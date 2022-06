Carlos Herrera (COPE): "Debemos hacer las preguntas adecuadas, no las que fabrica Moncloa"

COPE ha montado un especial con motivo de las próximas elecciones en Andalucía. Carlos Herrera, uno de sus periodistas, cuenta a elEconomista.es cómo es cubrir unos comicios electorales.

COPE ha preparado un especial de cara a las elecciones de Andalucía. ¿En qué consiste?

La cobertura que estamos haciendo en COPE con las elecciones andaluzas tiene tres vertientes. Por un lado, la gira que hemos hecho en los principales programas por todas las provincias andaluzas para conocer las preocupaciones de los ciudadanos; por otro lado, las entrevistas a los candidatos que hemos realizado desde el hotel de Sevilla donde hemos instalado un estudio de radio inigualable y por último, con la noche electoral y la edición especial de Herrera en COPE que haremos también el día después desde las 6 de la mañana.

¿Cuántos periodistas se han movilizado?

En este tipo de coberturas, hablamos de equipos grandes. Llevamos dos meses trabajando en el dispositivo por lo que comentaba anteriormente. No solo hablamos de la noche electoral, hablamos también de construir un estudio de radio en una azotea de un hotel ¡un plató de televisión! para que el oyente también lo vea en vídeo a través de la web de COPE y de las redes sociales y eso implica trasladar a Sevilla a casi medio centenar de personas mucho antes del 19J.

¿Ha cambiado la forma de informar con el fin del bipartidismo?

Desde el punto de vista logístico sí porque tienes que cubrir más sedes de partidos. En un plano informativo no. Cada vez que me enfrento a una cobertura de estas características tengo claro que debemos ofrecer al oyente las respuestas a las preguntas que se hace. Debemos aportarle contexto. Ya no se trata de contarle solo lo que pasa sino también por qué pasa y cómo le afecta. Y de contarle cosas que no sabe y más aún, que no sabe que quiere saber.

Usted conoce perfectamente Andalucía, ¿qué cree que ocurrirá en las elecciones del 19J?

No me atrevería a hacer un pronóstico viendo las experiencias que hemos tenido en pasadas elecciones en España. No obstante, me parece más importante el día después que el 19J. Entre otras cosas por saber cómo se gobernará la comunidad con más población de España y también por cómo el resultado influirá en el tablero político.

En los últimos años hemos vivido muchas elecciones. ¿El periodismo vive en una campaña continua?

La radio vive su segunda edad de oro, sigue siendo el medio más creíble. Vivimos tiempos de aceleración y cada vez los titulares o las noticias aguantan menos horas. Va todo muy rápido y en ese escenario, el papel de la radio debe ser el de instalarse en un modo explicativo. La radio vive un momento de transformación y para acertar en las decisiones debemos saber leer el contexto. Esto va de futuro, esto va también de digitalización, de podcasts, de acertar con la distribución de los contenidos que generamos en la antena o fuera de ella, esto va de incorporar nuevos perfiles.

Lleva más de 40 años haciendo periodismo, ¿cómo han cambiado en este tiempo las campañas electorales?

Son radicalmente distintas empezando por el contexto social y tecnológico. Hace 40 años solo había prensa, radio y televisión. No había Internet, ni redes sociales, ni móviles, ni nada se hacía en cuestión de minutos viral. Desde el punto de vista del marketing, los eslóganes cada vez se han ido perfeccionando más. Los propios candidatos traen cada vez más aprendido el discurso.

¿Se ha perdido el espíritu crítico y el oyente ya solo busca reafirmar sus opiniones políticas?

El problema es que el contexto ha cambiado. El ciudadano o el oyente tiene cada vez más fuentes de información. Vivimos tiempos de aceleración. Va todo muy rápido y en ese escenario, tenemos un reto y es ofrecer contexto.

Usted es muy crítico con el Gobierno. Con una sociedad y una radio polarizada, ¿a usted le beneficia, en términos de audiencia, que gobierne la izquierda?

En mi primer EGM tras aterrizar en COPE, en diciembre de 2015, Herrera en COPE ganó un millón de oyentes. ¡Un millón! Y no gobernaba Pedro Sánchez. En la antena me guio por el rigor y la pluralidad. Ese es mi criterio. Gobierne quien gobierne. La credibilidad solo se consigue con un buen trabajo.

¿Qué le ha parecido la visita de Juan Carlos I a España?. ¿Cómo debería haber sido a su juicio?

Debemos partir de un hecho: el rey Juan Carlos no debería haber abandonado España. No tenía ni un solo motivo para hacerlo. Y quienes protestaron contra su visita, lo hacían también contra la Constitución del 78. A medida que su majestad vuelva más a menudo, se acabará el ruido. Dicho esto, también añadiré que el Gobierno no es nadie para prohibirle venir a España. Pero no nos engañemos, el viaje es la punta del iceberg de lo que quieren algunos: desestabilizar la monarquía.

¿Debería Juan Carlos I vivir en España? ¿El Gobierno actual lo permitiría?

A la primera pregunta le contesto un sí rotundo. No hay ningún motivo por el que su majestad el rey Juan Carlos no pueda estar en España. Y la segunda pregunta debería contestarla Pedro Sánchez.

"¿Explicaciones de qué?", contestó a preguntas de la prensa. ¿Debe dar explicaciones?

Lo que creo es que nos debemos hacer las preguntas adecuadas y no comprar las que fabrica Moncloa para condicionar o crear debates que no son reales.