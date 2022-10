Moncloa cambia los estatutos de RTVE para dar más poder a Elena Sánchez

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros una modificación de los estatutos de RTVE para otorgar más poderes a Elena Sánchez, su nueva presidenta. Este medio explicó la semana pasada que Sánchez no tenía poderes ejecutivos al no contar con el apoyo de dos tercios del Congreso de los Diputados ya que ante una posible votación el Partido Popular se posicionará en contra.

Para blindar a Sánchez, el Gobierno ha sacado adelante un Real Decreto que le otorga competencias que no habría asumido con la redacción anterior de los estatutos. Fuentes del Gobierno han explicado a Efe que era necesario dar este paso para facilitar la gestión de RTVE y para que no se vea "con las manos atadas" hasta que el Parlamento elija a un nuevo presidente de RTVE tras la dimisión de Tornero.

Hay que tener en cuenta que Sánchez fue elegida la semana pasada por el Consejo de Administración de RTVE gracias a los apoyos de los vocales del PSOE, Unidas Podemos y el del PNV, pero es necesario que este mismo apoyo se replique en la Cámara baja para poder tener funciones ejecutivas.

Por revertir esta situación, se ha incorporado a los estatutos de RTVE un sistema de vacantía, hasta ahora no presente en los mismos, de forma que Elena Sánchez, como presidenta del Consejo de Administración de RTVE, se convierte también en presidenta de la corporación RTVE con poderes ejecutivos. Según las fuentes consultadas, si no se produjese esta modificación no se podría garantizar el funcionamiento de RTVE.

Este cambio no tiene que ser refrendado por las Cortes, ni tiene un periodo de tiempo de vigencia, sino que viene a suplir la vacante mientras el Parlamento no provea la sustitución de la Presidencia de la Corporación por el mecanismo legalmente establecido y para "garantizar el normal funcionamiento" de RTVE. Si el Parlamento activase el proceso previsto de sustitución, correspondería seguir el procedimiento ya establecido para elegir a un nuevo presidente de RTVE.

Antes de que la modificación fuese oficial desde el Partido Popular ya había su rechazo a la medida, la portavoz del Grupo, Cuca Gamarra, la ha llegado a calificar de "auténtico escándalo" y ha asegurado que se trata de "un asalto a la televisión y la radio públicas".

"Primero, impulsando la dimisión de quien presidía el Consejo de Administración, segundo nombrando a una persona con carácter interino, y un tercer paso dotándola de capacidad ejecutiva como si hubiera sido elegida por el Congreso", ha añadido.

Y como era previsible las oposición del PP se ha incrementado tras conocerse que el real decreto finalmente ha salido adelante. El diputado popular Eduardo Carazo Hermoso ha criticado que el Gobierno "va a dar plenos poderos a una persona que no ha pasado el control parlamentario, usurpando y devaluando una vez más el papel del Congreso".

"Es un hecho muy grave que el Gobierno debe explicar, el objetivo es conseguir el control absoluto de la televisión pública", sentenció Carazo Hermoso.