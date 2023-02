Pese a buena salud de la que goza el cine español tras el éxito de audiencia de la última gala de los Premios Goya, es un hecho que la gran pantalla cada vez recibe menos adeptos.

Solo una cuarta parte de los espectadores que acudían a las salas antes de la pandemia regresó en 2021, de acuerdo a la última Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2021, que cada tres años realiza el Ministerio de Cultura y Deportes publicada en septiembre.

Un dato que contrasta con el estudio de Kantar sobre la expansión del contenido en streaming: siete de cada diez hogares españoles están suscritos a plataformas de streaming, frente al 53% y el 56% de Reino Unido y Alemania, respectivamente. De acuerdo a esta consultora, se trata de un mercado con un crecimiento exponencial si se toma como referencia a EEUU, con cinco suscripciones por hogar.

En este contexto y haciendo propio el refrán de "si no puedes con tu enemigo, únete a él", la distribuidora independiente A Contracorriente Films –que acaba de triunfar en los citados galardones con As Bestas– ha lanzado Acontra+, la plataforma para los que no renuncian a la gran pantalla.

"Tenemos un catálogo de casi 1.500 títulos y nuestro principal objetivo es que llegue al espectador final. Yo creo que tenemos lo más importante, que es el contenido, y estamos permanentemente pensando en cómo hacer que esto llegue de una forma razonable y diferencial. Por eso lanzamos la plataforma", explica a elEconomista.es Amalia Blanco, socia fundadora y presidenta de la compañía que fundó su hermano Adolfo Blanco en 2009.

Consciente de que la pandemia ha cambiado los hábitos pero al mismo tiempo nos ha hecho más aficionados al mundo audiovisual pero sin olvidar que el amor por el cine se forja en las salas, Acontra+ ofrece en su oferta premium una entrada de cine al mes y acceso a todo el catálogo por 4,99 euros al mes. También es posible contratar una tarifa básica sin la entrada de cine, ya que de momento esta opción no está disponible en todas las provincias. Por el momento, tienen adheridos 72 cines en 27 provincias.

Suscripciones especiales

En tiempos en los que compañías como Netflix ya ha puesto fin a las contraseñas compartidas en España, Acontra+ está centrada en darse a conocer, aumentar el número de cinéfilos y mejorar su algoritmo de sugerencias. Pero sí ha sido la primera plataforma en ofrecer una suscripción especial de colectivos para poder hacer proyecciones en grupo de manera fácil y legal. De esta forma, están llegando a acuerdos con colegios e institutos para proyectar películas cumpliendo los derechos audiovisuales.

Su catálogo ofrece desde la obra completa de clásicos como Chaplin, Rohmer o Louis Malle, documentales, estrenos en alquiler como el de Girasoles silvestre –producción propia dirigida por Jaime Rosales– hasta la exitosa serie The Chosen (Los Elegidos) sobre la vida de Jesucristo.

La compañía se define como una "distribuidora y productora de cine". Sin embargo, su negocio no se divide a partes iguales, el 95% está dedicado a la distribución y la exhibición. ¿Esto qué significa? Que compran los derechos de películas que producen otros y ellos únicamente se encargan de que lleguen al público. Esta distribución se realiza a través de varias vías. Por un lado, son propietarios de los cines Verdi en Madrid y Barcelona donde exhiben parte de su cartera de contenidos. Pero además, tienen un acuerdo con varias plataformas para que ofrezcan su contenido. Es el caso de MiTele —propiedad de Mediaset— y de Amazon Prime Video. Además, están en contacto directo con todos los canales, públicos y privados. Un cliente muy importante para ellos es Movistar, por ejemplo.

De esta manera, Acontra+ es también canal de cine dentro de la plataforma de la dueña de Telecinco. Mientras que en lo que respecta a Amazon Prime Video el acuerdo es muy similar y la app del gigante de comercio electrónico incluye un apartado donde pueden visualizarse todos los contenidos producidos y distribuidos por Acontracorriente. Blanco también reconoce que las Forta, las televisiones autonómicas, son un cliente muy importante.

Apuesta por el DVD

Además, tienen una tercera vía de distribución: los DVD. Aunque parezca un formato más apropiado para el pleistoceno, desde Acontracorriente siguen apostando por él pero con claras diferencias con respecto a hace un par de décadas. Se trata de ediciones especiales con tiradas mucho más pequeñas y que en muchas ocasiones son ediciones limitadas que ofrecen, entre otras cosas, escenas limitadas que no se han visto en los cines.

Entonces, con la distribución asegurada, ¿por qué lanzar una plataforma? "Lo más caro es comprar contenido, pero nosotros ya somos dueños de este contenido. La app la hemos comprado ya desarrollada. Teniendo el contenido, el coste de lanzarla no era muy grande", destaca Blanco.