El Ibex da un paso atrás... pero para coger impulso hacia los 10.000 puntos

Si bolsas como las de París y Frankfurt son capaces de superar sus resistencias y entrar en subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe, todo apuntaría a que las caídas de corto plazo en el Ibex 35 serían lo que en análisis técnico se conoce como throw back o vuelta atrás a probar la antigua zona de resistencia, ahora soporte, de los 9.000/9.055 puntos, "tras el cual lo más probable es que las subidas tengan continuidad hacia objetivos que manejamos en los 10.100 puntos, que es donde cotizaba el selectivo español antes del Covid crash", explica Joan Cabrero, estratega de Ecotrader.

"Para que este escenario alcista tome cuerpo es preciso que en ningún caso las caídas profundicen por debajo de soportes que presenta el Ibex 35 en los 8.885 puntos y ganaría muchos enteros si el DAX y el CAC logran superar resistencias como la que principal referencia germana presenta en los 16.030 puntos y la francesa en los 6.944/7000 puntos, que son los altos del año 2000", contininúa el experto en análisis técnico del portal de estrategias de inversión de elEconomista.

Superándose esas resistencias se estaría ante una clara señal de fortaleza que abriría la puerta a la subida libre en el índice germano y galo, algo que probablemente insuflaría nuevas energías al Ibex 35 para conseguir el objetivo de dirigirse a los 10.100 puntos, que es donde cotizaba antes del Covid crash.

La sesión de antoja tranquila este viernes en Europa, tras los nuevos máximos históricos vistos ayer en Wall Street, apuntan a una apertura de sesión plana después de que el Banco de Inglaterra decidiera dejar los tipos de interés sin cambios contra todo pronóstico, en el 0,10%.

El mercado descontaba con más de un 60% de probabilidades una subida de tipos, según los swaps sobre futuros de tipos (OIS). Entonces, ¿por qué no ha habido subida de tipos? El BoE volvió a insistir en la transitoriedad de los factores que están elevando la inflación por encima del objetivo: luchar contra esos factores transitorios y globales con subidas de tipos de interés en una sola jurisdicción no tiene sentido.

Los beneficios: la gasolina

Decir que la pandemia del Covid-19 es cosa del pasado es un poco precipitado, pero el avance de la vacunación (el 88% de los españoles mayores de 12 años están inmunizados) ha dado un empujón a la economía del país y los datos así lo avalan, y el mejor reflejo de ello son las compañías del Ibex 35.

La temporada de resultados, a falta de conocerse en los próximos días las últimas cifras, está siendo todo un éxito. Las compañías que se han confesado ante el mercado hasta la fecha suman un beneficio neto cercano a los 32.000 millones de euros, un 110% más que el conjunto del selectivo español en 2020. Si el Covid-19 no da un nuevo golpe a la economía y las estimaciones del consenso de mercado de FactSet no fallan, el Ibex 35 cerrará el año con unas ganancias superiores a los 53.111 millones de euros, y no es una cifra cualquiera, sería el mayor beneficio de su historia superando por primera vez los 50.000 millones.

En la agenda

La semana llega a su término con el paro de Estados Unidos. Los inversores no perderán de vista el dato en un momento en el que la economía estadounidense cuenta con varios frentes abiertos.