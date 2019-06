Ganar la calle: el primer frente en la batalla a las invasoras

Murcia, 13 jun (EFE).- Científicos, técnicos y gestores han instado a las administraciones a "ganar la calle" y han apelado al apoyo de la sociedad en la estrategia de lucha contra las especies exóticas invasoras, que constituyen la principal amenaza para los endemismos de los ríos ibéricos.

En el marco del III Congreso Ibérico de Restauración Fluvial RestauraRíos 2019, que se celebra entre los días 12 y 14 de junio en Murcia, coordinadores de nueve proyectos financiados con fondos europeos han puesto de manifiesto la importancia de la comunicación y la sensibilización en dicha estrategia.

El control de las especies exóticas invasoras (EEI) en las cuencas de los ríos ha movilizado fondos europeos a través de los programas Life e Interreg en más de una decena de iniciativas españolas, algunas de las cuales han presentado hoy sus conclusiones o sus objetivos, en el caso de las que siguen en marcha.

Los expertos han lamentado la falta de formación en la comunidad científica y la escasa información que recibe la sociedad sobre la introducción de EEI en los ecosistemas, y en este sentido, Marc Ordeix, coordinador de Life Migratoebre, ha lamentado el falso "animalismo" que en ocasiones fomenta comportamientos peligrosos.

Carlos Marcos, técnico de la Confederación Hidrográfica del Duero, ha defendido medidas más allá de la prevención y de la alerta temprana, que pasan por "la prohibición total de muchas actividades, como la venta de especies en tiendas de mascotas que sabemos que acabarán de una forma u otra en el medio silvestre".

Para Marcos, coordinador del proyecto Life Cipríber, "una manera de conseguir que no haya expectativa de llevar una especie a otro lado debe ser la prohibición, con el coste que tenga que tener", que en cualquier caso es menor que el coste real del control y/o la erradicación de las EEI.

En opinión de Jorge Marquínez, coordinador de Life Fluvial, la administración "tiene que elevar el nivel de ambición" y entender que los intereses comerciales "no pueden alterar los ambientales, el negocio no puede contravenir la labor de control de estas especies.

"No son decisiones fáciles", ha reconocido el experto, pero la comunicación, la educación ambiental y el voluntariado pueden ayudar (...) mi tesis es que no hay ninguna solución definitiva para las EEI y los políticos que toman las decisiones no se van a mover más".

No obstante, "si ganamos la calle tenemos una oportunidad", ha subrayado, y en esta línea, Jaime Fraile, coordinador de Life Ripisilvanatura, ha subrayado que "para soluciones tan complejas, la concienciación de la sociedad es fundamental".

Javier Pérez Gordillo, coordinador de Life Invasep, ha destacado el papel de esta iniciativa como "revulsivo" para que se pudiera poner en funcionamiento el Real Decreto 630/2013 sobre EEI y ha puesto en valor su empeño en lograr el apoyo de la gente, porque "una administración sola no puede acabar con las invasoras".

Pérez Gordillo ha apelado también a la colaboración entre comunidades autónomas, "que comparten el problema pero no comparten iniciativas", y a la "colaboración intrautonómica", ya que existen desavenencias entre las propias direcciones generales.

Para Francisco Antonio Hueso, coordinador del proyecto Interreg Invalis, a la gente "hay que contárselo cara a cara", porque "ser la sociedad con más información no significa ser la mejor informada", por eso esta iniciativa "no ejecuta acciones concretas sobre invasoras, sino que se basa en hablar con la gente, sacar sus ideas y canalizarlas para idear políticas que puedan generar nuevas legislaciones y estrategias".

Por último, Francisco José Oliva, del proyecto Life Invasaqua, coordinado por la Universidad de Murcia y en el que participa la Agencia Efe, ha subrayado que en el tema de las EEI "hay que sopesar intereses económicos, efectos sobre la salud y efectos sobre la biodiversidad", porque así lo demanda la sociedad.

El III Congreso Ibérico de Restauración fluvial está organizado por el Centro Ibérico de Restauración Fluvial (Ciref) y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), con el apoyo del proyecto Life Ripisilvanatura, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y el Ayuntamiento de Calasparra (Murcia).