DeGiro 've' la apuesta y rebaja a cero las comisiones en España

La guerra del brokeraje continúa y esta vez ha sido DeGiro quien ha querido ver la apuesta de sus rivales y rebajar también a cero las comisiones. La firma holandesa, que ya se encontraba entre las más económicas de España, llevará a cero el coste de las operaciones de compra/venta de acciones en las principales bolsas europeas -EuroNext Paris, Lisboa, el Nasdaq de Estocolmo, Dinamarca, la Bolsa de Madrid y la Borsa italiana-, además del mercado estadounidense y los ETFs. La rebaja comenzará el próximo lunes, 22 de noviembre.

El bróker confía en que "el atractivo y la calidad de su oferta lleve a un incremento de los ingresos (...) que mejorará la rentabilidad", apuntaba en una nota ayer. Sí seguirá teniendo coste la conversión de divisa, aunque la firma asegura que es "uno de los más bajos de la industria", ya que aplica un 0,25% sobre el nominal de la operación.

Hasta ahora DeGiro ocupaba en España uno de los primeros puestos. Para una operación de compra de acciones españolas por un importe de 10.000 euros, la firma aplicaba una comisión de 7 euros resultado de un mínimo de 2 euros más el 0,05% sobre el nominal (con un máximo de 10 euros).

En Wall Street DeGiro ya era de los brókeres más baratos, incluso prácticamente a nivel cero: 10.000 dólares en una firma estadounidense hubiera supuesto un coste de 0,9 euros. EVO Banco -que presentó su bróker la semana pasada-, Ninety Nine y Bux Zero -nuevo en España- ya permiten operar en la bolsa americana sin comisiones por compra/venta de títulos. El anuncio de DeGiro se produce una semana después de que su compatriota Bux Zero aterrizara en nuestro país prometiendo operar sin coste. Lo cierto es que así es, para acciones españolas también, pero condiciona que la compra de acciones sea gratis a que la orden se ejecute una vez al día, lo que permite al bróker agruparlas todas y ejecutarlas. Si el inversor quiere lanzar una orden a mercado o limitada (por precio) la comisión es de 1 euro.

Flatex DeGiro, matriz del bróker, cuadruplicará los ingresos previos a la pandemia a cierre de este ejercicio, hasta los 428 millones de euros, según las previsiones, frente a los 132 del cierre de 2019.