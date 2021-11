Es mejor poner el freno de mano

Si algo he aprendido durante los últimos 25 años de mi carrera profesional en los mercados financieros, es que cuando se abren diez estrategias y cinco son ganadoras y cinco perdedoras, hay que algo no marcha bien en el mercado. Cuando eso sucede lo ideal es poner el freno de mano, de ahí que, durante las dos últimas semanas, me esté mostrando muy reacio a la hora de abrir nuevas ideas de inversión para incorporarlas a la lista de Ecotrader.

Otro motivo por el que me muestro reluctante es por la elevada exposición a bolsa que tenemos recomendada en Ecotrader, que está en niveles del 75%, muy cerca del límite que manejamos del 80%, que no acostumbro a sobrepasar, ya que tengo claro que la mayoría de valores que tenemos en la tabla de seguimiento tienen una beta superior a los índices de referencia. Esa beta mide el riesgo sistemático o de mercado. Cuanto más volátil sea una acción con respecto al índice, tanto mayor será su riesgo de mercado.

Con esa exposición deberían encontrarse cómodos si las bolsas siguen al alza, que parece complicado si atendemos a la sobrecompra y las divergencias bajistas que hay en muchos indicadores, que apuntan más hacia la posibilidad de ver una consolidación que hacia un contexto de mayores subidas. Esta pausa en los ascensos no la veo como algo negativo, ya que ,si hay consolidación, será más probable que tengamos rally de Navidad. En caso contrario mejor abróchense los cinturones pues podríamos tener una recta final de año de todo menos tranquila.