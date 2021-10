JP Morgan: "Es lógico que tomen aire, pero no vemos una corrección fuerte en los mercados"

JP Morgan Asset Management sigue posicionándose favorable a la renta variable para lo que queda de año, a pesar de los interrogantes que han surgido en los últimos meses sobre el crecimiento económico, que han introducido volatilidad en las bolsas.

Lucía Gutiérrez-Mellado, directora de Estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal asegura que "el motor principal va a ser el de los resultados empresariales, aunque llegará el momento en que comencemos a ver crecimientos más moderados. A día de hoy la realidad es que se están batiendo las expectativas", afirma. En EEUU las valoraciones están más ajustadas por multiplicador de beneficios, ligeramente por encima de la media histórica desde 1990, con un PER algo superior a las 15 veces/ganancias, cuando hoy se sitúa en las 20 veces. Sucede lo mismo con la zona euro, donde el multiplicador de beneficios, en las 15 veces, es algo superior a la media histórica de los últimos 30 años.

¿Esperarían una caída de los mercados ante las dudas sobre el crecimiento? "A partir de ahora esperamos rentabilidades algo más discretas y sería lógico que los mercados tomen algo de aire. Lo que no vemos es una corrección muy fuerte en los mercados de renta variable. Queremos tener más ciclo en cartera, pero nos gusta la calidad y por eso tenemos peso en EEUU. Lo que llevamos haciendo durante todo el año son carteras que venían más sesgadas hacia crecimiento y hemos ido comprando valor. Hoy pensamos que se debe tener un equilibrio entre ambos", afirma Gutiérrez-Mellado.

En lo que respecta a renta fija, JP Morgan espera ver "rentabilidades al alza en los próximos meses" en el caso de que los "bancos centrales comiencen a retirar los estímulos".

Factores

¿Qué puede seguir favoreciendo la subida de las bolsas? Según la gestora, sigue habiendo un exceso de ahorro en las familias "como consecuencia de la pandemia. En EEUU la tasa llega al 11% del PIB del país, en Reino Unido se sitúa cerca del 10% y en la zona euro sobre el 6%", con datos recogidos por JP Morgan AM. "Vemos cómo claramente el consumo puede seguir siendo un factor muy importante para el crecimiento, aunque no queremos decir con esto que no haya riesgos en el corto plazo", reconoce Lucía Gutiérrez. Entre estos riesgos menciona los problemas de suministro en las cadenas de montaje, el diferente ritmo de la vacunación en función de los países o China.

El gigante asiático "ha introducido una nueva variable, una parte más social y más servicios públicos". Según la firma de análisis, con las medidas de control introducidas en el mundo tecnológico y en el inmobiliario "lo que están haciendo es controlar los riesgos". En todo caso, "es probable que en el corto plazo sigamos viendo incertidumbre en China" y esto afectará al peso que se tiene del país en las carteras.

Por otro lado, la gestora considera que la inflación actual es momentánea y que volverá a canalizarse hacia niveles más moderados en los próximos trimestres. "Aunque llevamos unos meses con una inflación más elevada, vemos que debería empezar a moderarse para luego estar a niveles más razonables. Pensamos que la inflación va a ser transitoria. A partir de 2022 ya se situará por encima del 2% [frente al 5,4% actual de cierre de septiembre]", aunque Gutiérrez-Mellado sí considera que se tratará de un ciclo con una inflación superior al ciclo anterior.

El banco americano espera un crecimiento económico a nivel global del 5% y que el año que viene se vea un crecimiento más moderado, entre el 3% y el 4%.