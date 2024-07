Ponga las órdenes de compra en 10 valores y váyase de vacaciones

Si hay algo que no conjuga con las vacaciones es la preocupación o las tareas pendientes. Ni siquiera las relacionadas con la inversión. Por eso, meter en cartera algunos valores que presentan destacables fortalezas tanto por fundamentales como por análisis técnico es un buen aliado para disfrutar de esta calma.

En ambos lados del Atlántico existen compañías con estas características, en un año en el que la renta varible, en general, está dando alegrías a los inversores, con ganancias que alcanzan el 16% en la principal referencia americana, el S&P 500, y algo inferiores en el Viejo Continente, con una subida del 8% para el Stoxx 600.

Pero aunque las alzas en bolsa llegan a ambos continentes, el mercado europeo sigue estando castigado frente al americano con unas valoraciones más bajas. Por PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción) el Stoxx 600 se compra actualmente a 14 veces, frente a las 24 veces que ofrece el S&P 500. Este último es un índice que, históricamente, ha tenido multiplicadores más elevados, ya que buena parte de las compañías que lo componen son tecnológicas, las cuales cuentan con ratios más altas debido al crecimiento que se contempla en las mismas por la naturaleza de su negocio.

Olivier Cassé, gestor de cartera, Sycomore AM, parte del ecosistema Generlai Investments, opina que la renta variable europea sigue estando infravalorada. "La tendencia persiste en 2024, ya que los inversores siguen mostrando una marcada preferencia por Estados Unidos frente a Europa. Desde finales de 2019, los mercados de renta variable europeos han obtenido peores resultados que sus homólogos estadounidenses. Sin embargo, las empresas europeas han registrado un crecimiento superior de sus beneficios y muestran características cada vez más atractivas". En el mismo hilo, el experto recuerda que la renta variable europea cotiza actualmente con un descuento del 40% con respecto a Estados Unidos y ofrece oportunidades atractivas en muchos sectores, "especialmente en sectores cíclicos como bancos, fabricantes de automóviles y consumo discrecional. El sector tecnológico, bastante caro en general, sigue siendo una excepción".

Para Cassé las elevadas valoraciones parecen amenazar ahora la supremacía del growth (crecimiento), aunque la subida de los tipos de interés debería haber comprimido los precios. "Por el contrario, el estilo value, que consiste en invertir en valores infravalorados, podría recuperar pronto el favor de los inversores", finaliza. Si nos remontamos a la historia pasada, la asimetría que existe entre las principales bolsas de los dos continentes sigue siendo destacada. Concretamente, en los últimos ocho años la bolsa americana saca 100 puntos de rentabilidad a la europea, con una subida de en torno el 160% desde julio de 2016 para el S&P 500 frente al 50% que se revaloriza el Stoxx 600 en el mismo intervalo.

Con la intención de que el inversor pueda tirar la toalla en la playa sin tener mayores preocupaciones, desde elEconomista.es se realiza una selección de diez valores, con grandes fundamentales y estructuras interesantes por análisis técnico, y los niveles en los que situar órdenes de compra en los mismos. Para el inversor con baja exposición a bolsa y que no quiera esperar a las vacaciones para posicionarse, podría hacerlo ya, desde las cotas actuales, en cuatro de ellos: DHL, BMW, Gestamp y Santander. Entre esta decena de compañías se encuentran también algunos zafiros azules, que son aquellos títulos que son candidatos a entrar en futuras revisiones del fondo asesorado por elEconomista Tressis Cartera Eco 30, donde se encuentran solamente las empresas que presentan los mejores ratios y fundamentales del sector.

Nvidia

Si pierde al cierre de una sesión soportes que encuentra en los 118 dólares ya podríamos ver máximos y mínimos relativos decrecientes en base diaria, lo cual nos advertiría de que el título podría acabar yendo a buscar apoyo a soportes como son los 110 dólares y en el peor de los casos los 90-100 dólares, que son niveles cuyo alcance supondría una corrección del 23,60 y 38,20% de Fibonacci respectivamente de toda la anterior subida desde los mínimos de 2022 y que coincidiría también con la directriz alcista que viene guiando las subidas durante los últimos años. Ahí no duden en que sería un verdadero regalo comprar. Pueden situar sus órdenes de compra en esos niveles buscando nuevos altos de todos los tiempos sobre los 140 dólares.

Apple

Apple logró romper a mediados de junio los 200 dólares, que eran el techo del amplio lateral que había acotado la consolidación de los últimos meses. La ruptura de los 200 dólares abrió la puerta a que Apple entrara de nuevo en subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe, algo que invita a seguir manteniendo al valor en cartera y disfrutar de las subidas que a corto plazo podrían no encontrar freno hasta al menos el objetivo de los 240 dólares, que surge de proyectar la amplitud del lateral que desarrolló entre los 200 y los 165 dólares. En la medida que esos 240 todavía no han sido alcanzados entiendo que sería una magnífica oportunidad de compra si Apple forma una vuelta atrás a 200-205 dólares. Ahí compren/aumenten.

Qualcomm

La compañía de semiconductores Qualcomm ya ha caído un 16% desde el máximo que estableció fechas atrás en los 230 dólares, cuando parecía que iba a subir hasta el infinito y más allá. Después de este descenso, que veo como una lógica digestión de las fuertes subidas de los últimos meses, que han beneficiado la estrategia que abrimos meses atrás, entiendo que en cualquier momento tratará de retomar su tendencia alcista, que entró en subida libre absoluta tras batir los altos de 2021 en los 193 dólares, que es justo donde se han frenado las caídas y donde podría rebotar. Si buscan una zona de regalo de Navidad les sugiero poner orden de compra en los 182 dólares y luego pueden irse a la playa.

ArcelorMittal

La curva de precios de Arcelor Mittal lleva años consolidando la fortísima alza que llevó al título de los 5,90 a los 33 euros, en un movimiento que hasta el momento ha servido para desandar la mitad de toda esa subida, tras alcanzar en 2022 los 19,50 euros. En el chart adjunto les muestro la base de esta consolidación, que actualmente se encuentra en la zona de los 20-20,50 euros. Ahí soy partidario de que pongan un pie, sobre todo si aceptan que en el peor de los casos, algo que a priori me parece bastante poco probable, el título pudiera ir a buscar apoyo a la base del canal que discurre por los 16,30 euros. Si eso sucediera, además de que sería un regalo de Navidad, sería un ajuste del 61,8% de Fibonacci del alza descrita y ahí pondríamos el segundo pie.

Acerinox

Acerinox tiene entre ceja y ceja desde hace meses atacar la zona de resistencia histórica de los 11 euros, que es la que ha frenado en distintas ocasiones las subidas del título durante los últimos 20 años, que se dice pronto. Buscando que la compañía acabe yendo a atacar esa resistencia histórica de los 11 euros, cuya superación abriría la puerta a que entre en subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe, pueden situar sus órdenes de compra en la zona de los 9,35 euros, que es la base del lateral que acota la consolidación del título durante los últimos meses y la tangencia con la directriz alcista que surge de unir los mínimos de 2022 y de 2023, tal y como les muestro en el chart adjunto.

Banco Santander

Las acciones del Santander alcanzaron semanas atrás la resistencia histórica de los 5 euros (máximos en 4,93 euros), que es la que en numerosas ocasiones les he señalado que es la que debe superar de cara a poder entrar en subida libre absoluta, siguiendo de ese modo el comportamiento del BBVA, Bankinter o CaixaBank, que ya se encuentran en subida libre desde hace meses. El alcance de esa fuerte resistencia de los 5 euros es normal que a las primeras de cambio haya vuelto a frenar el avance comprador, pero todo apunta a que es cuestión de tiempo que logre batirla, de ahí que considere que haya que mantener al Santander en cartera y aprovechar una caída a los 4-4,10 para comprar / aumentar. No me parece mal poner un pie en la zona actual.

DHL

Deutsche Post DHL cambió su nombre a DHL Group a partir julio de 2023. La decisión reflejó la transformación experimentada por el grupo en los últimos años, destacando su crecimiento en el ámbito logístico tanto a nivel nacional como internacional. He elegido esta compañía entre los zafiros azules del sector ya que presenta una curva de precios muy interesante. La referencia de stop, es decir el nivel cuya cesión no tendría ningún sentido en un contexto alcista, es muy claro y se localiza en 35-36 euros. Mientras este rango no se pierda considero que es cuestión de tiempo que el título acabe desplegando una subida que lo lleve a marcar nuevos altos históricos sobre los 56 euros. Hasta ahí hay un recorrido del 40% y la distancia hacia el stop si compran en 37.

BMW

La curva de precios de BMW lleva alrededor de un año moviéndose de forma lateral alcista dentro de un canal que les muestro en el chart adjunto. Si en próximas fechas el título alcanza la base de este canal que aparece por los 83-83,50 euros sería partidario de subirme a la automovilística alemana. El alcance de los 83,50 euros supondría haber asistido a una caída de algo más del 20% desde los máximos que marcó en abril en los 108 euros, suficiente para haber eliminado la sobrecompra. Entre los 83,50 y en el peor de los casos los 77,50 euros entiendo que la tendencia alcista de largo plazo se retomará. Ahí pueden situar sus órdenes para comprar. Si tienen una exposición a bolsa baja, BMW sería un candidato a comprar ya en la zona donde cotiza.

Gestamp

Les aseguro que llevo muchísimo tiempo vigilando la evolución de la curva de precios de Gestamp, empresa multinacional dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de componentes para el automóvil, buscando una ventana de compra que tenía claro que podía abrirse si la cotización acabara yendo a buscar la zona de delos 2,50-2,60 euros, que es la base del canal y posible bandera de continuidad alcista que viene acotando la fase lateral bajista de los últimos años y los mínimos del año 2022. En ese rango de soporte soy partidario de poner un pie, es decir de comprar al 50% de su lote habitual de trading. Como sucede con BMW, si tienen una exposición a bolsa baja, no me parece mal que pongan un pie en la zona actual sin necesidad de esperar a los 2,50.

Prosus

Prosus, que es uno de los mayores inversores en tecnología del mundo y que se encuentra en la lista de zafiros azules (candidatos a entrar en el fondo asesorado por elEconomista Tressis Cartera ECO 30), tiene entre ceja y ceja desde hace meses el recuperar toda la caída desde los altos de 2021 en los 50 euros. Buscando este potencial del 60% les recomiendo situar sus órdenes de compra en los 31,70 euros, cuyo alcance sería un ajuste del 38,20% de Fibonacci de la última alza. Ahora bien, si lo que buscan es un verdadero regalo de Navidad compren solamente si alcanza la zona de soporte de los 30,20 euros. Su alcance sería un perfecto throw back o vuelta atrás al techo del antiguo canal lateral bajista que acotó la consolidación de los últimos meses.