variante. De un plumazo parece que el miedo a la inflación vuelve a situarse en un segundo plano en la lista de preocupaciones de los inversores, al menos hasta que se confirme, o se desmienta, el peligro que supone la última mutación del virus. Esto, sin embargo, no quiere decir que el peligro de la inflación no siga ahí; de hecho, continúa siendo la mayor preocupación para los gestores, según la última encuesta de Bank of America, que, eso sí, se realizó antes del hallazgo de la nueva variante del virus.

La semana que viene hay varias publicaciones de datos macroeconómicos que tienen que estar marcados en el calendario de los inversores, ya que su importancia no es baladí. El primero de ellos, y el que se conocerá antes que ninguno la próxima semana, es precisamente la publicación del dato de inflación en la zona euro durante el mes de noviembre. Se conocerá el martes, y los expertos esperan que continúe al alza, con la previsión del dato de IPC subyacente (la cesta de precios que excluye los elementos más volátiles, como la energía o los alimentos frescos) en el 2,3% para noviembre, un crecimiento más rápido que el mes anterior, cuando el IPC subyacente creció a un ritmo del 2%. Si el dato que finalmente se publica sorprende al alza, no se puede descartar que los mercados reaccionen. De cara al más largo plazo, la aparición de la nueva variante del Covid también puede tener un impacto en el avance de los precios.

Aunque todavía es muy pronto para poder sacar conclusiones, José María Pérez, director de asesoramiento de Portcolom Av, señala cómo "de momento, el confinamiento en zonas consumidoras, como puede ser Europa, pueden no afectar tanto, pero si esto gira hacia Asia de nuevo y se producen cierres parciales en ciertas zonas asiáticas, sería otro factor inflacionista a añadir", explica.

Datos de empleo en EEUU y Europa

Relacionado con el avance de la inflación, en Estados Unidos, la semana que viene toca el turno de medir el pulso al empleo durante el mes de noviembre, un elemento que está directamente relacionado con el IPC, ya que, según apuntan muchos analistas, de la evolución del empleo y, especialmente, de la de los salarios, depende que el avance de la inflación sea transitorio, o más estructural y de largo plazo.

El miércoles se publicará el dato de nuevas contrataciones en el mes de noviembre, para el que se espera que refleje una caída en las contrataciones respecto al mes anterior: los expertos prevén que alancen las 515.000 contrataciones, frente a las 571.000 del pasado mes de octubre. El viernes continuará la publicación de datos de empleo en Estados Unidos, con el dato de desempleo del mes de noviembre, para el que se espera un retroceso hasta el 4,5%, desde el 4,6% actual. También se conocerá la evolución de los salarios, un dato importante a vigilar.

En la eurozona se publicará, además, el dato de empleo, en este caso de mes de octubre, con la expectativa por parte de los analistas de que la tasa de desempleo caiga hasta el 7,3%, frente al 7,4% del mes anterior.

Al margen de lo anterior, la próxima semana se publicarán las perspectivas económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un evento que tendrá lugar el próximo miércoles, y que podría traer novedades respecto a la evolución esperada de la economía para el año que viene.

Al otro lado del mundo, en China, el martes de la semana que viene se publicarán los resultados de las encuestas de actividad PMI, para las que se espera, al menos en el gigante asiático, que reflejen la expectativa de los encuestados de que va a continuar la expansión económica. En los últimos días desde China ha surgido la especulación de que el banco central del país se está preparando para incrementar los estímulos, una decisión que, de confirmarse la próxima semana, también podría tener impacto en el ánimo de los inversores, que este año están saliendo del mercado chino, de forma general, por la incertidumbre de la crisis inmobiliaria.

Los resultados de la encuesta PMI también se publicarán en Estados Unidos, el miércoles, concretamente, para el sector industrial, y el viernes para el de servicios, y el compuesto (el que combina tanto el sector manufacturero como el de servicios).