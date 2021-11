El Ibex acumula razones para caer hasta los 8.885 puntos

"La incapacidad del intuitivo Ibex 35 de seguir la estela alcista de sus homólogos europeos y norteamericanos huele a pólvora y hace días que me tiene con la mosca detrás de la oreja, como ya he señalado durante las últimas jornadas", advierte Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

Según añade, "no me sorprendería que antes de que veamos mayores alzas el selectivo español se dirija a buscar apoyo a soportes que encuentra en los 8.885 puntos, que es el nivel que no debería de perder si quiere seguir manteniendo intactas sus posibilidades alcistas a corto plazo".

Máximos en Wall Street

Los futuros que cotizan sobre los principales índices de Europa y Wall Street apuntan a una apertura ligeramente bajista tras otro récord en las bolsas estadounidenses, con el plan de estímulos de la Administración Biden, los beneficios empresariales y la política monetaria como principales apoyos.

Respecto a este último campo, los noticias sobre la posible sustitución de Jerome Powell al frente de la Fed por Lael Brainard, más paloma, que en la jerga financiera significa más flexibilidad para mantener los estímulos pese al repunte de la inflación, animó las compras de deuda, llevando al interes del T-Note de referencia por debajo del 1,5%.

Más inflación

Las presiones inflacionistas sobre el mercado acechan en los próximos días, con la expectativa de que el IPC general de Estados Unidos muestre el mayor crecimiento en los últimos 30 años este miércoles, cerca de un 5%, y con la previsión de que los precios de producción de China aumenten a un ritmo inédito en dos décadas, en torno al 12%, por la escalada de las materias primas, la crisis energética y los cuellos de botella en el comercio mundial.

Los futuros que cotizan sobre el petróleo se mantienen planos este martes, por encima de los 80 dólares, tanto en el caso del Brent como del West Texas.