'Santalucía Ibérico Acciones' se coloca en quinta posición de la Liga con un 19,4%

Ángel Alonso Madrid

Los fondos de Santalucía AM ya se han colocado entre los seis mejores productos de la Liga de la gestión activa de elEconomista, con un 19,44% en el caso del Santalucía Ibérico Accciones y un 18,04% en el del Santalucía Espabolsa, porcentajes que les coloca en quinto y sexto lugar, respectivamente. La aseguradora es de las pocas gestoras que cuenta con dos de sus fondos de bolsa española en la clasificación de los vehículos más descorrelacionados de su índice de referencia, como BBVA o Santander.

Estos productos son los herederos de los que tenía la antigua gestora de Aviva en España, hasta que fue adquirida por Santalucía hace cuatro años. Bajo la dirección de José Caturla, fue la cuna de gestores que después han desarrollado su carrera profesional en otras firmas, como Iván Martín, que fundaría más tarde Magallanes Value Investors; José María Díaz, gestor del Rentamarkets Narval; o Rodrigo Utrera, responsable de renta variable europea y temática en BBVA AM.

Pero durante estos años los dos fondos de Santalucía AM no han perdido la esencia de su estrategia, centrados en la estrategia de valor. Ahora se encuentran gestionados por Mikel Navarro, responsable de renta variable de la gestora, y su equipo, compuesto por Antonio Manzano, Beltrán Palazuelo y Kevin Alonso. Este sesgo value se aprecia en la poca rotación que realizan en la gestión de los fondos.

Durante el último trimestre tan solo han incorporado a Llorente y Cuenca y han sacado de la cartera a Telefónica (en el caso del Ibérico Acciones), Logista, Applus y Técnicas Reunidas. Al mismo tiempo han incrementado el peso de Ibersol, ACS, Alantra, Línea Directa, Grifols, Amadeus, Shell, Visconfan y Galp.

La diferencia entre el Espabolsa y el Ibérico Acciones es que el segundo puede invertir también en compañías portuguesas y en firmas de menor capitalización, de ahí que entre sus principales posiciones aparezca Sonae al lado de Alantra, Merlin, Atento y Talgo; mientras que en el primero los mayores pesos los acaparan Talgo, Merlin, Indra, Cellnex y ACS.

En la recta final del año, los fondos value mantienen una pugna en las últimas semanas por colocarse en los primeros puestos. Quienes peor comportamiento han tenido son Bestinver Bolsa, que ha bajado tres posiciones hasta el octavo lugar, con un 17,3% de rentabilidad, y Azvalor Iberia, que ha descendido cuatro peldaños hasta el duodécimo puesto, con un 14,48%

En la parte de abajo de la clasificación, Dux Iberian Value ha conseguido dejar de ser el peor fondo de la Liga, aunque por poco, al subir un puesto con un 4,87%, y le cede el testigo a Metavalor, que solo gana un 4,53%. El fondo de Metagestión, que el año pasado fue el mejor producto activo de bolsa española cuando estaba gestionado por Miguel Méndez, no termina de remontar y se mantiene habitualmente en los últimos puestos.