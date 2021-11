Si hay consolidación habrá 'Rally de Navidad'

A nadie le puede sorprender que con la extrema sobrecompra que presentaba Wall Street hace apenas siete días, el mercado norteamericano y, por ende, las bolsas del Viejo Continente hayan optado por tomarse un merecido descanso, desarrollando una consolidación que tiene visos de ser una simple pausa en los ascensos y que, de hecho, es necesaria para que podamos seguir confiando en la posibilidad de ver el archiconocido Rally de Navidad.

Sin esta consolidación dudo que tengamos un cierre del año por todo lo alto en las bolsas de ambos lados del Atlántico, que es lo que a día de hoy considero que es el escenario más probable. Solamente si una eventual caída profundiza por debajo de una serie de soportes se pondría en jaque esta hipótesis alcista.

En Europa les sugiero vigilar soportes que el DAX presenta en los 15.690 puntos, que es la parte inferior del último hueco visible en base semanal que generó al alza la principal referencia germana.

Este hueco es muy importante desde el punto de vista técnico ya que se trata de un hueco que es conocido como hueco de ruptura ya que se abrió en la semana en la que el DAX logró superar resistencias de 16.030 puntos, lo cual habilitó que su cotización entrara en subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe.

Ya sería negativo a corto y un primer signo de debilidad que perdiera soportes de 15.960 puntos. Operativamente, un retroceso hacia los 15.690 puntos podría considerarse como un simple throw back o vuelta atrás previa a mayores alzas y, por tanto, una oportunidad para los rezagados y aquellos que no tengan una exposición a bolsa dentro de los parámetros recomendados en Ecotrader, alrededor del 75%, para comprar.

En Wall Street no habrá ningún signo de debilidad que ponga en entredicho ese Rally de Navidad mientras el Nasdaq 100 no pierda soportes de 15.200/15.100 puntos, que no descarto que pueda alcanzar si pierde soportes intermedios de 15.660 puntos.

Análisis estratégico del Dax

Análisis estratégico del Nasdaq