RTVE niega el acuerdo de patrocinio con El Ganso después de que Competencia haya abierto un expediente sancionador

Radio Televisión Española (RTVE) niega que tuviera un acuerdo de patrocinio con El Ganso durante la emisión del Mundial de Fútbol de Catar.

La presidenta de la corporación, Elena Sánchez, ha sido tajante y en respuesta parlamentaria asegura que no se trató de "una acción de patrocinio".

Sánchez ha tenido que dar explicaciones después de que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) abriera a finales de enero un expediente sancionar contra el ente público por publicidad encubierta.

Competencia está investigando si se trató de una acción publicitaria que todos los periodistas y colaboradores que durante esos días se pusieron ante las cámaras de RTVE llevaran ropa de la marca El Ganso en la que podía verse el logo de la marca.

La presidenta de RTVE ha asegurado que "no ha sido una acción de publicidad" y que por tanto no ha recibido ningún importe. La pelota está ahora en el tejado de Competencia, que será quien decida si se trató de un patrocinio o no.