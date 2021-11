El Ibex 35 rompe el nivel que le debe servir para borrar la pérdida del Covid

El Ibex 35 ha estrenado noviembre al borde de los 9.200 puntos, tras liderar las ganancias en Europa con un alza del 1,4%. Las bolsas continentales buscan arrancar el penúltimo mes del año con fuerza y a la espera de dar una señal para comprar más renta variable. Tanto es así que el EuroStoxx 50, la principal referencia en Europa, se encuentra a solo una subida del 6,5% de superar los máximos que conquistó en el año 2007, antes de que estallara la crisis financiera que tuvo su origen con la quiebra de Lehman Brothers. Sus máximos históricos se encuentran en el año 2000, en el nivel de los 5.249 enteros.

Mucho más alejado de lograr una gesta similar se encuentra el Ibex 35, que, no obstante, sí persigue objetivos más próximos como es batir el nivel máximo al que cotizaba antes de la pandemia. En concreto, al índice nacional le queda por delante un alza del 9,7% para volver a situarse por encima de los 10.083 puntos, nivel que logró alcanzar el 19 de febrero de 2020, justo antes del primer crash del mercado a raíz del Covid. Desde los mínimos de mediados de julio, en los 8.300 puntos, el selectivo nacional suma una revalorización superior al 10%. Valores con los que sacar partido al Ibex

Desde el punto de vista técnico, la clave pasa por consolidar los 9.310 enteros, apuntan desde el portal de estrategia Ecotrader, para pensar en señales de compra en el índice. El Ibex se encuentra a un 1,4% de lograrlo. ¿Qué marcará la pauta? Obviamente, apunta Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, el mercado alemán. "Los niveles a vigilar son los 15.810 y los 16.000 enteros", sostiene el experto. El primero de los escalones prácticamente lo tiene; y el segundo -máximos del verano-, está a un 1,2% de conseguirlo.

Dentro del territorio europeo, al Cac 40 parisino tan solo le separan 30 puntos de lograr batir máximos históricos, del año 2000, en los 6.922 enteros, mientras que el Mib se encuentra en niveles de 2008. Y en EEUU sus tres índices principales siguen marcando cotas históricas, con el S&P 500 por encima de los 4.600 puntos (a media sesión del lunes).

¿Ha regresado el optimismo pleno al mercado? "Dependiendo de dónde se mire encuentras diferentes versiones de una misma historia. Si es a la renta variable y al rally que se está viendo, piensas que todo está bien. Pero mirando al mercado de bonos y cómo se están moviendo sus rentabilidades, hay obviamente mucha más preocupación sobre la inflación y la normalización de las políticas de los bancos centrales" de la que pueda parecer, apuntan los analistas de JP Morgan AM. Ahora bien, el mercado estaría comprando ahora una buena temporada de resultados, a pesar de los problemas que se conocen sobre el suministro a nivel mundial. Según Bloomberg, de las 279 compañías del S&P 500 que han presentado sus cuentas, un 87% o iguala o supera las estimaciones del consenso. En el Stoxx 600 esta cifra es del 68%.

Bancos al alza

¿Qué compañía ha aportado más puntos al Ibex desde los mínimos del verano? Es palmario que el sector financiero ha vuelto a tener de su lado el favor de los inversores. BBVA es el valor, de los 35, que más aporta al índice -en concreto 144 puntos desde el 15 de julio-, seguido de grandes como Inditex, Santander, Repsol y Ferrovial que son los que suman un 80% de la subida del Ibex desde entonces.

La banca ha vuelto a ser el catalizador de las bolsas tras la recuperación del dividendo -a partir del 1 de octubre- y de programas de recompra de acciones anunciados por Santander y BBVA, que cuenta con "el mayor del sector europeo", según el banco, por 3.500 millones de euros. Solo desde la presentación de sus cuentas el viernes pasado, BBVA sube un 11,3%, hasta 6,28 euros. Mapfre ayer se disparó un 7,6% en su mayor subida en un año.

El Nikkei, tras las elecciones

Hasta un 2,68% llegó a subir el Nikkei el lunes (finalmente despidió la sesión con un alza del 2,61%), en lo que fue la celebración bursátil del resultado de las elecciones parlamentarias celebradas este domingo. Fue la mayor subida diaria en más de cuatro meses del índice nipón, que desde el pasado 6 de octubre se ha disparado un 7,7%. El PLD (Partido Liberal Demócrata), liderado por Fumio Kishida (que ha gobernado el país casi de forma ininterrumpida desde el fin de la II Guerra Mundial), logró refrendar su victoria en los comicios, pese a que la formación no atraviesa su mejor momento. Incluso tras la subida, el Nikkei no ha logrado regresar a los máximos que tocó el pasado 14 de septiembre, cuando se revalorizó a niveles no vistos desde 1990. De ellos aún lo separa un 3,4%.

Con Kishida, Japón recibe al que es ya su tercer primer ministro en un año, tras las dimisiones de Shinzo Abe en septiembre de 2020 por problemas de salud, y de rechazar su sucesor, Yoshihide Suga, el mes pasado presentarse a la reelección tras constatar el escaso apoyo político y social. Kishida, político de tercera generación y miembro de la Dieta japonesa durante nueve legislaturas consecutivas, buscará el refrendo popular y capitalizar los positivos datos sanitarios, al tiempo que ha prometido instaurar un 'nuevo capitalismo'.