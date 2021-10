Elecnor estrena seguimiento con dos compras

Aunque no es una principiante en el parqué –dio el salto al mercado hace más de dos décadas– y su nombre es un clásico habitual de las carteras de los gestores value españoles entre fondos y planes como azValor (18%) o Cobas (17,5%), Elecnor ha sido hasta ahora casi una desconocida para muchos inversores minoritarios. La razón no ha sido otra que la falta de seguimiento por parte de los analistas hasta ahora, pero esto puede empezar a cambiar.

El grupo de infraestructuras, concesiones y energías renovables controlada por varias familias a través del holding Cantiles XXI, que capitaliza en bolsa cerca de 880 millones de euros, ha recibido en la última semana sus dos primeras recomendaciones de manos de los expertos y en ambos casos se trata de un comprar.

La primera calificación, del 21 de octubre, procede del analista de AlphaValue, Vansh Mehta, que le otorga un precio objetivo de 10,9 euros por acción, lo que arroja un potencial alcista del 8%.

La segunda recomendación, con fecha de este miércoles 27 de octubre, de Alejandro Vigil de Bestinver, con un precio justo de 18,5 euros, un 83% por encima de la cotización actual.

En lo que llevamos de año los títulos de la compañía retroceden en bolsa algo más de un 8%. El próximo 13 de diciembre distribuirá entre sus accionistas 0,058 euros brutos por acción, lo que a precios actuales ofrece una rentabilidad del 3,4%.